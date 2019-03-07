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Все про:Госдепартамент США (913) Холодницкий (592) Йованович (145)

 США полностью поддерживают заявление Йованович о необходимости заменить Холодницкого, - заместитель госсекретаря Хейл

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл поддержал заявление посла США Мари Йованович о необходимости заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом Хейл заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Посол Йованович представляет в Украине президента США. Соединенные Штаты полностью поддерживают ее заявление (о необходимости замены руководителя САП. - ред.)", - сказал Хейл.

В ответ на вопрос, не является ли заявление посла США вмешательством во внутренние дела Украины, заместитель госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты хотят того же, что и украинский народ, поскольку это было четко выражено во время Революции Достоинства.

"Украинский народ тогда заявил, - и, я думаю, что продолжает говорить и сейчас - что хочет иметь выбор и делать его в пользу прозрачности, подотчетности и современного эффективного управления. Очень важно, чтобы институты в Украине возглавлялись людьми, которые преданы таким принципам, особенно те институты, которые и созданы для того, чтобы следить за соблюдением этих принципов", - резюмировал Хейл.

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Как сообщал Укринформ, посол США в Украине Мари Йованович призвала освободить от должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуроры Назара Холодницкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3115484
 
   
 Топ комментарии
 
пускай штаты вместо протухшего холодца своего товарища пришлют! Уверен, народ Украины будет не против!
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Слуга нескольких господ Холодницкий допрыгался...
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Слуга нескольких господ Холодницкий допрыгался...
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- Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как тореадор, - одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся! "Кармен"!..(с)
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А должен был быть самостоятельной фигурой такого нужного стране антикоррупционного органа. А оказался сцикливым подлабузником и краснощеким лузером.
На этой должности должен быть высокоорганизованный, честный, собранный , креативный интеллектуал- а получили вместо этого в лице холодницкого - кушать подано при банковой((
Дорогостоящий холодец((
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Якщо замінити Холодницького, то путін нападе! Вони що, не знають?
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путин - это коррупция и кремлёвская 5я коллона предателей Украины ! Вот это есть настоящий Путин !
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А якщо не замiнити, то нападения Трамп. И тады ой..
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Все, хана холодцу. А как корчил из себя вумного генерала - прям аж щечки краснели всегда от пыжества и нос был выше макушки.
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если наши не могут, то пусть штаты расскажут, думаю хуже не будет, а как раз наоборот!
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пускай штаты вместо протухшего холодца своего товарища пришлют! Уверен, народ Украины будет не против!
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УУУУУ....

какой позор.....
Эй, Паша Климкин, - а ну давай посла США на ковер....
Кажется это так делают в независимых странах в таких случаях....?
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Дык Паша математик, к тому же про-российский ему дурь в голову ударит, он с кондитером посовещается, и пригласит.
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"США полностью поддерживают заявление Йованович о необходимости заменить Холодницкого, - заместитель госсекретаря Хейл" - если бы у этого продажного совка было мужское достоинство, то он должен был сам уйти в отставку.
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Kostya Kostya - или выслать посла США...... США полностью поддерживают заявление Йованович о необходимости заменить Холодницкого, - заместитель госсекретаря Хейл - Цензор.НЕТ 8010

Обычно именно так и поступают в таких случаях....
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PS. Помню времена когда приезжал Байден... министры как школьники за партой сидели, глазки в пол, плечи поджаты, ручки дергаются :D походу по хорошему наши не понимать.
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Официальная позиция Соединённых Штатов Америки - воровской режим Порошенко погряз в коррупции и мародёрстве, поэтому и нет реальной борьбы с коррупцией.
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Кажуть Жолодницький,мають на увазі Поросєнко.
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Поки що реакція від США дуже культурна, але ж наші вирішили що це слабкість. Дуже даремно, дуже...
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все остальные хуже Порошенка.

Кроме того нас немного бошльше в стране. чем эта высоцька.
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Единственное, что говорить о моральных нормах относительно этих людей не приходится. Смотришь Бигус инфо- потом видишь дом малолетнего подонка- и просто ... слово подобрать не могу, чтоб потом без бана остаться
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хех, а как звездил-то юный хенерал))) Понтов сколько! Тон хамский! Лоб до горы, как буд-то небо на голове носит)
Гнать мало! Проверить тщательно и конфискат в пользу государства! Пускай вернет народу деньги, которые ему выделялись и на не скромную зарплату в том числе!
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"Агенты Кремля", "путинские прихвостни", "зрадофилы" уже пробрались в Госдеп. Нет, чтобы про МОВУ поговорить, про ТОМОС, или про АРМИЮ, нет, стоп! про армию лучше пока не надо, их, видите ли, коррупция в Украине волнует. Мерзавцы!
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мутных пацанчиков нужно убирать сразу, как только попался, без оглядки на "свой - чужой".. особенно тех, кто должен бороться с коррупцией
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Да, век живи - век учись. Пару лет назад защищал на этом форуме Холодницкого, потому что поверил ему, просто очень хотелось реальной борьбы с коррупцией. Но американцы редко ошибаются... В Трансперенси интернеенел мне говорили, что в любой стране первый руководитель агенства либо был убит., либо посажен, а потом начиналась борьба с коррупцией, но наш глава Сытник пока в шоколаде, сорри,в масле отсюда делаем вывод что пока не будет борьбы с коррупцией, а снятие Холодницкого лишь затянет эту пустоту.
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Оплошность Холодницкого, это то что Юля на свободе.
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треба міняти спочатку голову колгоспу а потім вже і його правління.
а так який ПіП така і церква.
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та да...как помочь оружием, так просють на коленях, а как выполнить очевидное, то "мы не зависимая страна"
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Заявляют, поддерживают...Коммерческое предложение высылайте - рассмотрим!
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Представитель путинской подстилки Трампа? ))) И свинья утрется? ))) Петя лакей лакея Путина?)))
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США цілком підтримують заяву Йованович про необхідність замінити Холодницького, - заступник держсекретаря Гейл - Цензор.НЕТ 4178

Нагадаємо, у кабінеті керівника САП було виявлено прослуховування. Надалі Генпрокурор Луценко підтвердив інформацію про те, що проводилися слідчі дії стосовно керівника САП Назара Холодницького. НАБУ розсекретило записи з кабінету Холодницького.
Всього ішлось про такі епізоди: справа про пропонування хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун, дві справи, де може фігурувати депутат «Народного фронту» Георгій Логвінський, справа Бахматюка, справа про машину екс-глави НАЗК Наталії Корчак та справа мера Одеси Геннадія Труханова.
Також стало відомо, що США анулювали американську візу керівнику САП Назару Холодницькому.
Можливо цей весьь цирк,коли агент Сбу "підкуповує" технічного кандидата,створеного проти
Юлєчки - лише з метою створення"інформаційного шуму" щоб відволікти увагу від Антикорупційної Мегаафери з САП"!?
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США - огенты кремля. холодницкий - патриот и торговый портнер. Да, соя? 😷
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША полностью поддерживают заявление Йованович о необходимости заменить Холодницкого, - заместитель госсекретаря Хейл
 
 
 
 
 
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