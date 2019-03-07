 Двое чиновников Госаудитслужбы задержаны в Киеве на взятке 50 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с подчиненным требовали деньги от предпринимателей столичного региона. За взятку злоумышленники обещали не вносить выявленные правонарушения в акты аудиторских проверок. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностными лицами 50 тысяч гривен от представителя коммерческой структуры.

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Правоохранители задержали злоумышленников во время получения 30 тысяч гривен - третьей части взятки.

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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