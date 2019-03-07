 США полностью поддерживают заявление Йованович о необходимости заменить Холодницкого, - заместитель госсекретаря Хейл

Об этом Хейл заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Посол Йованович представляет в Украине президента США. Соединенные Штаты полностью поддерживают ее заявление (о необходимости замены руководителя САП. - ред.)", - сказал Хейл.

В ответ на вопрос, не является ли заявление посла США вмешательством во внутренние дела Украины, заместитель госсекретаря отметил, что Соединенные Штаты хотят того же, что и украинский народ, поскольку это было четко выражено во время Революции Достоинства.

"Украинский народ тогда заявил, - и, я думаю, что продолжает говорить и сейчас - что хочет иметь выбор и делать его в пользу прозрачности, подотчетности и современного эффективного управления. Очень важно, чтобы институты в Украине возглавлялись людьми, которые преданы таким принципам, особенно те институты, которые и созданы для того, чтобы следить за соблюдением этих принципов", - резюмировал Хейл.

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Как сообщал Укринформ, посол США в Украине Мари Йованович призвала освободить от должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуроры Назара Холодницкого.