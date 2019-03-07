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 Костанчук подтвердил свое задержание в деле о взятке Юрию Тимошенко. ВИДЕО

"Партия защитников Украины" в официальном обращении на своей странице в Facebook заявила о задержании своего председателя Тараса Костанчука по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в описании к видео говорится: "Глава нашей Партии Тарас Костанчук задержан и любому из тех, кто знаком с его деятельностью и деятельностью нашей организации, понятно на самом деле почему! Сначала ЦИК не допустил к выборам человека, который в своей программе действий пообещал ввести презумпцию виновности для всех госслужащих, чтобы все, кто грабили государство, были наказаны. А теперь и вообще власть прибегла к репрессиям! Это все сделано с единственной целью - чтобы запугать всех "неугодных", а самых активных из них - ликвидировать".

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко

Костанчук подтвердил свое задержание в деле о взятке Юрию Тимошенко 01

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.Костанчук подтвердил свое задержание в деле о взятке Юрию Тимошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3115467
 
 
 Топ комментарии
 
Ты смотри раскукарекался. Суши сухари.
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Какой бред-- великий решалкин приехал привез 5 млн ??? Чем ближе к выборам тем больше дерьма "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание - Цензор.НЕТ 7176
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даже текст не меняете, под всеми статьями одно и тоже
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Ага, баба йуля уже наверное заготовила текст про злочинну владу на весну, когда в который раз пролетит))
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Саак пролітав над дахами, а Вана під столами
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Там не только текст, там и палатки заготовлены уже и всякие трнспаранты, флаги и пр.
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Ты смотри раскукарекался. Суши сухари.
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Якраз дивлюсь брифінг ген. плокулола Юги. Це треба бачити, та чути, яку дурню він несе. "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание - Цензор.НЕТ 1583 Я таких "доказів", як він пред*являє, за добу для десятьох дебілів Юг намалюю.
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Правильно .Так его.Нужно было написать "Сам дурак".
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"че" говоришь. Лахта плохо на вас влияет,но хорошо платит.
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Навіщо аж десять?.. Достатньо і одного художника по штатному розпису секти свідків Жулькі Нєпарочнай ..😁😁😁
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Vsevolod Marchenko ,тест на профпридатність мєнта - "докажи винуватість телеграфного стовпа". Ти не в мєнтярні, часом, набирався досвіду?
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та мы видим ,чего ты малюешь здесь,на цензоре "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 4447.таки я тебе скажу-полный ацтой
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это обращения для идиотов наверное, в такую чушь никто не поверит.
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Везет людям ,в феврале где то с семьей отдыхал .Наверно на даче.
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о жду вомбата в атаке на низком старте "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание - Цензор.НЕТ 3381 и тело было вроде помом Бойко ещё в 2013м "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание - Цензор.НЕТ 6154
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вомбат, жуля... прям набор правдорубов-праведников)
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Луценко на пресконференціях громить Юлю. Яке примітивне существо.
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Бабке на пенсию пора но власти так хоца "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание - Цензор.НЕТ 5551
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Тю. А он разве не в курсе, шо он сотрудник СБУ по версии Семенченка? "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание - Цензор.НЕТ 1959
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Т.е., он в суде об этом не заявлял?
Или вам это не важно, главное прокукарекать?
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"В прошлом - помощник народного депутата Юрия Кармазина, затем
баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец. На президентских
выборах 2014-го стал доверенным лицом кандидата от «Оппозиционного
блока» Юрия Бойко. В 2015 году был помощником народного депутата Семена
Семенченко на общественных началах.

В 2016 году Костанчук был
одним из технических кандидатов на скандальных выборах на 205-м округе в
Чернигове, по которому в парламент попал соратник Петра Порошенко
Сергей Березенко. В машине самовыдвиженца Костанчука нашли списки
избирателей, несколько сотен тысяч гривен в конвертах, агитационную
продукцию кандидата от БПП Сергея Березенко и оружие. Ранее входил в
политсовет партии Валентина Наливайченко «Справедливость». Также
Костанчука обвиняли в рейдерстве. В 2018 году в Киеве разместил на
билбордах большое количество своей агитации."
Деятельный мужичок.
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шлюха на панели. Хуже проститутки с Окружной.
те хоть не прикидываются честными давалками.
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А что же он тогда под Іловайском делал?
Бойко патрони подавал?
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А не дороговато отдать 2,5 млн долга и дать еще 2,5 млн что нахрен никому не нужный депутат Юра Тимошенко вступил в его партию.
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А скільки там по словам Югги російські політологи Саакашвілі рублів привезли. І все затихло і забулося.
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Та ні карлсон вона де сидить и не потакается сюди "Власть прибегла к репрессиям!" - Костанчук подтвердил свое задержание - Цензор.НЕТ 3372
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Шутнік аднака цей Тарасік.. Але факти і докази кажуть протилежне ..😁😁😁
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тимошенко спалилась на тимошенко! Просто жесть, бабюля тонет, потому что знает что для нее уже все!
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Ахахаха))))))) а насиння сказал, что ты сам с СБУ сотрудничал))))) кому ты нужен, блоха какая то...
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Как говорит баба Юля, вали все на Пороха!
В сообщении ни слова о том, что взятку не давал, деньги подбросили, Рафик не уинават вапше!
Задержать за дачу взятки в 5 миллионов это репрессии?!
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Так ти ж сам власть - казав що співробітник СБУ ! Каламутний якийсь типок цей Костанчук.
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Так он уже не агент СБУ? Уже жулькин агент. хи-хи-хи. СБУ ломает все ************ заморочки. Молодцы, Герои!
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Больше некого подкупать, только этого Тимошенка, у которого рейтинг 0,00%. И главный пгокулол так серьезно про это рассказывает.
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"Юрий Тимошенко позвонил и попросил дать ему денег, чтобы "спрыгнуть" с выборов и вернуть Пете два с половиной лимона, внесенных за него."
Верите? Я, однозначно, да!
В это поверить в миллион раз проще, чем в то, что Юлька, поматерив клона, выставленного порошенком, в итоге взяла торбу денег и понесла "подкупать" снятие клона. Верить во второе - просто идиотизм ))
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Ага) только зачем тюля ему все пять притарабанила, а до этого он на нее в СБУ пожаловался...Это не вопрос)
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Бред это все -- где 2.5 и где 5.0 а Жуля легко могла послать порешать вопросы с Юрой "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 3915
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Fedor Kulikov, обходь десятою дорогою свідків Єгови. Вони таких легковірних вербують нараз
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Власть посыпалась,как карточный домик ,все эти луценки-порошенки уже в мешке,осталось только завязать. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 9168
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Так це вже років п'ять таке: вот, вот, ну ще чуть-чуть і всьо. А тут зараз Пороха на другий термін виберем і знову по новому. Нема межі ниттю зради. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 7941
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Вы у себя на дурдоме конечно можете выбрать кого угодно,на какой угодно срок "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 5558а в Украине пэтю ждёт очень большой первый срок тюремного заключения.
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Лаптєногій, почитай правила написання прийменників, палишся) І посиди почитай гімн України 12 разів підряд, може попустить і осмислиш безвихідь свого положення. Може і людиною колись станеш, якщо пощастить "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 9919
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Это ты очень уж,как-то долго признаёшься в своём идиотизме "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 7152то лишнее совсем,в нём никто и не сумневался.. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 4355
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Фсьо, політ думки закінчився пшиком? А так все гарно починалось, якісь мішки, зав'язки і в кінці кінців перейшов на особисті образи. Тупеньке. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 2781
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Подписываться было не обязательно,то что ты тупой,было заметно изначально. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 5374
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І яким чином ти ізначально міг щось замєтіть, якщо ти перше написало ізначально? Який феєричний ідіот. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 1044
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Нет ты не феерический а вполне обычный,рядовой идиот. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 4788
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Мішок розв'язаний, мішок зав'язаний... В ньго це "синдром діда мороза". Сформувався ще в дитинстві.
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Якщо взяли на хабарі, то найкращий варіан діяти, нити, що "Влада почала репресії і все це політичне переслідування і підстава". Щас ще підтягнеться підтанцовка з місцевих зрадоботів з новими неопровєрживими доказами. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 2682
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..А Луцик на пресконференції і заявив що виграв ..*пепсі* .!
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Всі всьо бросілі і прилипли до моніторів з Корчинським
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Я ничего не имею против него, но я не понимаю, как это бросить жену и курорт и припереться сюда, чтобы дать деньги (откуда, кстати?), этому придурку. А потом еще говорить, что " не було ніякої справи до цього Тимошенка), который, по его словам перед этим, согласился быть лицом его партии. "Влада вдалася до репресій!" - Костанчук підтвердив своє затримання - Цензор.НЕТ 6942
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Дешёвая спец провокация от Мальдивских Панамских патриотов
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Лучше оцените красоту игри...Развели, как котят...( М.Чечетов)

😁😁😁😁😁
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Слова... Слова, немов вуаль.
Там, де тонка діагональ,
Звучить кришталь.
А ніч летить кудись у даль.
Не залишаючи для нас
Ходів, на жаль.
Слова... Слова - алмаз вини,
Мов зачаїлися в думках
На мить вони.
І от дуель, і от фінал,
Там, де навколо Колізей,
Звучить метал.

Стріляй! Скажи, чому боїшся ти
Зробити цей останній крок?
Давай! Най буде так як хочеш ти!
Я заплатив за свій урок...
Прощай, мій ангелок.
Давай! Тисни гачок... (О.Е.)
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" Не корысти ради , а токмо волею пославшего меня Наливайченко " - Костанчук
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Варто лише взяти за яйця чергового "невинуватого" "месію", як відразу ж здіймається гвалт на зразок "це розправа влади з незручними політичними опонентами, репресії проти невинних і т. п.". Посидів би паскудник декілька років, може на користь пішло б. Але, на жаль, як відомо, затримання таких діячів закінчується обов*язковим їх звільненням з СІЗО через невеличкий проміжок часу. Немає віри нікому - ні колишнім, ні теперішнім, ні більшості учасників усіх битв і війн.
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Гарант Коррупции со своей БПП давно уже пробил дно.
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Эта всио киевская хунта! Фашисты, бендеры, сколько живу такова ищо нивидел!
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интересно, а этот честный человек уже объяснил где взял эти 5 миллионов?
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порохоботни просто толпы на сайте...ложкиных, климкиных, готаревых в хохлы посвешают...
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Наверное ведь и "кошелек был не его"! Какие такие 5 лямов. Подкинули, и это все репресии и гонения!
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Афігеть. Виявляється Порох боїться не лише кожного з 40 фріків що йдуть кандидатами,, він ще й боїться якихось клоунів, які взагалі не кандидати.. До чого котиться цей світ і "кривавий режим" Порошенка.))))
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Среди шпионов порядочных людей не бывает.
Все предатели, проходимцы и аферисты.
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Охеренные репресии !У путина-*****,или у лукашенко этот поц на следующий день сам бы на кацапТВ не моргнув глазом признался во всей херне,которую бы ему навесили!А в лугандоне пршел бы через подвал,со всеми его прелестями
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Поймали при свидетелях на взятке - "это репрессии"!
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Видел чувака в Артёмовске в августе 2014-го. Один из реальных командиров "Донбасса". Брали интервью у него и Игоря Чайковского (Артист). "Донбасс" тогда заходил в Попасную. В принципе без боя занимали, сепары сами вышли.
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Да ,воевал , не прятался . Причина - не было выхода , или на зону ,или на передовую. Так бывает в жизни, Семенченко - такая же история
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Тарас Костанчук, голова ПП "Партія Захисників України" про викриття корупції в Укроборонпромі
--
"Укроборонпром" - це помийка, чорна діра, де всі крадуть. Президент у своєму цинізмі та жлобстві опустився нижче дна - саме він є найбільше зло для нашої країни.

Не можна будувати чисте майбутнє брудними руками. При Порошенко не має майбутнього України.
Закликаю вас піти на вибори, бути уважними та не голосувати за чинного президента.
https://youtu.be/0**********
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костанчук, агент наливайченко, т.е. СБУ, он же штопаный гандон и ********
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКостанчук подтвердил свое задержание в деле о взятке Юрию Тимошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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