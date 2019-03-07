 В Польше живут 1,27 млн украинцев, - данные мобильных операторов

Об исследовании пишет польская Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ. При подсчете учитывались только телефоны с польской сим-картой и украинским или русским меню, хозяева которых включают их на территории Польши не реже раза в год.

Таким образом, украинцы составляют 3,5% населения Польши, делают вывод авторы исследования.

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По данным Министерства труда Польши, в 2018 году трудиться в эту страну приехали 1,1 млн украинцев. 186 тысяч граждан нашей страны имеют в польше временный или постоянный вид на жительство.

При этом все меньше наших граждан едут в Польшу, чтобы попробовать пожить в этой стране. И все больше если приезжают – то для того, чтобы остаться надолго.

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Также авторы исследования установили, что около 12% живущих в Польше украинок хотят стать матерями. На их телефоны установлены программы для планирования беременности. Впрочем, где они будут рожать – в Польше или в Украине – данные со смартфонов выяснить не позволяют.