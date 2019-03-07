 "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в описании к видео говорится: "Глава нашей Партии Тарас Костанчук задержан и любому из тех, кто знаком с его деятельностью и деятельностью нашей организации, понятно на самом деле почему! Сначала ЦИК не допустил к выборам человека, который в своей программе действий пообещал ввести презумпцию виновности для всех госслужащих, чтобы все, кто грабили государство, были наказаны. А теперь и вообще власть прибегла к репрессиям! Это все сделано с единственной целью - чтобы запугать всех "неугодных", а самых активных из них - ликвидировать".
Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.
Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.
17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".
6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.
- Невістка.
баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец. На президентских
выборах 2014-го стал доверенным лицом кандидата от «Оппозиционного
блока» Юрия Бойко. В 2015 году был помощником народного депутата Семена
Семенченко на общественных началах.
В 2016 году Костанчук был
одним из технических кандидатов на скандальных выборах на 205-м округе в
Чернигове, по которому в парламент попал соратник Петра Порошенко
Сергей Березенко. В машине самовыдвиженца Костанчука нашли списки
избирателей, несколько сотен тысяч гривен в конвертах, агитационную
продукцию кандидата от БПП Сергея Березенко и оружие. Ранее входил в
политсовет партии Валентина Наливайченко «Справедливость». Также
Костанчука обвиняли в рейдерстве. В 2018 году в Киеве разместил на
билбордах большое количество своей агитации."
Деятельный мужичок.
В сообщении ни слова о том, что взятку не давал, деньги подбросили, Рафик не уинават вапше!
Задержать за дачу взятки в 5 миллионов это репрессии?!
Верите? Я, однозначно, да!
В это поверить в миллион раз проще, чем в то, что Юлька, поматерив клона, выставленного порошенком, в итоге взяла торбу денег и понесла "подкупать" снятие клона. Верить во второе - просто идиотизм ))
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2114826745249513/?notif_id=1551950910565294¬if_t=live_video
😁😁😁😁😁
Там, де тонка діагональ,
Звучить кришталь.
А ніч летить кудись у даль.
Не залишаючи для нас
Ходів, на жаль.
Слова... Слова - алмаз вини,
Мов зачаїлися в думках
На мить вони.
І от дуель, і от фінал,
Там, де навколо Колізей,
Звучить метал.
Стріляй! Скажи, чому боїшся ти
Зробити цей останній крок?
Давай! Най буде так як хочеш ти!
Я заплатив за свій урок...
Прощай, мій ангелок.
Давай! Тисни гачок... (О.Е.)