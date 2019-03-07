 Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи о незаконном обогащении, но мы должны решить этот вопрос, - Климкин

В комментарии по поводу того, есть ли какие-то негативные посылы от представителей ЕС в части возможной отмены "безвиза" для Украины в связи с упомянутым решением КС, П.Климкин сказал: "Нет, их нет. Я считаю, что это (наличие статьи УК о незаконном обогащении. - Ред.) принципиальный вопрос для нас. Это на самом деле санкция для нас в контексте борьбы с коррупцией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То есть, никто не будет наказывать Украину. Это именно мы должны, а не наши друзья, применять какие-либо наказания к нам, чтобы мы шли путем борьбы с коррупцией", - подчеркнул П.Климкин.

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Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.