 Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп Дубиль, - Луценко

Об этом он сообщил на брифинге, показав телефонную переписку "Валєры (БЮТ)" с Тарасом Костанчуком, задержанным за взятку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Это номер народного депутата Дубиля Валерия, который, очевидно, является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты", - заявил он.

Луценко напомнил, что Дубиль также фигурирует в уголовном производстве СБУ о "пирамиде" кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

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"Американцы любят одну поговорку: если оно ходит как утка, плавает как утка, крякает как утка, то скорее всего это утка. А теперь подумайте: если это российские технологи по российским схемам с деньгами, объем которых я не знаю кто мог бы выделить, то скорее всего – это "Батькивщина", - сказал он.

По словам генпрокурора, есть запись разговора, на которой человек с голосом, похожим на голос В.Дубиля, инструктирует сеть агитаторов и гарантирует им оплату.

Ю.Луценко добавил, что если нардеп откажется предоставить образец своего голоса для экспертизы добровольно, следователи возьмут его из открытых источников.

При этом он отметил, что такие шаги возможны только после того, как Верховная Рада лишит В.Дубиля депутатской неприкосновенности.

"Двое злоумышленников задержаны. Их разговор о том, что они просто друзья и хотели одолжить кандидату в президенты деньги, - отбрасываются, потому что у нас есть заявление самого кандидата в президенты и его помощника о шантаже и финансовом предложении, а дальше мы возвращаемся к СМС, в которой написано (имя контакта. - Ред.) "Валера БЮТ". И мы не имеем к нему право доступа. Просто знаем, что этот номер есть во многих адресных книгах, и в моей, в частности", - заявил Ю.Луценко, пишет Интерфакс-Украина

"Вчера ГПУ совместно с ГБР и СБУ задержали Костанчука Тараса и Ищенко Александра, которые осуществляли препятствование деятельности субьекту избирательного процесса - Юрию Тимошенко. Они предложили Тимошенко, как стало известно, снять свою кандидатуру за финансовое вознаграждение", - добавил Луценко.

Он сказал, что этого достаточно для того, чтобы подать представление на снятие неприкосновенности с Дубиля. "После обработки всех вещественных доказательств, после определенных следственных действий с фигурантами мы, конечно, пойдем в Верховную Раду. Думаю, это может попасть на следующую пленарную неделю", - сказал генпрокурор.

Луценко также зачитал предложение Костанчука, переданное помощнику Юрия Тимошенко:

"Мое предложение для Юры. Первое: выходит чистым из ситуации, становится героем для народа, что не пошел на поводу у власти, не дал себя использовать, не продался Пороху. Становится известным публичным лицом, мы помогаем с раскруткой в СМИ. Второе: становится одним из лидеров Партии защитников Украины, начинает работать на будущие выборы Верховной Рады. На следующие президентские - уже кандидат от партии. Третье: закрывают уголовные дела и по тебе, и по нему. Четвертое: появляется финансирование работы и политической деятельности - 10 млн только на этот год".

"Вариант, если он остается на выборах: для народа Юра предатель, который работает на Пороха, продал свою фамилию за какие-то деньги. Второе: абсолютное забвение после выборов, никому больше не будет интересен, таких не любят. Третье: уголовные преследования от МВД по членам комиссии, которые будут заниматься кражей бюллетеней, за финансирование, за все, что придумают. Четвертое: обливание грязью в СМИ от оппонентов Пороха. Пятое: останется в истории как человек, который удачно использовал свою фамилию".

Луценко считает, что это нельзя расценивать иначе, как шантаж.

Генпрокурор отметил, что после следственных действий с задержанными накануне подозреваемыми в подкупе кандидата в президенты и шантаже Юрия Тимошенко, он внесет представление в парламент о снятии неприкосновенности с В.Дубиля.

"Есть два варианта. Если Верховная Рада даст нам разрешение на привлечение к ответственности и снятие иммунитета с господина Дубиля, тогда, очевидно, это немного затянется, потому что будет немножко больше следственных действий. Если нет, то мы, вероятно, выделим господина Дубиля в отдельное производство, а этих двух злоумышленников по завершению следствия, которое может длиться месяц-полтора, отправить в суд", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.