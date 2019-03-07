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 Политика Украины
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 Установление мира, страховая медицина и снижение тарифов, - Тимошенко дала письменные обязательства избирателям. ДОКУМЕНТ

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала обязательства перед избирателями на случай избрания ее главой украинского государства, восстановить территориальную целостность государства.

"Мы не берем на себя (обязательство. - Ред.) окончание войны за две недели, потому что мы ответственные политики, но то, что мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины в этом сомнений нет, Донбасс и Крым будут возвращены", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ю.Тимошенко, ее отпечатанные обязательства получат избиратели, и если она их не выполнит, то готова будет уйти с должности президента.

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"Все люди в Украине получат мое письменное обязательство и если я это письменное обязательство не выполню, я напишу заявление об увольнении с должности президента и уйду. Потому что если мы не выполним все пункты этого лаконичного, четкого, понятного обязательства, нечего президенту делать на этой должности", - отметила Ю.Тимошенко.

При этом она выразила уверенность, что она и члены ее команды с этой задачей справятся.

В числе обязательств также – введение страховой медицины, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсий, поддержка многодетный семей.

Установление мира, страховая медицина и снижение тарифов, - Тимошенко дала письменные обязательства избирателям 01
Установление мира, страховая медицина и снижение тарифов, - Тимошенко дала письменные обязательства избирателям 02
Установление мира, страховая медицина и снижение тарифов, - Тимошенко дала письменные обязательства избирателям 03
Установление мира, страховая медицина и снижение тарифов, - Тимошенко дала письменные обязательства избирателям 04

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Еще одним фундаментальным обязательством лидер "Батькивщины" назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие – на тепло и на горячую воду. Она напомнила, что уже сделала первый шаг к этому, доказав в суде незаконность и необоснованность повышения тарифов.

"Мы покончим с кланово-олигархическим режимом, покончим с коррупцией на системном уровне, лишив всех – президента, депутатов, судей – любого иммунитета. Граждане должны быть равными перед законом. А все, кто занимался коррупцией, реально будут отвечать по закону", - заверила лидер партии.

Молодежь получит возможность получать высшее образование бесплатно, заработает медицинское страхование, будет введена "персонифицированная система пенсионного обеспечения, что позволит каждому иметь свой частный счет в банке, а пенсия будет не ниже 4000 грн".

Обязательства перед молодежью также будут предусматривать создание условий для жизни и работы на родной земле, сказала лидер "Батькивщины". Так, прежде всего будет изменена денежно-кредитная политика и кредиты для тех, кто хочет развивать свой бизнес, станут доступными – долгосрочными, под 3% годовых и без залога.

"Мы также берем на себя обязательство ввести одноразовую помощь при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, а третьего и более – 150 тыс. грн", – продолжила Тимошенко.

Кроме того, для Украины Тимошенко и ее команда берут фундаментальное обязательство – "за 5 лет уровень жизни, доходы людей будут подняты до уровня Польши". Зарплаты педагогов и медиков должны вырасти до среднеевропейских отметок, добавила она.

Среди важных шагов глава партии назвала и поддержку аграриев – продление моратория на продажу земли и введение для них единого налога на гектар.

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Также она обратила внимание на армию – законом будет утвержден новый контракт, в котором предусмотрено зарплата военных в 1.5 раза выше средней по стране и социальный пакет, который сделает службу в армии привлекательной и желанной для тех, кто хочет защищать страну.

"И каждая семья военного будет поддержана государством", – подчеркнула политик.

"Мы за 5 лет получим реально сильную европейскую страну и состоятельных людей", – подытожила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3115473
 
 
 Топ комментарии
 
Туалетний папір до кльозету..😁😁😁😁😁
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Ця заява дорогого коштує,це вам не Петрусева брехня.
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На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь
И делай с ним, что хошь. (с)
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мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины в этом сомнений нет, Донбасс и Крым будут возвращены. /Листья дубовые падают с ясеня. Порошенко не знает как. Кривонос не знает как.А она знает. Богиня .Богиня Ника-богиня победы.А не говорит как именно победит супостата потому что это военная тайна.
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Бачу не новину,а рекламну агітацію кандидата в президенти.
Зазвичай пишуть "На правах реклами "
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Что-то в этом документе я не вижу раздел "Ответственность", типа п.1 "За невыполнение вышеуказанных обязательств несу ответственность путем привселюдного сожжения меня на костре на площади. А так, это филькина грамота. Жулька, как ты за@бала своей брехней. Этой бумажкой с обязательствами даже подтереться противно.
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Та вони до виборів будуть підписувати шо завгодно, хочеш після виборів цноту вернуть а хочеш можуть і срср з ковбасою по 2.20, головне проголосуй, а там все як складеться.
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Украина это плодородные почвы Черноземья. Это вековые Карпатские Леса. Это Черное и Азовское Море. Это Нефть, Газ, Уголь и Руда. Это Янтарь и Золото. Это шикарные Горнолыжные и Морские Курорты. Наша Страна богата Природными ресурсами и имеет Прекрасное географическое Расположение. И при всем этом, Украина одна из самых Беднейших стран Мира. Как такое Возможно? Как такое вообще могло Произойти? Ответ находится в Иллюстрации моей Публикации. Эти и им подобные Ребята, вот уже 27 лет Подряд распоряжаются нашим Государством. 27 лет Подряд они пилят, делят, распределяют потоки, решают вопросы и Богатеют. Ну а такая "Мелочь" как будущее Украины и Украинского Народа, этих "Бизнесменов" совершенно не Интересует. Как же все-таки был прав Михаил Сергеевич Грушевский - "Беда Украины действительно в том, что ею Руководят те, кому она не Нужна".
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Юля !! Встановлення миру, страхова медицина і зниження тарифів, - Тимошенко дала письмові зобов'язання виборцям - Цензор.НЕТ 821 ... Приходи побыстрее да разорви уже нах в хлам эту шоблу бпп-шную !!!
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Ой, все, держите меня семеро. На кого рассчитан этот бред?
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на люмпенов, которые мечтают о халяве когда все бесплатно а зарплаты как в Европе.
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Юля! Где ты деньги на всё это брать будешь! Американцы ясно дали знать - от Запада Юля денег больше не получит!
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Где же тут Тимошенко? (интересуются хитрые читатели)... А она во всем тексте. Вам навязали "выбор" между фишками местных вассалов, уже лежащих под "демами", "респами", "соросами", "ротшильдами", "рокфеллерами" и прочими пропеллерами...
Но есть та, которую боятся все эти "мелкие" вассалы - Тимошенко. Она единственная, кто не считает себя слабее всех этих "пропеллеров" и та, кто готова играть Свою Игру - т.е. сделать нас Субъектными!
Она не мессия и не святая - она Хищник как и все они. А других там нет в глобальном мире. Она та, кто может бросить им вызов... Сбросить их с нашей шеи... Освободить от их Вассалов и основать Субъектную Украину, способную воевать за СВОИ Интересы и свой Капитал.
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Вам кажется, что Украина пуп земли? Спросите себя, что происходит в Африке! Целый континент отдан на разграбление! Континент! Одна лишь битва за фосфаты это как сто битв за Украину )))) Мы мелочь пузатая в большом мире.
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Пиндеть - не мешки таскать. Но, блеать, Бабку понесло под откос конкретно: Донбасс и Крым будут возвращены", - сказала Ю.Тимошенко(с)
Каким образом, а? Старая ты ************! Встановлення миру, страхова медицина і зниження тарифів, - Тимошенко дала письмові зобов'язання виборцям - Цензор.НЕТ 1954
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Особенно мне понравилось про горячую воду, централизованная горячая вода по моему только в Киеве осталась.
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очередной слабый ход зубожилой старушки-побрехушки.. ход отчаяния..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУстановление мира, страховая медицина и снижение тарифов, - Тимошенко дала письменные обязательства избирателям. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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