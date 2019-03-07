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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7374) КС (1257) Климкин (2101)

 Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи о незаконном обогащении, но мы должны решить этот вопрос, - Климкин

Признание Конституционным судом Украины статьи 368-2 УК "незаконное обогащение" неконституционной не создаёт рисков для дальнейшего действия безвизового режима для украинцев с Европейским Союзом, заявляет глава украинского МИД Павел Климкин в четверг в Киеве .

В комментарии по поводу того, есть ли какие-то негативные посылы от представителей ЕС в части возможной отмены "безвиза" для Украины в связи с упомянутым решением КС, П.Климкин сказал: "Нет, их нет. Я считаю, что это (наличие статьи УК о незаконном обогащении. - Ред.) принципиальный вопрос для нас. Это на самом деле санкция для нас в контексте борьбы с коррупцией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То есть, никто не будет наказывать Украину. Это именно мы должны, а не наши друзья, применять какие-либо наказания к нам, чтобы мы шли путем борьбы с коррупцией", - подчеркнул П.Климкин.

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Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3115501
 
 
 Топ комментарии
 
Довольно подло вводить законы "для галочки", лишь бы Евросоюз одобрил безвиз или что-то другое, а потом даже и не пытаться выполнять данные законы. И примеров таких законов полно, начиная с якобы запрета на курение и распитие алкоголя в общественных местах.
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реально, они перед своим концом такую херь несут... Не иначе ширяются чем-то... тяжелым... Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи о незаконном обогащении, но мы должны решить этот вопрос, - Климкин - Цензор.НЕТ 3460
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Эти слова Климкина следует воспринимать, как ... - да, мы порошенковское ворьё, но нам всё барабану, как воровали так и дальше будем обворовывать Украину и никто нам ничего не скажет...
Наивный Климкин.... Януковощ тоже так думал...
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реально, они перед своим концом такую херь несут... Не иначе ширяются чем-то... тяжелым... Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи о незаконном обогащении, но мы должны решить этот вопрос, - Климкин - Цензор.НЕТ 3460
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Довольно подло вводить законы "для галочки", лишь бы Евросоюз одобрил безвиз или что-то другое, а потом даже и не пытаться выполнять данные законы. И примеров таких законов полно, начиная с якобы запрета на курение и распитие алкоголя в общественных местах.
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Даже не довольно подло, а очень тупо!!!
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Наши друзья в Ленкоране нас не поймут. Мы очень плохо работаем. Очень. (с)
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Вы уже сами себя наказали, сидеть теперь вам не в креслах, а на нарах.
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Эти слова Климкина следует воспринимать, как ... - да, мы порошенковское ворьё, но нам всё барабану, как воровали так и дальше будем обворовывать Украину и никто нам ничего не скажет...
Наивный Климкин.... Януковощ тоже так думал...
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наказывать не будут, но горькое ощущение, что снова нае...ли, скорее всего, таки останется... вот ежели был бы с той стороны механизьм, позволяющий прочистить гланды с помощью проктолога немногим участникам этого процесса - было бы замечательно...
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Такой механизм есть - финансовый мониторинг на $ кор.счетах. Пока что американцы были лояльны к нам. Но от этого пострадают все, особенно нищие
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актори і клоуни, 5 років вам достатньо було бути)) при владі, ідіть
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А я надеюсь, что накажут. Это было бы закономерно за такой кидок. Мы недостойны каких-лабо скидок или преференций, каждый день нашего государства это очередной позор и зашквар. Мы бросили тень уже даже на тех, кто дал нам кредит доверия после 14 года.
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Решите уже что то с судами.Может хоть кого то посадят?
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Ещё мясяцок и вопрос с вами будет решён . Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи о незаконном обогащении, но мы должны решить этот вопрос, - Климкин - Цензор.НЕТ 7898
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Да-ааа? Пусть еще КС признает незаконым решение фискалов штрафовать за то, что предприниматели не закрыли свои свидетельства."Спящих." Не рабы? Да конечно. Ущерб государству сильный. Украли фсё.
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Наказывать не будут, но, как от прокажённых, отвернутся.
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А за що Україну, це вас соєво-мальдівських недоумків потрібно карати. Через 4 тижні відповісте кожний особисто Україні.
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В черной дыре под названием Украина дна нет. Есть только горизонт событий - 31 марта. Ніхто не каратиме Україну через скасування статті про незаконне збагачення, але ми мусимо вирішити це питання, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8559
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Ну если уж сам климкин сказал, значит точно Украину никто наказывать не будет. Ведь климкин голова, ему палец в рот не клади. )))
Блин, вот просто поражает такая тупая привычка самоуверенно отвечать за чьи-то шаги и действия. Предвидец хренов...
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По сути влада сделала то же самое,що и Янукодло.5 лет кормило общество надеждами о борьбе с коррупцией,создавая различные органы,а потом як и Янукодло спрыгнули с подписания
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи о незаконном обогащении, но мы должны решить этот вопрос, - Климкин
 
 
 
 
 
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