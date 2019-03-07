 Костанчук подтвердил свое задержание в деле о взятке Юрию Тимошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в описании к видео говорится: "Глава нашей Партии Тарас Костанчук задержан и любому из тех, кто знаком с его деятельностью и деятельностью нашей организации, понятно на самом деле почему! Сначала ЦИК не допустил к выборам человека, который в своей программе действий пообещал ввести презумпцию виновности для всех госслужащих, чтобы все, кто грабили государство, были наказаны. А теперь и вообще власть прибегла к репрессиям! Это все сделано с единственной целью - чтобы запугать всех "неугодных", а самых активных из них - ликвидировать".
Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.
Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.
17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".
6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.
- Невістка.
Или вам это не важно, главное прокукарекать?
баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец. На президентских
выборах 2014-го стал доверенным лицом кандидата от «Оппозиционного
блока» Юрия Бойко. В 2015 году был помощником народного депутата Семена
Семенченко на общественных началах.
В 2016 году Костанчук был
одним из технических кандидатов на скандальных выборах на 205-м округе в
Чернигове, по которому в парламент попал соратник Петра Порошенко
Сергей Березенко. В машине самовыдвиженца Костанчука нашли списки
избирателей, несколько сотен тысяч гривен в конвертах, агитационную
продукцию кандидата от БПП Сергея Березенко и оружие. Ранее входил в
политсовет партии Валентина Наливайченко «Справедливость». Также
Костанчука обвиняли в рейдерстве. В 2018 году в Киеве разместил на
билбордах большое количество своей агитации."
Деятельный мужичок.
те хоть не прикидываются честными давалками.
Бойко патрони подавал?
В сообщении ни слова о том, что взятку не давал, деньги подбросили, Рафик не уинават вапше!
Задержать за дачу взятки в 5 миллионов это репрессии?!
Верите? Я, однозначно, да!
В это поверить в миллион раз проще, чем в то, что Юлька, поматерив клона, выставленного порошенком, в итоге взяла торбу денег и понесла "подкупать" снятие клона. Верить во второе - просто идиотизм ))
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2114826745249513/?notif_id=1551950910565294¬if_t=live_video
😁😁😁😁😁
Там, де тонка діагональ,
Звучить кришталь.
А ніч летить кудись у даль.
Не залишаючи для нас
Ходів, на жаль.
Слова... Слова - алмаз вини,
Мов зачаїлися в думках
На мить вони.
І от дуель, і от фінал,
Там, де навколо Колізей,
Звучить метал.
Стріляй! Скажи, чому боїшся ти
Зробити цей останній крок?
Давай! Най буде так як хочеш ти!
Я заплатив за свій урок...
Прощай, мій ангелок.
Давай! Тисни гачок... (О.Е.)
Все предатели, проходимцы и аферисты.
--
"Укроборонпром" - це помийка, чорна діра, де всі крадуть. Президент у своєму цинізмі та жлобстві опустився нижче дна - саме він є найбільше зло для нашої країни.
Не можна будувати чисте майбутнє брудними руками. При Порошенко не має майбутнього України.
Закликаю вас піти на вибори, бути уважними та не голосувати за чинного президента.
https://youtu.be/0**********