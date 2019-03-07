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 Политика Украины
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Все про:выборы (21279) Гриценко Анатолий (1259) кандидат (927) Добродомов (14)

 Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов объявил, что принял решение снять свою кандидатуру в пользу кандидата Анатолия Гриценко.

Об этом Добродомов написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Принял для себя важнейшая решение! Сегодня в 17.00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", – написал Добродомов, разместив в соцсети свое фото с Гриценко.

Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Гриценко заявил, что ведет переговоры "по объединению усилий" с Кошулинским, Смешко, Кривенко, Безсмертным и Добродомовым

Источник: https://censor.net.ua/n3115504
 
   
 Топ комментарии
 
Ой Юлька уже и букмекерам не интересна на её проигрыш уже ставок не принимают. Нешмогла я не шмогла! Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 6616
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Ровшеовское ворьё против... Сейчас начнёт обсирать и Гриценко и Добродомова... и по инерции Юльку Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 5343
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В рядах порохоботов царит просто невероятный бардак. Ни при какой другой власти ее медиа-обслуга не выглядела столь жалко Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 4674
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Ровшеовское ворьё против... Сейчас начнёт обсирать и Гриценко и Добродомова... и по инерции Юльку Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 5343
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Ой Юлька уже и букмекерам не интересна на её проигрыш уже ставок не принимают. Нешмогла я не шмогла! Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 6616
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минстецько, ты первый... бежи за похлёбкой в кассу пети, пока не поздно...
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Я поставил на Пороха 10000 грн когда ещё был коэф 3.5 получу 35000 сейчас 2.2 так что беги став пока не поздно. Выгрышь подсластит тебе горечь поражения!
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Хм.. если ты так уверен, в победе Пети - какая тебе разница, какой коэф.? Или 10 000 грн. все твои сбережения? Срочно квартиру продавай - через месяц по коэф. 2.2 вернешь, так ведь?
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А зачем квартиру продавать? Порошенко полюбому выграет
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Или кредит на месяц бери и ставь все на Петю он же "полюбому выиграет"?
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Фантазер, что ты тут,ЛЯЛЯ. Париматч 1.25 Юля не президент

А Петя 1.58 на да фаворит и 2.1 париматч в данный момент. А 3.5 не было никогда не городи бреда.
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В рядах порохоботов царит просто невероятный бардак. Ни при какой другой власти ее медиа-обслуга не выглядела столь жалко
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Та че....
Щас 38 кандидатов снимутся в пользу пороха! И все порохотролли с гордым видом будут освещать это. Типа 38 против 3 - мы выиграли!
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До цього часу жоден бовдур не намагався передбачити підсумки виборів за ставками букмекерів, жоден!
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порохобот выложи ссылку, иначе ты киздун. Добродомов вирішив знятися з виборів на користь Гриценка - Цензор.НЕТ 792
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Мой тезис будет таким ,мальдивско-сейшельская банда уже в мешке,осталось только завязать и в конце Марта народ Украины тот мешок завяжет окончательно,крепко и бесповоротно !
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А это что за неведомая зверушка? Если бы не снялся я об ней и не слышал бы
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та куди вже йому, невідомому, до видатного мародера-порохохряка?! нема навіть чим похизуватися- ні офшорів, ні мальдівів, ні рошенів, ні бізнес-партнерів-олігархів, ні фракції у ВР, ні гешефтів з окупантами...
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Увімкнув дурника? Тепер головне не забудь вимкнути! порохохряк в нас один-
мальдівсько-сліпотрастовий Ірод
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Ну Зеленский на мальдивах бывал да и оффор самый настоящий есть да и в России фабрика кинопродукции. А всего этого у Порошенко нету не оффшора ни фабрики в России. Так твоё описание больше подходит Зеленскому!
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ти, схоже, дурник від народження або просто безідейний порохобот

Не істери, все в пеці є:
Торгував з рф катерами членінської кухні ще 2 роки назад, а обладнання з липецького свічного заводу теж не так давно вивіз

Корпорація
Roshen вивезла обладнання з фабрики у Липецьку ...

https://tsn.ua › video › video-novini ›
korporaciya-roshen-vivezla-obladna...

Обладнання з
Липецької фабрики Порошенко таємно вивезли з Росії

https://ukranews.com/ua/news/593388-obladnannya-z-lypeckoi-fabryky-poroshenko-tayemno-vyvezly-z-rosii-v-ukrainu-zmi

Інші офшори
Порошенка (розслідування)

У матеріалах
справи є звернення слідчих до Інтерполу з проханням долучити іноземні
правоохоронні органи до розслідування, в якому фігурують щонайменше 5 офшорних фірм, що в різний час належали
до групи компаній Петра Порошенка «Укрпромінвест».

Офшорні компанії з
бізнес-структур Порошенка, що фігурували у кримінальній справі про несплату
податків у 2003 -2004 роках.Зокрема, йдеться про: Agroprodimrex Corp із
офшорної зони штату Делавер (США), кіпрський Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited та Fairdrook EnterprisesLimited
із острова Мен та панамський Ukrprovinvest Holding Limited
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Ну правильно до 2014 года с Росией у нас была Дружба мир жвачка потом ***** вероломно без объявления войны напал на Украину. Порошенко вывез своё оборудование. Что не так? А вот Зеленский получает дотации из России на свои фильмы!
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Надо чтобы Порошенко снялся... в пользу Юльки! Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 2775
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порошенко собьют в первом же туре, Первого апреля будет праздник, вся страна забухает
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вот на поминках алчного барыги-дурака и напьемся. Аминь.
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Вот только букмекеры так не считают! А букмекеры умные люди!
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Чуть чаем не подавился.......
Надо как то мягче..... Постепенно к этому подводить!
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Радость-то какая! Надо хряпнуть соточку в честь такого праздника!
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соточку хряпнешь, после восьми вечера 31 марта, когда огласят экзит-поллы после окончания голосования 1-го тура... Мальдивский вор, с того момента перестанет существовать как президент.
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не дочекаєтесь, манкурти! Україна була, є і буде! А потрох піде топтати зону
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Нет кацапчик. Не будет вашей власти в Украине! Всё будет Украина!
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Правильно ,ВСЕ против мальдивского ,вот какова сегодня должна быть украинская национальная идея или потеряем Украину !
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Ого,как долго тебя лечат и главное,что безрезультатно. Добродомов вирішив знятися з виборів на користь Гриценка - Цензор.НЕТ 3099
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в тебе якась норма є? Я помітила, що ти пишеш під майже кожною новиною 4-5 постів проти Пороха. При чому в тему і не в тему. І так робить, ще як мінімум пару ніків. Цікаво провести статистику "Хто є хто на Цензорі".
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Я пишу не от нормы а от совести и от любви к Украине ,чего у порохоботов нет и никогда не было а скоро у вас и работы не будет а даст Бог и свободы .
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тобто тебе совість підганяє срати на Пороха в тему і не в тему? дуже круто))
А хвалити свого кандидата совість не дозволяє? Чи логіка, як і у всіх зрадофілів "голосуй за мого кандидата, бо Порох поганий"?
Бо дике обсирання Пороха - це не найкращий метод піарити Зе чи Ю.
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Его не надо обсирать ,он так за пять лет сам так обосрался,что хуже не бывает ,но Украину спасти ещё я считаю можно и нужно и первым шагом должно стать избрание нового президента и уголовное наказание мальдивско-сейшельской бригады, за все их художества .
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зрозуміло-зрозуміло, можеш не копіювати сюди свої заготовки. Я хотіла почути змістовну відповідь, а замість неї почула чергове лайно на Пороха з шаблонними фразами кремлеметодички "мальдівний" і тд.
Так я не поняла, хто твій кандидат? Він в тебе є, чи в вашої солоденької шайки на Цензорі просто хоббі обсирати Пороха?
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В первом туре голосую за Тимошенко ,чтобы не дать мальдивскому не единого шанса ,во втором туре голосую при раскладе Тимошенко-Зеленский за Зеленского ,при раскладе Гриценко-Зеленский за Гриценко ,нам сейчас не до жиру надо спасать Украину а её спасение в отстранении коррумпированного ворья от власти .
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Второго тура не будет! Порошенко победит в первом.
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Конешно же в первом и только в первом он станет президентом гейклуба на одной из украинских зон ,тут нет никаких сомнений.
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тобі не спадало на думку, що якби вся ваша шайка, що тисячами коментів тут, на ютубі і в інших медійних місцях, так хвалила того ж Гриценка, як зараз обсирає Пороха, то в Гриценка був би рейтинг не 6, а 26%?
Я не почула в коментарях ні одного аргументу за які заслуги треба голосувати за Юльку чи за Гриценка. Я сама голосувала за Гриценка на виборах 2014, але зараз я в ньому розчарувалась, бо так званий полковник ні разу за 5 років війни не їздив в АТО і не допоміг армії, і тепер дозволяє собі відверту брехню на різних політичних шоу. Аргументів, чому я повинна поміняти свою думку, я від людей, що топлять за Гриценка не почула за весь час. Єдиний аргумент - Порох зло, давайте голосувати за клоуна/Жульку/Гриценка, лиш би не Порох. Що підозріло зеркалить тези росзмі.
А ваша позиція - "хто завгодно, лиш би не Порох", мені теж дуже підозріла.
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Просто сьогодні останній день коли ЦВК ще повертає гроші за реєстрацію Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко - Цензор.НЕТ 7576
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Не возвращает - читай закон про выборы!
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Повертає до затверження бланків бюлетеней. Це сьогодні.
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Норм. Бабок долганул, зарегистрировался, сделал пару селфиков для мордокниги, разрегистрировался, бабло вернул. Написал сочинение "Как я провел отпуск" для местной газетки. Вот и слава пришла...
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Поддерживаю, гриценку удачи на нарах, за воровство, за то что кинул военных на квартиры когда был министром обороны, за расформирование военных городков, за продажу техники по цене жигулевских корыт итд. Эх, Большой минус Петру Алексеевичу, что он, демократично выпустил тимошонко за договорняки с пуйлом, и гриценко не тронул.
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Крал ли Гриценко у армии - это вопрос. Но если крал, то Петр Алексеевич был в этом замешан, потому что работал в то время секретарем СНБО, был кумом президента и по должности обязан был согласовывать все "шалости" министра обороны.
Но гораздо важнее другое, что друг президента и первый зам секретаря СНБО - Гладковский ворует прямо сейчас, во время войны. Знает ли об этом президент? Нужно быть дурачком или порохоботом, чтобы верить в обратное.
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Скажіть цим дивним створінням, що по законодавству України неможливо зняти кандидатуру на користь іншого. Можна лише закликати своїх прибічників голосувати за іншого кандидата.
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Гриценко в текущей ситуации наименьшее зло по сравнению с олигархом, марионеткой олигарха и проженной политической авантюристкой, на которой пробы негде ставить. Хотя боюсь может быть слабохарактерным президентом, вроде Юща, и "любі друзі" будут им вертеть как сами захотят.
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да ты прав. ему теперь будет над чем работать. армию возрадили с нуля, есть что продавать по цене металлолома.
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Ну если и продавал то не один, а вместе с обожаемым Петрлексеичем, который в то время был секретарем СНБО и согласовывал все эти сделки.
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гриценко, тимошонка, зеленский, просто маска кукловода.
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три @*****-это сила! 0,0001+0+0= статистическая погрешность Грищь.
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Що за шоу вони тут всі розігрують? Не можна зняти свою кандидатуру, а тим паче на чиюсь користь. Йде тіло в ЦВК і пише заяву, що відмовляється балотуватись. І все! Решта це гра на публіку.
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Тут есть прикол. Президент, не основа страны, по конституции парламент рулит, а здесь уже интересно, когда будут выборы парламента, ети все типо кандидаты в президенты сформируют партии, и попытаются сделать такой же дов"""зм, что и сейчас в раді.
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Добродомов піариться перед виборами мера Львова)))
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Ще лише цього нам лайна не вистачало... Тут після Сміттюха ще розгрібати і розгрібати ..
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Интерестно, а пан палковник - платит что нибудь за это?
Патамушо, если и были у этого деятеля какие то избиратели
- то они все равно перебегут к бениной ЗЕленке...)))
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Лучше бы Гриценко, со всеми примкнувшими, снялся в пользу Смешко.
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Что тут за шум!!! Посмотрите на ПОП!!! Там агония!Нравится или нет второй тур ЗЕ-ЮВТ!!!! Очевидно все порохоботы быстро захотят ЗЕ!!!! Что бы Вы не сомневались дяде в США ПОП надоел!
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Що говорить кандидат в президенти Зеленський

Красти це погано. Це очевидно. Для цього не потрібно багато розуму. І боротися з корупцією необхідно.

А ось далі складно. Тому що Зеленський говорить, що "той хто прийшов на крові", маючи на увазі Порошенка. І тут питання. А що це взагалі було? По словах Зеленського Порошенко прийшов на крові? Що це, як не повторення російської пропаганди? Значить це не вимушений захід, захист від агресії Росії, а "прихід на крові". Давайте далі продовжувати думку. Може це громадянська війна, яку розв'язала київська хунта? Щоб покарати жителів Донбасу? І немає ніякої агресії Росії? Адже "прийшов на крові" президент України. Означає йому потрібна була кров.

Отже він, звичайно ж, і винен .

Якщо є інше пояснення цієї фрази, то буду вдячний.
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А что тут объяснять? Что Зеленскому в Москве написали то он и озвучил. Мозгов у мальчика походу нет!
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Всі консерви пішли за технічного Толю.
Толя! Не підведи! Ти був противсіх за Януковіча, потім абинеюлькою за Порошенко, а тепер маєш Мародера вивести в лідери!
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Гриценко сегодня имел шанс вбить последний гвоздь в крышку политического гроба Порошенко. Абсолютно однозначный и 100% последний гвоздь. Достаточно было самому сняться с выборов, что автоматически похоронило бы влажные мечты Пети на второй тур. Именно участие непроходного Гриценко в выборах сегодня де-факто дробит протестный электорат, сохраняя для Порошеко шансы на выход во второй тур.
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Протестный электорат - это те, кто голосует за Зеленского, Тимошенко и Бойко? Упаси нас бог от такого электората.
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Охренеть. И как его раздробить, если он голосует против?
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У Толі кращі друзі - Кучма, Льовочкін, Дмитро Табачник, Фірташ...
Питання:
Якого коляру одягне Толя вишиванку, коли вийде зустрічати з хлібом-сіллю військо пуйла в Києві?
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Это тот, который налепил на плакат свою рожу и подписал под ней "Бандиты должны сидеть в тюрьмах"?
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Від зміни доданків сума не змінюється...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДобродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко
 
 
 
 
 
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