 Кандидат в президенты Гнап подал в ЦИК заявление о снятии с выборов

Как сообщает "Радио Свобода", Гнап написал заявление сегодня, 7 марта, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины. ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта.
О намерении сняться с избирательной гонки заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления лишь Кривоноса и Садового.
Ранее сегодня также стало известно, что кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов объявил, что принял решение снять свою кандидатуру в пользу кандидата Анатолия Гриценко.
начиналось с "до первого снега" в 2014 году
и через 5 лет другого славить не собираюсь
Где нибудь тут писали?
эта статья про дупу гнапа
Ибо обещал снять сразу после Садового, но зажался, надеялся на предложение Гриценко.