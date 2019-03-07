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 Политика Украины, Общество
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 На Тимошенко работают российские политтехнологи Жириновского, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на кандидата в президенты Юлию Тимошенко работают политтехнологи лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Луценко сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, политтехнологи Жириновского и другие специалисты из России приехали в Украину в 2014 году под видом волонтеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "И я знаю прекрасный фильм - "Сбрось маму с поезда", - Луценко ответил Тимошенко, сравнившей его и Порошенко с героями фильма "Тупой и еще тупее". ВИДЕО

Генпрокурор рассказал, что приглашенные политтехнологи планировали покупку голосов в Винницкой области за 1586 гривен голос, в Волынской - 1443 гривни, в Днепропетровской - 1049 гривен. Всего на скупку голосов, по словам Луценко, планировалось потратить более 1 млрд гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Луценко играют в комедии "Тупой и еще тупее", - Юлия Тимошенко о взятке Юрию Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3115518
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так почему они здесь с 2014, если это незаконно почему не посадили или не депортировали, если законно, то в чем проблема ? Вчера на жириновского, сегодня на тимошенко, завтра на порошенка, ну работа у них такая, что ж поделать. Кто нанимает на того и работают.
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А это уже не бодун, это белочка На Тимошенко работают российские политтехнологи Жириновского, - Луценко - Цензор.НЕТ 323
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А можно указать фамилии, пароли, явки и адреса ху#ловской агентури, которая действует в Украине?
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Вона топит за бохиню Вону это у неё на мордашке написано!
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И на нее работают еще и Космические пираты!
Точно- точно , Луценко просто стесняется сказать!
Русская водка - она и не такое с людьми делает!
На Тимошенко працюють російські політтехнологи Жириновського, - Луценко - Цензор.НЕТ 8618
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Як же ж так, Юлія Володимирівна, на московитів у вас гроші є, а на Українську армію немає? 🤔
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"Это горит моя машина после встречи с Порошенко". Днепровскому активисту сожгли авто после вопроса президентуhttps://strana.ua/news/189520-posle-voprosa-poroshenko-aktivistu-sozhhli-mashinu.html
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У тебя или руки кривые или фотошоп но я склоняюсь к первому
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ну покажите как надо некривыми руками делать а то балаболить легко
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А почему в Днепропетровской так дешево?
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хз, может плокуйоль перепутал цифры в угаре...
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вот зачем тереть комменты ???? вы же кричите на всех углах демократия и европа пусть большинство заспамит если ненравится ! вы же по своей сути совок и рашка в своем худшем варианте
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Луценко америку не открыл, для Путина , Тимошенко самый лучший президент Украины.
Имеет положительный опыт воздействия на нее .... до сих непонятно, как он заставил ее подписать такой кабальный договор о поставке газа.
Избиратели Тимошенко это пожилые люди, которые верят ее бредовым социальным лозунгам о сокращении коммунальных услуг в 3-4 раза.
Для Запада, Порошенко единственный лидер Украины, который будет отстаивать интересы Украины и не повернет назад, в объятия России.
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Он был не кабальный, это вранье, было две цены до 2400 кубов в год - 90 долларов и свыше 2400 кубов - 450 долларов. Все остальное обман, внутренний газ продавали населению не дорого, это эти барыги придумали что все должны платить по 310 долларов, вот и все.
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Ну совсем не кабальный.
Германии по 200 продавали,а Украине по 450.
Ничего что это смерть промышленности?
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Так зарплаты в Германии и в Украине, если цена на ресурсы как в Германии почему заплаты в разы меньше, на дешевой раб. силе барыги себе состояния колотят.
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Высокотехнологичней производство и конкуренция на рынке труда большая.
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сынок,сколько тебе лет ?
эту сказку тебе мама рассказала что платили такую цену ?
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Просто тупая песда только сейчас обнаружила что виден ее флажок.
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тупая песда/ Рабинович не понимает, что он не в своём обезъяннике, а в украинском сайте.
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Ты же писала выше что Тимошенко лучше для раиси. Склероз или дурдом?
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Ой чегото я тебе не верю. За Жульку ты топила под флагом Украины а за Порошенко под флагом Лаптестана!
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Я россиянка и это моя страна . Тимошенко-это не понятная личность. Она агент ЦРУ.
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А чего же ты тогда за неё топила?! Да ещё и под Украинским флагом?
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Такие дуры ЦРУ не интересует. Вот северным оленям да..
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Ира, а когда в России день скорби по россиянам, погибшим от рук натовцев?
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Юлию Тимошенко можно назвать пулей, которая летит только по ей известной траектории . Она не понятна .
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Топила из Харькова когда была в гостях в подруги.
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пайти испаведуйся к югтку они с белкай тибя ждут..
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Скоро ,право на украинский флаг останется только у панамских патриотов ,все остальные будут объявлены :рукой Москвы,агентами Кремля ,и им запретят участвовать в выборах.
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На порошенко работает - Ахметов , Вилкул , Мураев , Косюк , все дерьмо собрал .
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..Гарна *характеристика * .. На Тимошенко працюють російські політтехнологи Жириновського, - Луценко - Цензор.НЕТ 2176
ПС ..))) Фільм ..
.
....
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А судя по лозунгам и слоганам в предвыборной компании Порохатого хряка, на него работают политтехнологи Путена.
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Мародеры дрыщут , пошел словесный понос .
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Тимошенко no pasaran !
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Украинцы-Петр Порошенко лучший президент Украины !
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Мы поищем еще лучше. Рыба ищет где глубже,а ...
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Здравия всем! Нет они случайно забрели на сьезд Батькивщины. Ну их засняли на камеру- но это была слу,айность- берега попутали! С ориентацией не все в порядке- ну бывает! Помните как в 14 году российские де антники "заблудились". "Заблукал не знаю где, чудо чудное глядел..."( с) ну и дальше по тексту. Короче говоря - я тут прочитал самый рейтинговый коментарий по этому поводу от представителя Германии-"Это не бодун, это белочка"- это он намекает на Луценко! Да нет это у вас проблемы и называется это - идиотизм ! Вам не на одном сайте показали и рассказали об этом с живыми оригинальными сьемками! Показывают, смотрите сказочные долбоебы! Вот они эти люди, вот там аниматоры, а там ряженные киборги, а там схемы подкупа, вот вам декларации о доходах, вот вам подкуп кандидата в Призеденты, вот вам последний рейтинг Форбс- и Порошенко там нет, зато есть все те же люди- Коломойский ,Ахметов, Новинский, Пинчук- купленные депутаты которых, подают иски в КС чтобы отменить уголовную ответственность за незаконное обогощение, и на всех встречах рассказывают- какой Президент Украины Корупционер. Мне странно, если он главный Корупционер, то по идеи его доходы жоджны увеличиваться- верно! Ну все должны в "клюве" нести ему какуюто оговоренную долю- так заведено везде- смотрящий аккумулирует все Потоки и следит за общаком! Но вот какая то странность получается. "Сказочные долбоебы!"(с)
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Валентин, дело в том что форум ЦН это не полный срез общества Украины, тут есть некоторый процент активных граждан, процент ботов Украины и россии и просто случайно зашедшие.
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Вас послушать, так Вова Путин - нищий мудак, которому никто не заносит.
Было: 2 лярда доказанных хищений, маски шоу от Генпрокурора, и что? Все на месте, продолжают страной руководить. И никто никому не заносил. Частный случай, но повсеместный.
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Я иакое говорил? Вон ФБР получило задание найти деньги *****. И я не сомневаюсь- оно их найдет. Сможет ли конфисковать? Здесь вопрос! Не сможет- опубликует и схемы и количество в Мировых СМИ. Вон с Лазаренко! И деньги заморожены! Но уже 20 лет!!! Правосудие США!!!! Не может их конфисковать! Понимете вы это или нет! Не может по Закону! Поэтому с ним договариваются о Мировой чтобы получить эти деньги и часть отдать Украине! Это к тому что Порошенко не хочет бороться с корупцией потому что сам корупционер! Не могут доказать по Закону, где могут - там сажают! А этим пользуются они же- говоря о слабости или личной заинтересованности!
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Это югику вчерашняя белка нашептала, или сегодняшний будун?
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От же ш бляха - муха, это ж сколько нужно водки выпить, ну шоб такую....?
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Только Порошенко лучше всех ! Кандидатов много-президент один !
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Поросенко лучше всех мародёров и скотов. То есть, лучший мародёр и жирная скотина.
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..Сьогодні на каналі ЗІК ..21.40 ...Голова САП !
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Ботоксная старуха путина шкварится каждый день На Тимошенко працюють російські політтехнологи Жириновського, - Луценко - Цензор.НЕТ 9457
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ТИМОШЕНКО NO PASARAN !
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Алкашня лучше бы прямыми обязанностями занялся. Тут во время войны армию мародерат, а это чучело сплетни расказывает.
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Я люблю сладости ROSHEN ! NO PASARAN TIMOSHENKO !
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Даже не сомневался, почерк очень похож на избирательную компанию Януковича.
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Власть больна. Безнадёжно больна.
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Власть чует, что конец близок, вот и выбросы на оппозицию делает! Но, не поможет!
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Так вот что имел ввиду Юга, когда обещал в 2019м вернуться в политику - имелось ввиду, что он собрался вместо выполнения обязанностей Генпрокурора тупо брехать.
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Синок навчився у батька - Першого секретаря обкому КПУ Рівенської обл.
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яку маячню ще видасть Луценко? що не стаття - "шедевр"
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Остановите Тимошенко ! Опасная личность для нас с вами.
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Опасная для Пети и ко. Я так понимаю, Вы с их команды (мафии)?
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К чему такие вот высеры ?
Хенпгокугогу было пофиг что они с 2014 работают тут, в 2019 он это огласил к чему ? Мне что одеваться и бежать их искать и ловить или как ?
К чему это ?
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Блин слушаю этих чудиков и понимаю что они полные дебилоиды! Чтобы шоколадно-мальдивское опг не придумало про Юлю, а лишний раз склоняя ее фамилию они же сами поднимают ей рейтинг! Дегенераты у власти ! Но уже не долго !
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Да, согласен с Вами. Любое упоминание ее фамилии (в любом контексте) поднимит ее рейтинги. Ее народ любит и не ведётся на ложь и клевету.
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Не знаю, Жирика ли, но то, что кацапские - так это давно не секрет. Так что, Юра, поздно ты заметил На Тимошенко працюють російські політтехнологи Жириновського, - Луценко - Цензор.НЕТ 6910
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Что и о чем тайно договаривалась Тимошенко с Трампом ? Вы украинцы сами не знаете если изберете Тимошенко президентом. Какая у нее секретная миссия ЦРУ на Украине ?
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Зелямордые и Жулямордые, успокойтесь пожалуйста. Президентом будет Пэтро.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Тимошенко работают российские политтехнологи Жириновского, - Луценко
 
 
 
 
 
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