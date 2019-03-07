 Международная группа ATLANTIC будет вынуждена сократить 50% рабочих мест на предприятии в Одессе "из-за незаконных действия одесской налоговой"

Об этом сообщают "Українські новини".

"Если ситуация не будет решена в течение месяца, мы будем вынуждены сделать кардинальные шаги - остановить экспорт продукции и сократить более ста работающих", - сказал Филипп Букьо, директор "Укратлантик".

С августа 2017 года Одесская налоговая служба задолжала "Укратлантик" 51,2 млн грн, что крайне негативно сказывается на финансовой ситуации компании. Из этой суммы 9 млн грн – подтвержденные средства на возмещение НДС в Одесском окружном административном суде. Однако "Укратлантик" до сих пор не получил эти средства.

Начиная с августа 2017 года, каждое возмещение НДС, поданное в Одесскую налоговую службу, сопровождалось налоговой инспекцией. "Укратлантик" уже прошел 9 налоговых проверок. Несколько инспекций были юридически необоснованными, впоследствии компания обжаловала их в суде. Сейчас "Укратлантик" привлечен к 11 налоговым делам, рассматриваемым в Одесском окружном административном суде. Это приводит к тому, что дополнительные ресурсы направляются на борьбу с налоговыми органами, включая высокие затраты на многочисленные судебные процессы.

В связи с незаконными действиями Одесской налоговой службы "Укратлантик" обратился за поддержкой в Совет бизнес-омбудсмена. Однако рекомендации омбудсмена налоговая проигнорировала.

На фоне нехватки оборотных средств "Укратлантик" тратит время и деньги на налоговую инспекцию и судебные дела. Незаконные действия Одесской налоговой службы ставят под угрозу бизнес-модель компании. Такая ситуация негативно сказывается на деловой репутации и инвестиционном климате Украины.

"Мы хотим донести нашу позицию до широкой общественности относительно неправомерного поведения местных налоговых органов в части погашения экспортных кредитов с НДС. Это влечет за собой серьезные финансовые риски для иностранных и особенно французских компаний, в частности ГА, что инвестировали в промышленность Украины для обеспечения внутреннего и экспортного рынков. Мы будем вынуждены прекратить экспортную деятельность, а следовательно, резко сократить свой оборот и количество рабочих мест", - заявили в компании.

ООО "Укратлантик" основано в 2008 году для запуска в Одессе завода по производству бойлеров и отопительных панелей под торговой маркой ATLANTIC. За время работы ГРУППА ATLANTIC инвестировала в развитие предприятия 400 млн грн. На заводе работает 225 человек. Выручка "Укратлантик" в 2017 году составляет 859 млн грн, из которых 38% составляют продажи в Украине и 62% – за рубежом.

Группа ATLANTIC с главным офисом во Франции насчитывает 25 заводов по всему миру, на которых работает 8 тысяч человек. Оборот группы составляет 1,85 млрд евро. Продукция компании реализуется в более чем 70 странах.