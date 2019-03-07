 Госкосмос рассматривает два варианта запуска системы спутниковой связи: создание новых аппаратов или запуск спутника "Лыбидь", за который еще не погашен кредит

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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"Из бюджета средства выделялись на погашение кредита, который был выдан государством Украина для создания этого космического аппарата. Все плановые платежы были сделаны. В 2019 году осталось выплатить столько же, и кредит будет полностью погашен", - отметил он.

Также Дегтяренко сообщил о ходе арбитража по иску Украины к канадской компании, которая вышла из соглашения по запуску "Лыбиди", сорвав проект:

"Главный наш исполнитель - канадская компания MDA в одностороннем порядке вышла из контракта, ошибочно посылаясь на форсмажорные обстоятельства, которые возникли из-за захвата в Крыму Евпаторийской станции управления. Поэтому нам пришлось обращаться в арбитражный суд в Лондоне, чтобы вынудить компанию или выполнить свои обязательства, или вернуть деньги. На обеспесение иска в Лондонском арбитраже и на привлечение квалифицированных юристов в 2018 году было выделено 23 млн гривен. Благодаря настойчивости премьер-министра из резервного фонда эти средства были выделены. Арбитраж продвигается"

В июне состоится одно из завершающих заседаний арбитража, однако канадская сторона уже сейчас делает попытки вернуться в проект.

"Канадцы чувствуют, что их позиция не выиграшна и они идет на переговоры по поводу возвращения контракта и запуска космического аппарата. Именно поэтому мы сейчас рассматриваем оба варианта: возвращения нам средств, а затем заказ нового космического аппарата уже украинским производителям или возвращения канадской компании в контракт и запуск аппарата и передачу его нам в эксплуатацию", - резюммировал Дегтяренко.

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Напомним, "Лыбидь" - первый украинский геостационарный телекоммуникационный спутник, который предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины. Основным подрядчиком строительства спутника определена канадская компания MacDonald Dettwiler and Associates (MDA). Субподрядчиком выступает ИСС имени академика М.Ф. Решетнева, который ответственен за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. На сегодняшний день "Лыбидь" находится в России. Запуск спутника несколько раз срывался. В последний раз - из-за выхода канадцев из проекта в связи с оккупацией РФ Крыма.

Ранее в интервью Цензор.НЕТ Павел Дегтяренко объяснил важность иметь сосбственную систему спутников связи: "Эта идея заложена в концепцию космической политики государства. Украина должна иметь собственные спутники связи на орбите. Почему не спутник, а спутники? Это элемент надежности. Если один спутник выходит из строя, другой должен его подстраховать. Учитывая то, что современные спутники имеют срок эксплуатации около 15 лет, то запустив первый спутник "Лыбидь" на орбиту, мы должны сделать так, чтобы до конца его эксплуатации на орбиту уже были запущены еще минимум два космических аппарата собственной разработки и собственного изготовления, чтобы иметь полный контроль над тем, как связь работает".