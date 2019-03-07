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 Политика Украины, Общество
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 В 2018 году предприятия космической отрасли Украины экспортировали продукции на 3 млрд гривен, - глава Госкосмоса Дегтяренко

В 2018 году предприятия космической отрасли Украины заплатили в бюджет в 10 раз больше, чем сумма, на которую получили заказов от государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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По объемам производства продукции, реализации и экспорта идет рост из года года, отметил глава Агентства.

"Это не взирая на то, что государство не только не дает грантов, но и заказов дает в разы меньше, чем возможности нашей отрасли", - сказал он.

Дегтяренко подчеркнул, что украинская космическая отрасль очень сильно экспортоориентирована.

"В условиях минусового торгового балланса Украины это помощь экономике государства, потому что мы практически ничего не импортируем. А экспортируем много - в 2018 году на 3 млрд гривен. Правильный балланс был бы тогда, если бы импорт составлял около чверти. Тогда мы могли бы активно возобновлять наши технологии, активнее рпедлагать новые разработки и продукцию для иностарнных потребителей и еще больше повышать объемы экспорта", - сказал он, добавив, что по экспорту основными партнерами украинских предприятий космической отрасли являются США, Китай и Саудовская Аравия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115502
 
 
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очень понравились флаги, которые бодро развеваются на ветерке. В космосе, ога!
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На премьере "Звездних Войн" Дж. Лукас сказал журналюгам
- Я знаю что звук в космосе не распостраняется, а теперь вопросы.
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а украли сколько? Или там социализм в одной отдельно взятой стране?
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Корпорация уверенно движется вниз, а её глава мечтает о будущем. Государственный маразм
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Главное, чтоб из этих трёх миллиардов что-то попало на стол простым работникам космической "галузі".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году предприятия космической отрасли Украины экспортировали продукции на 3 млрд гривен, - глава Госкосмоса Дегтяренко
 
 
 
 
 
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