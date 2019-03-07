 Новые технологии дают нам возможность мечтать о создании в Украине космодрома для запуска малых и сверхмалых ракет, - глава Госкосмоса Дегтяренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.
"Пусковая система должна быть максимально экономически эффективной. Когда мы говорим про геостационарную орбиту, то спутники лучше запускать ближе к экватору. А когда мы говорим про спутники дистанцированного зондирования Земли, которые запускаются на полярные орбиты, то чем ближе к полюсам, тем выгоднее", - объяснил он.
"Почему в Украине нет своего космодрома? Потому что Украина сама густозаселена и вокруг нас такие же густозаселенные территории соседних государств. Новые технологии дают нам возможность мечтать о создании космодрома на границе Херсонской и Николаевской областей. Но этот космодром будет пригоден только для запуска малых и сверхмалых ракетных носителей и только на полярные орбиты дистанционного зондирования Земли", - отметил глава Агентства.
По словам Дегтяренко, теоретически можно построить космодром с расчетом, что первая ступень будет падать в Средиземном море:
"Думаю, что это не вызовет восхищения у Турецкой республики – что над их головами будут летать носители – но есть формальные основания для поиска общего языка. Потому что над турецкой стороной ракета будет лететь на высоте более 100 км, а это уже международное воздушное пространство, а не национальное".
Дегтяренко сообщил, что на данный момент, планируя запуск спутников дистанцированного зондирования Земли, Госкосмос рассматривает варианты использования космодромов в Индии, Китае или США.
наверное все будут рады если первая ступень всегда будет падать на кремль.
Не знаю... может я слишком утрирую, но этим нонешним шарлатанам не верю раз и во веки веков!! НИКОМУ!
Тьі обязан ЗНАТЬ.
Если бы за этот космодром взялась частная компания, я бы поверил что его доведут до конца. Но все, что с приставкой "гос", обречено на провалы и распилы, причем за наши с вами деньги. Так что я был бы очень рад, если бы государство сократило число своих функций и своих ведомств до минимально возможного уровня. А вместе с функциями и размеры своих бюджетов, которые эти функции обслуживают.
Тут расчет прост - чем меньше размер государственного пирога, тем меньше чинуши смогут украсть. А космосом пусть занимаются частники. Илон Маск доказал, что у них это выходит в разы дешевле и эффективнее, чем у государств. Ведь частники своими деньгами рискуют, а не деньгами налогоплательщиков.
К сожалению наше общество слабоумно и не готово к войне с системой. Все проблемы оно обычно списывает на текущего президента, и вечно надеется что уж новый то все поменяет. Но президенты приходят и уходят, а система (200000 высокопоставленных чинуш) - всегда на своем месте. Коррупция же - это их способ существования. И так просто от своего красивого образа жизни они не откажуться ни за что. Скорее утопят страну в крови, чем позволят оторвать себя от кормушки.