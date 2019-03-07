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 Политика Украины
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 Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула: "Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявляет об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я снимаю свою кандидатуру … в пользу Александра Вилкула", - заявил Е.Мураев на пресс-конференции.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время пройдет объединительных съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", - добавил Мураев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отменила регистрацию Кривоноса кандидатом в президенты

Как известно, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3115496
 
   
 Топ комментарии
 
Засранцы объединяются.
Это хорошо. Вся мерзость должна быть в одном месте.
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Интрига прям наберет ли теперь Вилкул 3% или нет?
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До півночі час є, щоб Вілкул зняв на користь Бойка.
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Засранцы объединяются.
Это хорошо. Вся мерзость должна быть в одном месте.
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rock-n-roll, засранцы - это слишком мягко сказано).
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Другого цензурного слова не подобрал.
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Жаль, що не на користь ПО, ото б був останній цвях в його політичну труну...
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У них і в тебе один ворог. Служи вірно мураєвим)
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В мене один ворог - Московія в нинишньому вигляді. Порошенко та порохоботи - то корисні ідіоти мого ворога, бо роблячи крок до Європи три кроки топчуться на місці та 5 кроків назад.
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І чісто случайно так совпало шо у московії теж основний ворог Порошенко. Мураєв зняв свою кандидатуру з виборів президента на користь Вілкула: "Опоблок" і партія "Наші" мають намір об'єднатися - Цензор.НЕТ 8399
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В США та СРСР теж був спільний ворог, а потім один одного ледве не стерли, і планету, заодно. Так буває.
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Значицця ти помагаєш Московії знищити Порошенко шоб потім самому з Московією бороцця.
Ти впевнений що корисний ідіот це не про тебе?)))
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Вже американці прямим текстом говорять кого знімати з посади, а твій(і поки що мій) президент мовчить як кіт, що знає чию з'їв сметану.
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В Московії основний ворог - США. Потім Україна, і десь у другій десятці - Порошенко. Була б президентом України Мірей Матьє - була б ворогом саме за те. Хоча Порошенко для кацапів і ворог, та вони більше над ним сміються, ніж ненавидять. А причини для сміху ПО підкидає регулярно.
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Добре що хоч над зелею москалі не ржуть.
А жуля та і сама не прочь поржать з хохлів)
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А чого б їй не ржати, 20 років в опозиції, ні за що не відповідати, лише казки розказувати, та локшину на вуха розкладати. І як колобок, від усіх звірів втекла. Та й на неї колись своя лисиця знайдеться.
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это в их тв в реале Лолита отлично торгует с раисей
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Гнилой ху#ловской нечисти
Загоним кулю в лоб
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб
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"Наші на паРаші" - нехай краще так сврю жОпозиційну платформу назвуть.
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Странные люди эти Мураев, Садовый, Кривонос. Сначала денег отложили за регистрацию, а потом снимаются в чью-то пользу. Не могли что ли заранее договориться?
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Осталось Ляшку примкнуть к родным закромам. Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула: "Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться - Цензор.НЕТ 2198
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Скажіть цим дивним створінням, що по законодавству України неможливо зняти кандидатуру на користь іншого. Можна лише закликати своїх прибічників голосувати за іншого кандидата.
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та може у них от этого своя какая то польза Мураєв зняв свою кандидатуру з виборів президента на користь Вілкула: "Опоблок" і партія "Наші" мають намір об'єднатися - Цензор.НЕТ 3023.
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А вилкул пусть снимет свою кандитатуру в пользу мураева.
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Вот увидите, Вилкул с Жулей и Зелей скоро объединятся.
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Када зеля начал заряжать про "втарой государственний" все с ним стало ясно)
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А когда он про второй государственый заявил? Трепло вы.
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поросятоботы после трындеца в оборонке с закупками вообще крышей поехали
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Вилкул давно в команде Порошенка, вместе с Трухановым и Кернесом
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А яка різниця в цих сортах цього козлорожого лайна? Лайно воно і в параші лайно..😃😃😃
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Плюс 0.05 процента...к 0.5 процента...😀крутое обьединение...почти как Гриц с Садиком...😀
Нулевки обьединяются...
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А Бойко не снимется и всю картину попоблоку испортит.
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Да, перед заселением в общую камеру отРЫГалам надо обязательно объединиться! Сидеть придется долго.
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Интересно, а будет на днях "покушение" на какого-нить кандидата? С заранее заготовленными видеокамерами и текстом гневных соратников? Должно же быть...
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думаю йуляха напоследок чего нить отмочит... Мураєв зняв свою кандидатуру з виборів президента на користь Вілкула: "Опоблок" і партія "Наші" мають намір об'єднатися - Цензор.НЕТ 7004може самоличное покушение на Зе?
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Было бы неплохо если бы Порошенко снял свою кандидатуру в пользу Юлии Тимошенко. Возможно после выборов ему удалось бы избежать тюрьмы с конфискацией.
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одно ничтожество снялось в пользу другого
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так несподівано, був таким впевненим у перемозі і раптом.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМураев снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула: "Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться
 
 
 
 
 
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