 Костанчук подтвердил свое задержание в деле о взятке Юрию Тимошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в описании к видео говорится: "Глава нашей Партии Тарас Костанчук задержан и любому из тех, кто знаком с его деятельностью и деятельностью нашей организации, понятно на самом деле почему! Сначала ЦИК не допустил к выборам человека, который в своей программе действий пообещал ввести презумпцию виновности для всех госслужащих, чтобы все, кто грабили государство, были наказаны. А теперь и вообще власть прибегла к репрессиям! Это все сделано с единственной целью - чтобы запугать всех "неугодных", а самых активных из них - ликвидировать".

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.