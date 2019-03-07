 Сытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.
"Возможно ли эту ситуацию (закрытие уголовных производство по статье о незаконном обогащении. – Ред.) повернуть в обратном направлении? На сегодняшний день я не вижу такой возможности, потому что решение суда отменяет действие этой статьи и даже если будет принят соответствующий закон парламентом, этот закон будет распространяться только на те деяния, которые будут совершаться после вступления в силу закона", - сообщил Сытник
То есть, словам директора Бюро, фактически в расследованиях, где фигурировала только эта статья, поставлена юридическая точка.
"Наша работа в этой части завершилась с тем, что лица, действия которых попадали под эту статью, которым были предъявлены подозрения, смогли избежать наказания", - сказал он.
При этом Сытник допустил: "Возможно, и скорее всего, это связано с тем, что в ближайшее время заработает Высший антикоррупционный суд и эти дела могли быть переданы на рассмотрение суда".
По его словам, антикоррупционные органы предлагают новую редакцию этой статьи.
"Но необходимо признать, что последствия необратимы: нет юридического пути возобновить те расследования, которые были", - подытожил Сытник.
Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
наче це не було Ситнику ясно з самого початку? Чого директор нАБУ не стукав у всі двері для зміни ст. 368-2 КК?
Бандитская страна и власть.
Ура - все закрыто, и не спасти дела уже....!!!
Подлец как он есть - без преувеличения ....
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII
(справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей)
м. Київ 18 грудня 2018 року № 12-р/2018
Справа № 1-6/2018(2791/15)
вирішив:
3. У зв'язку з тим, що абзац другий підпункту 1, абзац другий підпункту 2, абзаци другий, третій, четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, згідно з якими виключено окремі положення Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII зі змінами, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення, застосуванню підлягатимуть пункти 7, 16 частини першої статті 14, пункти 7, 18 частини першої статті 15, пункти 6, 15, 16 частини першої статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII.
Если Конституционный суд не врет.
Стаття 368-2
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність майна, вартість якого значно перевищує доходи особи, отримані із законних джерел, або передача нею такого майна близьким родичам -
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
Власть поменяется - и на этого найдется управа!!!!
Бо скидається на те, що невміла ґебня дала їм до рук цю писанину.
залізной,
що ворог жоден не
втече…»
П.Г. Тичина
а теперь все обнулили...
просто сказочное везение.. бинго!
Списки составим составим и без вас....