 На Тимошенко работают российские политтехнологи Жириновского, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Луценко сказал на брифинге в Киеве.
По его словам, политтехнологи Жириновского и другие специалисты из России приехали в Украину в 2014 году под видом волонтеров.
Генпрокурор рассказал, что приглашенные политтехнологи планировали покупку голосов в Винницкой области за 1586 гривен голос, в Волынской - 1443 гривни, в Днепропетровской - 1049 гривен. Всего на скупку голосов, по словам Луценко, планировалось потратить более 1 млрд гривен.
Точно- точно , Луценко просто стесняется сказать!
Русская водка - она и не такое с людьми делает!
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Имеет положительный опыт воздействия на нее .... до сих непонятно, как он заставил ее подписать такой кабальный договор о поставке газа.
Избиратели Тимошенко это пожилые люди, которые верят ее бредовым социальным лозунгам о сокращении коммунальных услуг в 3-4 раза.
Для Запада, Порошенко единственный лидер Украины, который будет отстаивать интересы Украины и не повернет назад, в объятия России.
Германии по 200 продавали,а Украине по 450.
Ничего что это смерть промышленности?
эту сказку тебе мама рассказала что платили такую цену ?
ПС ..))) Фільм ..
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Было: 2 лярда доказанных хищений, маски шоу от Генпрокурора, и что? Все на месте, продолжают страной руководить. И никто никому не заносил. Частный случай, но повсеместный.
Хенпгокугогу было пофиг что они с 2014 работают тут, в 2019 он это огласил к чему ? Мне что одеваться и бежать их искать и ловить или как ?
К чему это ?