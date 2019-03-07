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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:София Киевская (63) УГКЦ (177) Гройсман (4614) Шевчук Святослав (53) Нищук (141)

 УГКЦ просит разрешения проводить в Софии Киевской три богослужения в год, - Святослав. ДОКУМЕНТ

Украинская греко-католическая церковь попросила правительство разрешить богослужения в Софийском соборе трижды в год: на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля ежегодно), Сошествие Святого Духа (16 июня в 2019 году) и Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября ежегодно).

Об этом говорится в письме предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука премьер-министру Владимиру Гройсману, которое опубликовало агентство "Украинские новости", передает Цензор.НЕТ

Обращение находится на обработке в Минкультуры, учитывая особый порядок предоставления разрешения на проведение мероприятий в Софийском соборе, а также необходимость выработки консолидированной позиции религиозных общин Украинской греко-католической церкви и Православной Церкви Украины.

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УГКЦ просит разрешения проводить в Софии Киевской три богослужения в год, - Святослав 01

Напомним, что до недавнего времени богослужения в Софийском соборе не проводились.

По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, в 1929-2018 годах (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только два полных литургийных служения: в начале 90-х и в 2008 году.

В 2019 году новая Православная церковь Украины уже дважды проводила службы в Софии: на Рождество 7 января в честь получения Томоса и во время интронизации митрополита Епифания 3 февраля.

Министр культуры Евгений Нищук сказал, что Православная церковь сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников, таких как Рождество, Пасха, Троица.

Источник: https://censor.net.ua/n3115513
 
 
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А почему нет? Ну подчиняются Папе по Униатскому договору, ну и что? Дорога к яблгу у каждого своя, нет универсального пути.
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Дорога к яблгу у каждого своя

...
К кому, простите?
Есть Иггдрасиль - Ясень Мироздания.
...а Яблго - это древо мира в виде космической яблони?
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Имей совесть...Ну, "описася человк", (или "опИсасля"). суть-то, верная Простим... Татары, в Крыму, предложили православным, мечети использовать, для богослужений, ещё в 2015-м...... Бог-то, один...
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P.S.: или вы о библейском древе познания?
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У Нас с УГКЦ больше общего по службе(литургия) чем с кем либо другим..
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Пусть в Лавру попросятся ,а мі поддержим..
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єто не вата єто офицері фсб...уві, не нужно питать иллюзий
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Нужно разрешить, эта церковь ни перед кем не прогнулась и главное, помогает своей армии и постоянно возит на передок все необходимое, капелланы тоже служат в армии. Заслужили.
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Это церковь от Епифания. К нам, православным его воля отношения не имеет. Что хотит пусть то и воротит. Только как бы совсем без портков не остался... Глядишь, скоро и перекрестится в греко-католики.
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Что это за бессвязный набор слов и предложений?
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особливо про портки"..чистА православнА.
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Та тебе все что во вред Украине, то А. Ольгинский, сразу видно.
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К нам, православным..єто те шо бЄзтомосніе?!
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Покайся, сначала, раскольник, потом к православным примазывайся. Беги, отдавай все греко-католикам. Да поскорее.
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Да уж, к сталинской церкви настоящие православные отношения не имеют.
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Так отдавайте. Все греко-католикам отдавайте. Пример покажите. Они и замок свой повесят, чтобы воры не пробрались. А вы ключ будете просить. На Епифания похоже. Добренький.
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У католиков обряд другой но Бог то один. А вот вашу РПЦ основал Антихрист и сын Сатаны Сталин. Бесам поклоняетесь и еще имеете наглость называть себя единственными настоящими православными.
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Не твое греко-католическое дело к православным нос совать. Нас - украинских православных -мир признает. А Епифания с его Томосом никто не признает, потому что эта церковь создана была греховными людьми, не священниками, а раскольниками. И никаким Томосом они без покаяния не прощены будут и в сан священников не возведены. таков мировой православный канон.
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Так беги все отдай греко-католикам. У них аппетиты растут на глазах, уже втройне выросли.
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Попы РПЦ благословляют войны и убийства, освящают ракеты с ядерными боеголовками и прочую военную технику. Христианством у вас и не пахнет. Настоящие слуги Сатаны.
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Пускай отдает.Пускай отдает все что ни поросят. Братья же!
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Братья греко-католики Крым слямзили? Это что то новенького.
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Правильно було б якби ПЦУ та УГКЦ між собою домовились . Ну і про лаври не забули, пора братися за кацапський сатанат .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУГКЦ просит разрешения проводить в Софии Киевской три богослужения в год, - Святослав. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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