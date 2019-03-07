 Сытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Возможно ли эту ситуацию (закрытие уголовных производство по статье о незаконном обогащении. – Ред.) повернуть в обратном направлении? На сегодняшний день я не вижу такой возможности, потому что решение суда отменяет действие этой статьи и даже если будет принят соответствующий закон парламентом, этот закон будет распространяться только на те деяния, которые будут совершаться после вступления в силу закона", - сообщил Сытник

То есть, словам директора Бюро, фактически в расследованиях, где фигурировала только эта статья, поставлена юридическая точка.

"Наша работа в этой части завершилась с тем, что лица, действия которых попадали под эту статью, которым были предъявлены подозрения, смогли избежать наказания", - сказал он.

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При этом Сытник допустил: "Возможно, и скорее всего, это связано с тем, что в ближайшее время заработает Высший антикоррупционный суд и эти дела могли быть переданы на рассмотрение суда".

По его словам, антикоррупционные органы предлагают новую редакцию этой статьи.

"Но необходимо признать, что последствия необратимы: нет юридического пути возобновить те расследования, которые были", - подытожил Сытник.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.