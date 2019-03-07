 США полностью поддерживают заявление Йованович о необходимости заменить Холодницкого, - заместитель госсекретаря Хейл

Об этом Хейл заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Посол Йованович представляет в Украине президента США. Соединенные Штаты полностью поддерживают ее заявление (о необходимости замены руководителя САП. - ред.)", - сказал Хейл.
В ответ на вопрос, не является ли заявление посла США вмешательством во внутренние дела Украины, заместитель госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты хотят того же, что и украинский народ, поскольку это было четко выражено во время Революции Достоинства.
"Украинский народ тогда заявил, - и, я думаю, что продолжает говорить и сейчас - что хочет иметь выбор и делать его в пользу прозрачности, подотчетности и современного эффективного управления. Очень важно, чтобы институты в Украине возглавлялись людьми, которые преданы таким принципам, особенно те институты, которые и созданы для того, чтобы следить за соблюдением этих принципов", - резюмировал Хейл.
Как сообщал Укринформ, посол США в Украине Мари Йованович призвала освободить от должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуроры Назара Холодницкого.
На этой должности должен быть высокоорганизованный, честный, собранный , креативный интеллектуал- а получили вместо этого в лице холодницкого - кушать подано при банковой((
Дорогостоящий холодец((
https://youtu.be/1JG9DCy-xdM
какой позор.....
Эй, Паша Климкин, - а ну давай посла США на ковер....
Кажется это так делают в независимых странах в таких случаях....?
Обычно именно так и поступают в таких случаях....
https://youtu.be/1JG9DCy-xdM
https://youtu.be/1JG9DCy-xdM
Кроме того нас немного бошльше в стране. чем эта высоцька.
Гнать мало! Проверить тщательно и конфискат в пользу государства! Пускай вернет народу деньги, которые ему выделялись и на не скромную зарплату в том числе!
бурные и продолжительные.
скоріше показник
а так який ПіП така і церква.
Нагадаємо, у кабінеті керівника САП було виявлено прослуховування. Надалі Генпрокурор Луценко підтвердив інформацію про те, що проводилися слідчі дії стосовно керівника САП Назара Холодницького. НАБУ розсекретило записи з кабінету Холодницького.
Всього ішлось про такі епізоди: справа про пропонування хабара в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун, дві справи, де може фігурувати депутат «Народного фронту» Георгій Логвінський, справа Бахматюка, справа про машину екс-глави НАЗК Наталії Корчак та справа мера Одеси Геннадія Труханова.
Також стало відомо, що США анулювали американську візу керівнику САП Назару Холодницькому.
Можливо цей весьь цирк,коли агент Сбу "підкуповує" технічного кандидата,створеного проти
Юлєчки - лише з метою створення"інформаційного шуму" щоб відволікти увагу від Антикорупційної Мегаафери з САП"!?