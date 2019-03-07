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Все про:пошлина (280) металлолом (124) Каленков Александр (39)

 До введения пошлины украинский металлолом массово вывозился в непризнанное Приднестровье, - Каленков

Несмотря на то, что ранее Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорт металлолома, в парламенте было зарегистрировано решение об отмене этого решения.

Как сообщил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, до введения пошлины украинский металлолом массово вывозился в непризнанное Приднестровье, которое заинтересовано в скупке металлолома, передает 112.

"Да, шел (украинский металлолом. – Ред.) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдове он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда, из Украины и делают продукцию", - заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квази-государство довольно велико, и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину они выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что действие пошлины на вывоз металлолома из Украины помогло сохранить 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии, и в частности, сумело возобновить работу отечественных металлургических предприятий, которые были остановлены из-за нехватки металлолома.

Источник: https://censor.net.ua/n3115465
 
 
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Вроде бы было решение СНБО о запрете экспорта в Приднестровье металлолома по любым ценам
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Навіщо потрібні загороджувальні мита на металобрухт? Для чого? Наші меткомбінати все одно виробляють металобрухт і цим забруднюють екологію, витрачають купу вугілля та електрики! Потім продукцію меткомбінатів (металобрухт в слябах) везуть за кордон і продають за безцінь, а ми повертаємо олігархам сотні мільярдів гривень відшкодування ПДВ! В 2018 році повернули 160 млрд. грн відшкодування ПДВ! Це неефективно! Набагато вигідніше дозволяти вивозити металобрухт, вугілля та продавати електрику за кордон! Ми не будемо забруднювати свою екологію і не будемо відшкодовувати ПДВ, тобто ми сумарно заробимо набагато більше, ніж зараз! А олігархи збанкурутують і продадуть свою меткомбінати західним інвесторам, які вміють робити з металу щось цікавіше ніж заготовки для переробки на заводах ЄС та США! Сьогодні ми знаходимось в ідіотській ситуації, ми забороняємо експорт металобрухту, щоб сплачувати відшкодування ПДВ олігархам! Це ж невигідно! Хай вивозять металобрухт, і сплачують за це експортні мита, портові збори, послуги Укрзалізниці! Все одно ми весь метал купляємо на Заході, для танків, для БТР, для бронежилетів, для автомобілів! Ми самі нічого нормального не виробляємо вже 30 років і продовжувати цей корупційний маразм не має сенсу!
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Порошенко не кидає на призволяще свою батьківщину ПМР))Він навіть батько цієї наротної республіки,автор договорняка 2+3))Це ранній варіант Минських договорняків з Ху"лом,який легалізував терористів у Молдові.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДо введения пошлины украинский металлолом массово вывозился в непризнанное Приднестровье, - Каленков
 
 
 
 
 
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