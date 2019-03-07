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 Политика Украины, Технологии
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Все про:космос (592) Госкосмос (31) Дегтяренко Павел (7)

 Новые технологии дают нам возможность мечтать о создании в Украине космодрома для запуска малых и сверхмалых ракет, - глава Госкосмоса Дегтяренко

Развитие технологий дает основания говорить о возможности создания в будущем на территории Украины космодрома для запуска малых и сверхмалых ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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"Пусковая система должна быть максимально экономически эффективной. Когда мы говорим про геостационарную орбиту, то спутники лучше запускать ближе к экватору. А когда мы говорим про спутники дистанцированного зондирования Земли, которые запускаются на полярные орбиты, то чем ближе к полюсам, тем выгоднее", - объяснил он.

"Почему в Украине нет своего космодрома? Потому что Украина сама густозаселена и вокруг нас такие же густозаселенные территории соседних государств. Новые технологии дают нам возможность мечтать о создании космодрома на границе Херсонской и Николаевской областей. Но этот космодром будет пригоден только для запуска малых и сверхмалых ракетных носителей и только на полярные орбиты дистанционного зондирования Земли", - отметил глава Агентства.

По словам Дегтяренко, теоретически можно построить космодром с расчетом, что первая ступень будет падать в Средиземном море:

"Думаю, что это не вызовет восхищения у Турецкой республики – что над их головами будут летать носители – но есть формальные основания для поиска общего языка. Потому что над турецкой стороной ракета будет лететь на высоте более 100 км, а это уже международное воздушное пространство, а не национальное".

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Дегтяренко сообщил, что на данный момент, планируя запуск спутников дистанцированного зондирования Земли, Госкосмос рассматривает варианты использования космодромов в Индии, Китае или США.

Источник: https://censor.net.ua/n3115491
 
   
 Топ комментарии
 
Все, за что берется наше государство, всегда оборачивается коррупцией. И Госкосмос не исключение. Например на несостоявшемся спутнике Лыбидь попилили несколько лимонов баксов, а сам спутник так и не запустили.
Если бы за этот космодром взялась частная компания, я бы поверил что его доведут до конца. Но все, что с приставкой "гос", обречено на провалы и распилы, причем за наши с вами деньги. Так что я был бы очень рад, если бы государство сократило число своих функций и своих ведомств до минимально возможного уровня. А вместе с функциями и размеры своих бюджетов, которые эти функции обслуживают.
Тут расчет прост - чем меньше размер государственного пирога, тем меньше чинуши смогут украсть. А космосом пусть занимаются частники. Илон Маск доказал, что у них это выходит в разы дешевле и эффективнее, чем у государств. Ведь частники своими деньгами рискуют, а не деньгами налогоплательщиков.
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Ну, за минимальное (либеральное) государство нужно долго и упорно воевать. Само по себе оно не возникет. Чиновники всех рангов будут стоять насмерть, чтобы сохранить раздутое (этатистское) государство. Ведь это их сверхдоходы, их красивая жизнь.
К сожалению наше общество слабоумно и не готово к войне с системой. Все проблемы оно обычно списывает на текущего президента, и вечно надеется что уж новый то все поменяет. Но президенты приходят и уходят, а система (200000 высокопоставленных чинуш) - всегда на своем месте. Коррупция же - это их способ существования. И так просто от своего красивого образа жизни они не откажуться ни за что. Скорее утопят страну в крови, чем позволят оторвать себя от кормушки.
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отправлять в кацапию ядерную пыль, космодром вообще не обязателен.
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По словам Дегтяренко, теоретически можно построить космодром с расчетом, что первая ступень будет падать в Средиземном море: Источник: https://censor.net.ua/n3115491

наверное все будут рады если первая ступень всегда будет падать на кремль.
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угу, с запчастями от свина джуниора)

Не знаю... может я слишком утрирую, но этим нонешним шарлатанам не верю раз и во веки веков!! НИКОМУ!
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А тебя никто и не принуждает кому- то ВЕРИТЬ.
Тьі обязан ЗНАТЬ.
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Помріємо брати, помріємо. А там якось раптово ще декілька років пройдуть. І знову помріємо.
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Та в офшорах уже бы десяток таких площадок могли построить, если бы хотели, у консула Сейшел Свинарчука спросите, это его компетенция, кстати практически на экваторе.
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Все, за что берется наше государство, всегда оборачивается коррупцией. И Госкосмос не исключение. Например на несостоявшемся спутнике Лыбидь попилили несколько лимонов баксов, а сам спутник так и не запустили.
Если бы за этот космодром взялась частная компания, я бы поверил что его доведут до конца. Но все, что с приставкой "гос", обречено на провалы и распилы, причем за наши с вами деньги. Так что я был бы очень рад, если бы государство сократило число своих функций и своих ведомств до минимально возможного уровня. А вместе с функциями и размеры своих бюджетов, которые эти функции обслуживают.
Тут расчет прост - чем меньше размер государственного пирога, тем меньше чинуши смогут украсть. А космосом пусть занимаются частники. Илон Маск доказал, что у них это выходит в разы дешевле и эффективнее, чем у государств. Ведь частники своими деньгами рискуют, а не деньгами налогоплательщиков.
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Это уже получится ДРУГОЕ государство
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Ну, за минимальное (либеральное) государство нужно долго и упорно воевать. Само по себе оно не возникет. Чиновники всех рангов будут стоять насмерть, чтобы сохранить раздутое (этатистское) государство. Ведь это их сверхдоходы, их красивая жизнь.
К сожалению наше общество слабоумно и не готово к войне с системой. Все проблемы оно обычно списывает на текущего президента, и вечно надеется что уж новый то все поменяет. Но президенты приходят и уходят, а система (200000 высокопоставленных чинуш) - всегда на своем месте. Коррупция же - это их способ существования. И так просто от своего красивого образа жизни они не откажуться ни за что. Скорее утопят страну в крови, чем позволят оторвать себя от кормушки.
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Какие в джопу ракети? Гавений беспилотник сделать не могут, у турок покупают
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Хорошо бы узнать годовой бюджет этого Госкосмоса. И сравнить со стоимостью запуска у Илона Маска. Сразу захочется надавать мечтателю люлей...
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похоже вертолётные площадки, шо от овоща в наследство остались, планируют переоборудовать. но ап любого презика будет явно против )))
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Ракетомоделирование ?Шостка движки выпускала.В детстве запускали.
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вон между вольногорском и верховцево днепропетровской обл песчаный карьер заканчивают...пока не засыпали - вперед...и ракеты ( с днепра 70км возить рядом) падать в атлантику будут за ираном
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та все нормально будэ - верю в лучшие возможности по мечтанию...кацапье, когда же вы нашей крови напьетесь....
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Мечты у всех разные. Некоторые после такого заявления уже наверняка возбудились, и прикидывают сколько на этом деле можно будет попилить.
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Может для начала хоть дороги сделать..? Не..?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые технологии дают нам возможность мечтать о создании в Украине космодрома для запуска малых и сверхмалых ракет, - глава Госкосмоса Дегтяренко
 
 
 
 
 
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