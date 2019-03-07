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 Я съездил освобождать Красный Лиман и вернулся к своим совершенно другим человеком, - Евгений Жуков (Маршал) в проекте "Цензор.НЕТ" "Своя война". ВИДЕО

Евгений Александрович Жуков - украинский военнослужащий, десантник, полицейский, начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. В прошлом - командир отдельной разведывательной десантной роты 79 ОАЭМБр, заместитель командира батальона 79 ОАЭМБр, участник боев на Донбассе, "киборг", позывной Маршал.

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

1. О Евгение Жукове 2:25

2. Как начиналась война 4:50

3. О боеготовности армии в начале войны 12:36

4. Про готовность военнослужащих воевать весной 2014 года 16:30

6. Про боевые действия во время оккупации Крыма 20:10

7. Освобождение Красного Лимана 25:27

8. Про операцию по перекрытию государственную границу в секторе "Д" 43:53

9. Бой за Дьяково 53:25

10. Бои за Изваринскую трассу 57:38

11. О возможностях по перекрытию границы с Россией 1:14:36

12. Об отношении к практике "перемирий" 1:23:30

Евгений Жуков окончил Одесский институт сухопутных войск, где учился на факультете аэромобильных войск. С 2007 года служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде (г. Николаев) на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона. Весной 2014-го подразделение выполняло различные боевые задачи в разных областях на юге и востоке Украины.

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

1 июня участвовал в штурме населенного пункта Красный Лиман. Позже прошел боевой путь - Солнцево, Амвросиевка, Саур-Могила, Дьяково, Бобриково, Червонопартизанск, Свердловск, Должанский, Зеленополье, Краснодон, Изварино. Под личным руководством Евгения Жукова сводное подразделение в период с 12 по 18 октября и с 15 по 29 ноября 2014 года удерживало международный аэропорт "Донецк". Несмотря на многочисленные атаки террористов и обстрелы территории аэропорта вражеской артиллерией и танками, группе удалось удержать позиции и нанести ощутимый урон живой силе противника.

В сентябре 2015 года назначен начальником департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины. Получил личный жетон под номером 00079 - в знак уважения 79 ОАЭМБр.

Источник: https://censor.net.ua/n3115477
 
 
 Топ комментарии
 
Велика дина, дякую за все!!! Слава Героям України!!!
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твой диван наверное очень маневренный...на колесиках...
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А промовчати, з подякою тим хлопцям, завдяки яким, ти сидячи на засмальцьованому і пробзділому дивану, 24/7 клавіруєш тут свої висери, нє?

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Велика дина, дякую за все!!! Слава Героям України!!!
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Потрібно було вести маневрену війну, а не підходити до кордону на 20км, щоб потрапляти під прицільні артобстріли ворога!
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твой диван наверное очень маневренный...на колесиках...
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Війська мали стояти за межами зони обстрілу російських військ з російської території, тобто мала бути окреслена лінія у 20 км від лінії кордону, де мали б знаходитись резерви ЗСУ, а в ближній зоні до кордону мали діяти маневрені групи ЗСУ-ДПСУ-СБУ. На жаль у Генштабу не було розуміння ситуації як треба воювати і тому ми програли! Низька якість командування це ключовий фактор втрати територій на Донбасі.
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привіт прохфесор, бачу ви і там були і сам усе бачив на власні очі і командував "бригадою" диванних єкспердів))
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Великі втрати ЗСУ, які були отримані від застосуваннями терористами РСЗВ Град з російської території, можна було унеможливити, відведенням військ від кордону на 20км і перебуванням основних сил ЗСУ за межами зони ураження російської артилерії!
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Війна ще не закінчена, але вдалої тактики та стратегії ведення бойових дій з росією досі не знайшли і це проблема, бо росія готується до наступу! Зараз потрібно не бути ідіотами і думати що потрібно змінити в ЗСУ, щоб мати можливість успішно воювати з російськими терористами які мають перевагу у кількості живої сили та техніки! 5 років ми вже просрали бездарно, реформи досі не проведені, а вже нова активна фаза війни на горизонті і що будемо робити? Знову героїчно відступати через ідіотизм командирів?
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колесики они внутрь принимають - они в аеропорту Львова авианосец ждали там все очень запущено
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Ті знаешь способы контролировать границу без присутствия на границе?
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Маневрені групи мали діяти в ближній зоні 20км від кордону, мали заходити в населені пункти і знищувати бандитів та терористів.
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А промовчати, з подякою тим хлопцям, завдяки яким, ти сидячи на засмальцьованому і пробзділому дивану, 24/7 клавіруєш тут свої висери, нє?

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Немає розуміння чому ми програли, тому це важливо - якісно визначити причини поразки! Інакше ми не зробимо правильні висновки і не зможемо протистояти великому наступу!
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Програли такі як ви, а Україна ВИГРАЛА, і тепер зробить, все можливе і неможливе, щоб не допустити ваш реванш.
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Поки немає адекватного аналізу дій ЗСУ і причин поразки, не буде перемоги! Можна бити себе в грудь і казати що ми перемогли, але це не шлях до перемоги над ворогом! Війна повинна вчити військових діяти в нових умовах, а поки що жодних висновків не зроблено!
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путін-***** тобі підкаже, чому, прохфесор)
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Igor L "Немає розуміння чому ми програли". Ви це серйозно? Нема розуміння? 23 роки нищити армію, і "нема розуміння"? Військовий бюджет РФ- 2018 $46 млрд. України (2018) - $5,6 млрд (у 8,2 рази менший). Україна мусить за ці гроші створити високотехнологічну зброю і навчити військових майстерно і ініціативно її застосовувати. І поки що виключно на своїй території.
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анал і зіруємо те що ви написали
1 порівняли військові бюджети У і рф висновок без рівноцінної допомоги У самотужки програє холодну війну рфії як ссср програв США подальший висновок очевидний треба закінчувати той хто проти є за знищення У
2 за які ці гроші і хто саме буде стоврювати високотехнологічу зброю ті хто емігрував чи на базарі 27 років торгує теж утопія 101% як мін при сьогоднішньому стані в Україні
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Слово честность придумали умные,чтоб обмануть дураков .
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Це так непрофесіонали називають війни які вони програли!
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А почему и нет? Война против агрессора.
Вот, как пример ЧЕСТНОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ войньі, как у нас с Росией.
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Конечно.
Историю пишут победители и кому как не победителям выступать в качестве честной стороны.

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Нечего непоменялось, нас и сейчас хотят убить политически. Жуля и Зеля все для этого сделают.
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Жуков а чого в тебе в Патрульній поліції зосереджено таке лайно як Ковадло, Зозуля, Євдокімов. Ти вже на посаді скільки років? Наплодив вбивць і хабарників тільки своїх. Подивись що в тебе під носом робиться.
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про#бать в этой войне было очень и очень легко причем на многих этапах. Но не про#бали.
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А, если б Юля была президентом, то все снаряды пролетали бы мимо и война давно закончилась. Чи в окопах не в курсе, шо все тока от Юли зависит?
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"Як дізнатись, що Юля бреше?" - "В неї тоді губи ворушаться".
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а як дізнатися що в неї губи ворушаться? У нас від початку була "нечесна" війна - по нас стріляли з-за кордону. На 360 градусів був противник, - Євген Жуков (Маршал) у проекті "Цензор.НЕТ" "Своя війна" - Цензор.НЕТ 902
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Один раз встретил Евгения в Краматорске на представлении новой полиции. Считаю его честным и порядочным человеком, не боящимся вот так просто выйти и пообщаться с народом страны! Он уже выполнил долг перед нашим государством, за что ему огромная благодарность, в дальнейшем желаю ему оставаться честным и порядочным человеком. Спасибо Маршал!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ съездил освобождать Красный Лиман и вернулся к своим совершенно другим человеком, - Евгений Жуков (Маршал) в проекте "Цензор.НЕТ" "Своя война". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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