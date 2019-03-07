 Установление мира, страховая медицина и снижение тарифов, - Тимошенко дала письменные обязательства избирателям. ДОКУМЕНТ

"Мы не берем на себя (обязательство. - Ред.) окончание войны за две недели, потому что мы ответственные политики, но то, что мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины в этом сомнений нет, Донбасс и Крым будут возвращены", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ю.Тимошенко, ее отпечатанные обязательства получат избиратели, и если она их не выполнит, то готова будет уйти с должности президента.

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"Все люди в Украине получат мое письменное обязательство и если я это письменное обязательство не выполню, я напишу заявление об увольнении с должности президента и уйду. Потому что если мы не выполним все пункты этого лаконичного, четкого, понятного обязательства, нечего президенту делать на этой должности", - отметила Ю.Тимошенко.

При этом она выразила уверенность, что она и члены ее команды с этой задачей справятся.

В числе обязательств также – введение страховой медицины, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсий, поддержка многодетный семей.









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Еще одним фундаментальным обязательством лидер "Батькивщины" назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие – на тепло и на горячую воду. Она напомнила, что уже сделала первый шаг к этому, доказав в суде незаконность и необоснованность повышения тарифов.

"Мы покончим с кланово-олигархическим режимом, покончим с коррупцией на системном уровне, лишив всех – президента, депутатов, судей – любого иммунитета. Граждане должны быть равными перед законом. А все, кто занимался коррупцией, реально будут отвечать по закону", - заверила лидер партии.

Молодежь получит возможность получать высшее образование бесплатно, заработает медицинское страхование, будет введена "персонифицированная система пенсионного обеспечения, что позволит каждому иметь свой частный счет в банке, а пенсия будет не ниже 4000 грн".

Обязательства перед молодежью также будут предусматривать создание условий для жизни и работы на родной земле, сказала лидер "Батькивщины". Так, прежде всего будет изменена денежно-кредитная политика и кредиты для тех, кто хочет развивать свой бизнес, станут доступными – долгосрочными, под 3% годовых и без залога.

"Мы также берем на себя обязательство ввести одноразовую помощь при рождении первого ребенка – 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, а третьего и более – 150 тыс. грн", – продолжила Тимошенко.

Кроме того, для Украины Тимошенко и ее команда берут фундаментальное обязательство – "за 5 лет уровень жизни, доходы людей будут подняты до уровня Польши". Зарплаты педагогов и медиков должны вырасти до среднеевропейских отметок, добавила она.

Среди важных шагов глава партии назвала и поддержку аграриев – продление моратория на продажу земли и введение для них единого налога на гектар.

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Также она обратила внимание на армию – законом будет утвержден новый контракт, в котором предусмотрено зарплата военных в 1.5 раза выше средней по стране и социальный пакет, который сделает службу в армии привлекательной и желанной для тех, кто хочет защищать страну.

"И каждая семья военного будет поддержана государством", – подчеркнула политик.

"Мы за 5 лет получим реально сильную европейскую страну и состоятельных людей", – подытожила она.