 На Тимошенко работают российские политтехнологи Жириновского, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Луценко сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, политтехнологи Жириновского и другие специалисты из России приехали в Украину в 2014 году под видом волонтеров.

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Генпрокурор рассказал, что приглашенные политтехнологи планировали покупку голосов в Винницкой области за 1586 гривен голос, в Волынской - 1443 гривни, в Днепропетровской - 1049 гривен. Всего на скупку голосов, по словам Луценко, планировалось потратить более 1 млрд гривен.

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