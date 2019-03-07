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Все про:диаспора (268) мобильная связь (310) Польша (4703) украинцы (2938) заробитчане (320)

 В Польше живут 1,27 млн украинцев, - данные мобильных операторов

Операторы мобильной связи подсчитали, у скольки жителей Польши меню телефона – на украинском или русском языке. Получилось, что в Польше живут 1 270 398 украинцев.

Об исследовании пишет польская Gazeta Wyborcza, сообщает Цензор.НЕТ. При подсчете учитывались только телефоны с польской сим-картой и украинским или русским меню, хозяева которых включают их на территории Польши не реже раза в год.

Таким образом, украинцы составляют 3,5% населения Польши, делают вывод авторы исследования.

Читайте на Цензор.НЕТ: У части банкоматов в Польше появилось меню на украинском языке

По данным Министерства труда Польши, в 2018 году трудиться в эту страну приехали 1,1 млн украинцев. 186 тысяч граждан нашей страны имеют в польше временный или постоянный вид на жительство.

При этом все меньше наших граждан едут в Польшу, чтобы попробовать пожить в этой стране. И все больше если приезжают – то для того, чтобы остаться надолго.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza

Также авторы исследования установили, что около 12% живущих в Польше украинок хотят стать матерями. На их телефоны установлены программы для планирования беременности. Впрочем, где они будут рожать – в Польше или в Украине – данные со смартфонов выяснить не позволяют.

Источник: https://censor.net.ua/n3115517
 
 
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Вранье! В Польше работает 10 миллионов украинцев!
В стране зубажиння
Нет людей даже взять водителями маршруток
Люди которых нет, ходят на работу пешком или ездят на бляхах
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Якщо меню на уском то значить українець? Там ще сябрів дофігіща і кцпів теж хватає)
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Кацапов в Польше нет. В Кацапии зарплаты на уровне Польши, так что кацапы на заработки в Польшу не едут.
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В Польше живут 1,27 млн украинцев, - данные мобильных операторов

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БЛАГОДАРЯ ПОТУЖНЫМ РИШУЧИМ РЕХВОРМАМ ПОРОШЕНКО. В Польше живут 1,27 млн украинцев, - данные мобильных операторов - Цензор.НЕТ 8174
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Ех... А в ;золоті; часи Януковича українці їздили на заробітки в Москву...
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А бюлетеней нашлепали 60 млн. Наверное для черновиков, а для чего еще？
Пы сы. Порошенко Петр Алексеевич самый классный руководитель. （Так не должны банить）
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Ляхи на пэпу должны молиться..такое переселение замутить не каждому под силу..
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Раньше жило больше 2 млн.возвращаются на свои земли.
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раньше жило 5.5 млн. Не приуменьшай достижения Петра Алексееча. Ты шо, агент？ НЕ позорься
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польше живут 1,27 млн украинцев, - данные мобильных операторов
 
 
 
 
 
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