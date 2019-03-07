 УГКЦ просит разрешения проводить в Софии Киевской три богослужения в год, - Святослав. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука премьер-министру Владимиру Гройсману, которое опубликовало агентство "Украинские новости", передает Цензор.НЕТ
Обращение находится на обработке в Минкультуры, учитывая особый порядок предоставления разрешения на проведение мероприятий в Софийском соборе, а также необходимость выработки консолидированной позиции религиозных общин Украинской греко-католической церкви и Православной Церкви Украины.
Напомним, что до недавнего времени богослужения в Софийском соборе не проводились.
По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, в 1929-2018 годах (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только два полных литургийных служения: в начале 90-х и в 2008 году.
В 2019 году новая Православная церковь Украины уже дважды проводила службы в Софии: на Рождество 7 января в честь получения Томоса и во время интронизации митрополита Епифания 3 февраля.
Министр культуры Евгений Нищук сказал, что Православная церковь сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица.
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К кому, простите?
Есть Иггдрасиль - Ясень Мироздания.
...а Яблго - это древо мира в виде космической яблони?