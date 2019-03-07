 148 оборонных контрактов на $282,5 млн: "Спецтехноэкспорт" отчитался за 2018 год

Как сообщают в компании, это на 27% больше чем в 2017 году, передает Цензор.НЕТ.

"При этом, в 2018 году было заключено 148 новых оборонных контрактов на рекордную за последние 5 лет сумму 282,5 долл. США. Таким образом, объемы новых заключенных контрактов выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате предприятие уплатило 145,8 млн грн налогов и дивидендов государству в 2018 году.

"В течение прошлого года предприятие "Спецтехноэкспорт" отгрузило продукцию и подписало новые контракты с более чем 30 странами мира. Крупнейшими экспортными партнерами компании в 2018 году были Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея, Польша. При этом, по показателю подписания новых экспортных контрактов в 2018 году, наибольшую динамику роста показало сотрудничество с Турцией, Чехией, Азербайджаном, Индонезией, Республикой Корея ", - добавили в компании.

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Сообщается, что в основном экспортируют системы для модернизации техники и услуги по продлению ресурса техники советских образцов по направлениям авиация, бронетехника, системы ПВО.

"При этом, в структуре экспорта положительная динамика роста доли новых продуктов украинских предприятий, в частности, по направлениям ракетных систем, бронетехники, БПЛА, космических технологий", - добавили в "Спецтехноэкспорт".

В направлении работ по импорту в 2018 году в основном поставляли системы военной радиосвязи, стрелковое оружие и боеприпасы, легкую бронетехнику.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия.