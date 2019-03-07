 Кандидат в президенты Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через Интернет или почту

Об этом сообщила пресс-служба политика.



"На парламентских и президентских выборах, которые состоялись в прошлом году, не было зафиксировано заоблачной явки избирателей: на участки пришли менее 60% украинцев. До 15% украинцев в прошлом году заявили о том, что не примут участия в выборах из-за того, что "не имеют такой возможности", - сообщил он.



По мнению нардепа, это произошло из-за несовершенных и времязатратных процедур изменения избирательного адреса, очередей на участках и других факторов, которые значительно уcложняют процедуру голосования.



"Особенно актуально это для сегодняшней ситуации, когда несколько миллионов украинцев были вынуждены из-за отсутствия работы и средств для выживания их семей выехать для трудоустройства за границу, а несколько миллионов стали внутренними переселенцами из-за аннексии и оккупации части территории нашей страны. Эти граждане из-за своей беды, когда государство не в состоянии их защитить, сегодня еще и лишены права быть услышанными на выборах", - возмутился Юрий Деревянко.



Он приводит примеры из мировой практики - досрочное голосование (Великобритания, США, ФРГ, Швеция, Россия, Беларусь) голосование по месту пребывания (Венгрия, США, Россия, Беларусь) голосование по почте (Великобритания, Венгрия, США, Франция) интернет-голосование (США, Франция).



Законопроект предлагает внести изменения в законы Украины, которыми предусмотреть, что гражданин Украины, имеющий право голоса, может проголосовать на выборах путем интернет-голосования или путем голосования по почте, что является дополнительными способами голосования.



Для этого гражданин должен лично обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с письменным заявлением о голосовании по почте или подать электронное заявление в соответствии с Законом Украины "Об электронных документах и ​​электронном документообороте" за тридцать дней до дня голосования на выборах.



Проектом также предусматривается запретить голосование по почте или путем интернет-голосования по территории государства-агрессора Российской Федерации.



Деревянко убежден, что на практике электронное голосование можно проводить дистанционно, используя личный гаджет при наличии электронной цифровой подписи.



Кроме того, содержать избирательные участки, печатать бюллетени и подсчитывать "вручную" голоса станет ненужным. Инвестировать придется в создание и более поздние обновления программного обеспечения. Такая стратегия позволит сделать онлайн-выборы дешевле, чем обычные бумажные.



Юрий Деревянко убежден, что принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению реализации гарантированных Конституцией избирательных прав граждан Украины.