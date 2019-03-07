 Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко

Об этом Добродомов написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Принял для себя важнейшая решение! Сегодня в 17.00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", – написал Добродомов, разместив в соцсети свое фото с Гриценко.

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