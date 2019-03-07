 Я съездил освобождать Красный Лиман и вернулся к своим совершенно другим человеком, - Евгений Жуков (Маршал) в проекте "Цензор.НЕТ" "Своя война". ВИДЕО

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
1. О Евгение Жукове 2:25
2. Как начиналась война 4:50
3. О боеготовности армии в начале войны 12:36
4. Про готовность военнослужащих воевать весной 2014 года 16:30
6. Про боевые действия во время оккупации Крыма 20:10
7. Освобождение Красного Лимана 25:27
8. Про операцию по перекрытию государственную границу в секторе "Д" 43:53
9. Бой за Дьяково 53:25
10. Бои за Изваринскую трассу 57:38
11. О возможностях по перекрытию границы с Россией 1:14:36
12. Об отношении к практике "перемирий" 1:23:30
Евгений Жуков окончил Одесский институт сухопутных войск, где учился на факультете аэромобильных войск. С 2007 года служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде (г. Николаев) на должностях от командира взвода до заместителя командира батальона. Весной 2014-го подразделение выполняло различные боевые задачи в разных областях на юге и востоке Украины.
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1 июня участвовал в штурме населенного пункта Красный Лиман. Позже прошел боевой путь - Солнцево, Амвросиевка, Саур-Могила, Дьяково, Бобриково, Червонопартизанск, Свердловск, Должанский, Зеленополье, Краснодон, Изварино. Под личным руководством Евгения Жукова сводное подразделение в период с 12 по 18 октября и с 15 по 29 ноября 2014 года удерживало международный аэропорт "Донецк". Несмотря на многочисленные атаки террористов и обстрелы территории аэропорта вражеской артиллерией и танками, группе удалось удержать позиции и нанести ощутимый урон живой силе противника.
В сентябре 2015 года назначен начальником департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины. Получил личный жетон под номером 00079 - в знак уважения 79 ОАЭМБр.
1 порівняли військові бюджети У і рф висновок без рівноцінної допомоги У самотужки програє холодну війну рфії як ссср програв США подальший висновок очевидний треба закінчувати той хто проти є за знищення У
2 за які ці гроші і хто саме буде стоврювати високотехнологічу зброю ті хто емігрував чи на базарі 27 років торгує теж утопія 101% як мін при сьогоднішньому стані в Україні
Вот, как пример ЧЕСТНОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ войньі, как у нас с Росией.
Историю пишут победители и кому как не победителям выступать в качестве честной стороны.