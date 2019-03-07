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 Кандидат в президенты Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через Интернет или почту

Кандидат в Президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект №10129 по обеспечению избирательных прав граждан Украины путем введения на выборах голосования по почте и интернет-голосования.

Об этом сообщила пресс-служба политика.

"На парламентских и президентских выборах, которые состоялись в прошлом году, не было зафиксировано заоблачной явки избирателей: на участки пришли менее 60% украинцев. До 15% украинцев в прошлом году заявили о том, что не примут участия в выборах из-за того, что "не имеют такой возможности", - сообщил он.

По мнению нардепа, это произошло из-за несовершенных и времязатратных процедур изменения избирательного адреса, очередей на участках и других факторов, которые значительно уcложняют процедуру голосования.

"Особенно актуально это для сегодняшней ситуации, когда несколько миллионов украинцев были вынуждены из-за отсутствия работы и средств для выживания их семей выехать для трудоустройства за границу, а несколько миллионов стали внутренними переселенцами из-за аннексии и оккупации части территории нашей страны. Эти граждане из-за своей беды, когда государство не в состоянии их защитить, сегодня еще и лишены права быть услышанными на выборах", - возмутился Юрий Деревянко.

Он приводит примеры из мировой практики - досрочное голосование (Великобритания, США, ФРГ, Швеция, Россия, Беларусь) голосование по месту пребывания (Венгрия, США, Россия, Беларусь) голосование по почте (Великобритания, Венгрия, США, Франция) интернет-голосование (США, Франция).

Законопроект предлагает внести изменения в законы Украины, которыми предусмотреть, что гражданин Украины, имеющий право голоса, может проголосовать на выборах путем интернет-голосования или путем голосования по почте, что является дополнительными способами голосования.

Для этого гражданин должен лично обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с письменным заявлением о голосовании по почте или подать электронное заявление в соответствии с Законом Украины "Об электронных документах и ​​электронном документообороте" за тридцать дней до дня голосования на выборах.

Проектом также предусматривается запретить голосование по почте или путем интернет-голосования по территории государства-агрессора Российской Федерации.

Деревянко убежден, что на практике электронное голосование можно проводить дистанционно, используя личный гаджет при наличии электронной цифровой подписи.

Кроме того, содержать избирательные участки, печатать бюллетени и подсчитывать "вручную" голоса станет ненужным. Инвестировать придется в создание и более поздние обновления программного обеспечения. Такая стратегия позволит сделать онлайн-выборы дешевле, чем обычные бумажные.

Юрий Деревянко убежден, что принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению реализации гарантированных Конституцией избирательных прав граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115509
 
   
 Топ комментарии
 
у меня нет интернета, предлагаю голубями!
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та да...самое время,за три недели до выборов Кандидат в президенты Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через Интернет или почту - Цензор.НЕТ 1356.это называется лишь бы вякнуть
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Блакитна мрія голубих кацапотролів.
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А не пора ли кандидату в президенты Деревянко заявить что ему Зеленский денег предлагал за снятие своей кандидатуры, или просто снятся в пользу порошенко, времени осталось мало, а таких Деревянок там 65.
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та да...самое время,за три недели до выборов Кандидат в президенты Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через Интернет или почту - Цензор.НЕТ 1356.это называется лишь бы вякнуть
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Сначала всех воров надо пересажать а потом можно хоть как голосовать.
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Блакитна мрія голубих кацапотролів.
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Давайте голосувати через інтернет - щоб нам президента вибрала армія кремлеботів. Чудова ініціатива.
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Пускай обеспечит всех интернетом сначала.
Всё равно ему в свободном плавании ничего не светит.
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Лучше ввести ограничение по возрасту: с 25 лет и до 70 лет.
А также, запретить участвовать в голосовании заключенным и пациентам психиатрических клиник.
Резко сократится количество любителей продавать голоса, маразматиков, неадекватов и существенно ограничатся возможности для применения административного ресурса.
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У нас не привьется ни одна цивилизованная система, нищее население не позволяет это сделать даже в обозримом будущем. При любой дистанционной системе голосования просто легче будет продавать свои голоса бесконтрольно. Можно было бы попробовать американские механические машинки для голосования на участках да и нужно убрать архаические занавески на входе в кабины. Это не нарушит тайну голосования, но не позволит скрытные манипуляции с бюллетенями и фотографирование.
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который раз уже замечаю, что деревянко полный деревянко!
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Да такую херню придумало-- хорошо хоть президентом нестало !!!
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Зачем через интернет? Можно просто кивнуть,или помотать головой.
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И сразу счета указывать, чтобы можно было 300 грн. передать.
Правда с гречкой осложнения будут.
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А кандидатов регистрировать через клизму
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через Интернет или почту
 
 
 
 
 
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