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 Политика Украины, Общество
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 Кандидат в президенты Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап, который был выдвинут от партии "Сила людей", подал в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов.

Как сообщает "Радио Свобода", Гнап написал заявление сегодня, 7 марта, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины. ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула: "Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться

О намерении сняться с избирательной гонки заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления лишь Кривоноса и Садового.

Ранее сегодня также стало известно, что кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов объявил, что принял решение снять свою кандидатуру в пользу кандидата Анатолия Гриценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я перевел деньги от премии за 2015 год на счет "Слідство.Інфо", - Гнап

Источник: https://censor.net.ua/n3115511
 
 
 Топ комментарии
 
OldCat - ему и без Зю позора хватило, с теми украденными деньгами....
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твои предсказания о пете сбываются уже почти 5 лет )))

начиналось с "до первого снега" в 2014 году
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OldCat - ему и без Зю позора хватило, с теми украденными деньгами....
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Тучи над пэтей сгущаются и ему надо уже не о втором туре а о первом сроке думать ... Кандидат в президенты Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов - Цензор.НЕТ 4116
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твои предсказания о пете сбываются уже почти 5 лет )))

начиналось с "до первого снега" в 2014 году
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Та потерпи ,немного осталось Кандидат у президенти Гнап подав до ЦВК заяву про зняття з виборів - Цензор.НЕТ 5185потом ник сменишь и будешь славить нового президента. Кандидат у президенти Гнап подав до ЦВК заяву про зняття з виборів - Цензор.НЕТ 8045
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не славил пока ни одного президента
и через 5 лет другого славить не собираюсь
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Будешь аж бегом,такие,как ты всегда власть славят ,вы рождены рабами,рабами и помрёте.
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не,то твои дедаваивале все разваляли...
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В следующий раз тоже так перед віборами попонтуюсь. Мож, еще с кока-колой где-ньть на ящике мелькну, так еще и денёг от кокакольцев срублю. Всё хоть какая-то развлекуха..
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По этому поводу начнутся волнения ,и беспорядки
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А про то что вроде Мураева заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вилкула.?
Где нибудь тут писали?
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в этой статье не писали.

эта статья про дупу гнапа
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на этого журна деньги по людям собирали как ранее сообщалось что за херня такая
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Похоже Гриценко ему ничего не предложил.
Ибо обещал снять сразу после Садового, но зажался, надеялся на предложение Гриценко.
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Засветился чувак теперь на осень можно и в "заповедник" попробовать запрыгнуть... Кандидат у президенти Гнап подав до ЦВК заяву про зняття з виборів - Цензор.НЕТ 6062
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов
 
 
 
 
 
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