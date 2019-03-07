 Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко

Об этом Добродомов написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Принял для себя важнейшая решение! Сегодня в 17.00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", – написал Добродомов, разместив в соцсети свое фото с Гриценко.
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А Петя 1.58 на да фаворит и 2.1 париматч в данный момент. А 3.5 не было никогда не городи бреда.
Щас 38 кандидатов снимутся в пользу пороха! И все порохотролли с гордым видом будут освещать это. Типа 38 против 3 - мы выиграли!
мальдівсько-сліпотрастовий Ірод
Не істери, все в пеці є:
Торгував з рф катерами членінської кухні ще 2 роки назад, а обладнання з липецького свічного заводу теж не так давно вивіз
Корпорація
Roshen вивезла обладнання з фабрики у Липецьку ...
https://tsn.ua › video › video-novini ›
korporaciya-roshen-vivezla-obladna...
Обладнання з
Липецької фабрики Порошенко таємно вивезли з Росії
https://ukranews.com/ua/news/593388-obladnannya-z-lypeckoi-fabryky-poroshenko-tayemno-vyvezly-z-rosii-v-ukrainu-zmi
Інші офшори
Порошенка (розслідування)
У матеріалах
справи є звернення слідчих до Інтерполу з проханням долучити іноземні
правоохоронні органи до розслідування, в якому фігурують щонайменше 5 офшорних фірм, що в різний час належали
до групи компаній Петра Порошенка «Укрпромінвест».
Офшорні компанії з
бізнес-структур Порошенка, що фігурували у кримінальній справі про несплату
податків у 2003 -2004 роках.Зокрема, йдеться про: Agroprodimrex Corp із
офшорної зони штату Делавер (США), кіпрський Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited та Fairdrook EnterprisesLimited
із острова Мен та панамський Ukrprovinvest Holding Limited
Надо как то мягче..... Постепенно к этому подводить!
А хвалити свого кандидата совість не дозволяє? Чи логіка, як і у всіх зрадофілів "голосуй за мого кандидата, бо Порох поганий"?
Бо дике обсирання Пороха - це не найкращий метод піарити Зе чи Ю.
Так я не поняла, хто твій кандидат? Він в тебе є, чи в вашої солоденької шайки на Цензорі просто хоббі обсирати Пороха?
Я не почула в коментарях ні одного аргументу за які заслуги треба голосувати за Юльку чи за Гриценка. Я сама голосувала за Гриценка на виборах 2014, але зараз я в ньому розчарувалась, бо так званий полковник ні разу за 5 років війни не їздив в АТО і не допоміг армії, і тепер дозволяє собі відверту брехню на різних політичних шоу. Аргументів, чому я повинна поміняти свою думку, я від людей, що топлять за Гриценка не почула за весь час. Єдиний аргумент - Порох зло, давайте голосувати за клоуна/Жульку/Гриценка, лиш би не Порох. Що підозріло зеркалить тези росзмі.
А ваша позиція - "хто завгодно, лиш би не Порох", мені теж дуже підозріла.
Гриценку удачи!!!
Но гораздо важнее другое, что друг президента и первый зам секретаря СНБО - Гладковский ворует прямо сейчас, во время войны. Знает ли об этом президент? Нужно быть дурачком или порохоботом, чтобы верить в обратное.
Патамушо, если и были у этого деятеля какие то избиратели
- то они все равно перебегут к бениной ЗЕленке...)))
Красти це погано. Це очевидно. Для цього не потрібно багато розуму. І боротися з корупцією необхідно.
А ось далі складно. Тому що Зеленський говорить, що "той хто прийшов на крові", маючи на увазі Порошенка. І тут питання. А що це взагалі було? По словах Зеленського Порошенко прийшов на крові? Що це, як не повторення російської пропаганди? Значить це не вимушений захід, захист від агресії Росії, а "прихід на крові". Давайте далі продовжувати думку. Може це громадянська війна, яку розв'язала київська хунта? Щоб покарати жителів Донбасу? І немає ніякої агресії Росії? Адже "прийшов на крові" президент України. Означає йому потрібна була кров.
Отже він, звичайно ж, і винен .
Якщо є інше пояснення цієї фрази, то буду вдячний.
Толя! Не підведи! Ти був противсіх за Януковіча, потім абинеюлькою за Порошенко, а тепер маєш Мародера вивести в лідери!
Питання:
Якого коляру одягне Толя вишиванку, коли вийде зустрічати з хлібом-сіллю військо пуйла в Києві?