 В 2018 году предприятия космической отрасли Украины экспортировали продукции на 3 млрд гривен, - глава Госкосмоса Дегтяренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.
По объемам производства продукции, реализации и экспорта идет рост из года года, отметил глава Агентства.
"Это не взирая на то, что государство не только не дает грантов, но и заказов дает в разы меньше, чем возможности нашей отрасли", - сказал он.
Дегтяренко подчеркнул, что украинская космическая отрасль очень сильно экспортоориентирована.
"В условиях минусового торгового балланса Украины это помощь экономике государства, потому что мы практически ничего не импортируем. А экспортируем много - в 2018 году на 3 млрд гривен. Правильный балланс был бы тогда, если бы импорт составлял около чверти. Тогда мы могли бы активно возобновлять наши технологии, активнее рпедлагать новые разработки и продукцию для иностарнных потребителей и еще больше повышать объемы экспорта", - сказал он, добавив, что по экспорту основными партнерами украинских предприятий космической отрасли являются США, Китай и Саудовская Аравия.
- Я знаю что звук в космосе не распостраняется, а теперь вопросы.