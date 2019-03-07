 Кандидат в президенты Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов

Как сообщает "Радио Свобода", Гнап написал заявление сегодня, 7 марта, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины. ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта.

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О намерении сняться с избирательной гонки заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления лишь Кривоноса и Садового.

Ранее сегодня также стало известно, что кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов объявил, что принял решение снять свою кандидатуру в пользу кандидата Анатолия Гриценко.

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