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 Климкин о милитаризации оккупированного РФ Крыма: Количество российского персонала там может достичь 50 тыс. человек

Милитаризация Россией оккупированного Крымского полуострова продолжается и уже в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время пресс-конференции в "Укринформе".

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет проходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал он.

Кроме того, министр напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия.

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Он подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из оккупированного Крыма.

Как сообщалось ранее, Совбез ООН 15 марта обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3115469
 
 
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Правда, что Крым это единственный регион России где прирост населения?
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