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 Политика Украины
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 Сытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет о необратимости последствий отмены действия статьи УК о незаконном обогащении и увязывает решение КС с недопущением рассмотрения этих дел антикоррупционным судом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг.

"Возможно ли эту ситуацию (закрытие уголовных производство по статье о незаконном обогащении. – Ред.) повернуть в обратном направлении? На сегодняшний день я не вижу такой возможности, потому что решение суда отменяет действие этой статьи и даже если будет принят соответствующий закон парламентом, этот закон будет распространяться только на те деяния, которые будут совершаться после вступления в силу закона", - сообщил Сытник

То есть, словам директора Бюро, фактически в расследованиях, где фигурировала только эта статья, поставлена юридическая точка.

"Наша работа в этой части завершилась с тем, что лица, действия которых попадали под эту статью, которым были предъявлены подозрения, смогли избежать наказания", - сказал он.

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При этом Сытник допустил: "Возможно, и скорее всего, это связано с тем, что в ближайшее время заработает Высший антикоррупционный суд и эти дела могли быть переданы на рассмотрение суда".

По его словам, антикоррупционные органы предлагают новую редакцию этой статьи.

"Но необходимо признать, что последствия необратимы: нет юридического пути возобновить те расследования, которые были", - подытожил Сытник.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3115463
 
 
 Топ комментарии
 
Проще говоря: за последние 5 лет все реформы оказались просто пустышкой ПеПы перед западом дабы спокойно грабить Украину.
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Як що юридичних немає, потрібно шукати народні методи.
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Нічого страшного, можна буде інкримінувати чиновникам створення злочинної групи і разом з суддями КСУ судити за зловживання посадовим становищем в особливо великих розмірах.
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Конституційний суд має відмінити своє рішення про неконституційність статей Кримінального кодексу про незаконне збагачення!
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Не, он рад! теперь можно забыть про cложные опасные дела и просто ходить на работу и получать внушительную зарплату.
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ну..на нет и суда нет.
наче це не було Ситнику ясно з самого початку? Чого директор нАБУ не стукав у всі двері для зміни ст. 368-2 КК?
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Да потому что удобно, открыл одним махом пачку дел и все, можно пару лет имитировать бурную деятельность ничего не делаю. а сейчас им придется доказательства собирать, ну как так то?
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та да....і відповідальності ніякої. Думаю, що розіграли таку гру: багато людей підвісили під ст. 368-2 КК, але пообіцяли, якщо будуть гарно себе поводити, то їм проститься. І тут - перед виборами Президента їм пробачили, то мають тепер організувати елкторат на правильний "вибір".
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Проще говоря: за последние 5 лет все реформы оказались просто пустышкой ПеПы перед западом дабы спокойно грабить Украину.
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Як що юридичних немає, потрібно шукати народні методи.
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ну, є ширший спекр лікування цієї хвороби.
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это обоюдоострый меч, как самая крайняя мера.
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Ну, третину сторіччя лікували травами та заморськими пілюлями- недопомагає.
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Сытый ты сытник, морда жирная. Можно подумать до отмены вы что-то там дораследовали или кого-то там посадили.... Марионетки продажные....
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він не ситник, а ненаситник, як і всі українські чиновники.
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Какой суд, такая и прокуратура, за 5 лет только несколько мелких сошек показали для "картинки", что говорит о том, что они "подконтрольны" банковой.
Бандитская страна и власть.
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А если отрезать ему ногу?... Может вспомнит дорогу?...
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- У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали,… то он пускал и так.(c)
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и весь такой радостный...
Ура - все закрыто, и не спасти дела уже....!!! Сытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет - Цензор.НЕТ 4793
Подлец как он есть - без преувеличения ....
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Это ты по знакам препинания радость установил? Типа, нашел крайнего в этой ситуации?
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це схоже єдино можливе рішення. Тільки сімей має бути більше.
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 9 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII
(справа про соціальний захист ветеранів війни та членів їхніх сімей)
м. Київ 18 грудня 2018 року № 12-р/2018
Справа № 1-6/2018(2791/15)
вирішив:
3. У зв'язку з тим, що абзац другий підпункту 1, абзац другий підпункту 2, абзаци другий, третій, четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, згідно з якими виключено окремі положення Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII зі змінами, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення, застосуванню підлягатимуть пункти 7, 16 частини першої статті 14, пункти 7, 18 частини першої статті 15, пункти 6, 15, 16 частини першої статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII.
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Статья УК должна действовать в редакции до внесения неконституционных изменений.
Если Конституционный суд не врет.

Стаття 368-2

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність майна, вартість якого значно перевищує доходи особи, отримані із законних джерел, або передача нею такого майна близьким родичам -
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
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Конечно, конечно!
Власть поменяется - и на этого найдется управа!!!!
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Нічого страшного, можна буде інкримінувати чиновникам створення злочинної групи і разом з суддями КСУ судити за зловживання посадовим становищем в особливо великих розмірах.
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Аха... тільки зараз стахановськими темпами знищуються всі ймовірні та неймовірні докази. Якщо, звичайно, вони напружувались їх шукати.
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Хатки свої вони теж валять, скуповують лайноси?
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Хто знає, що вони ще придумають, щоб викрутитися.
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Ситник антикорупціонер чи заангажований - Сытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет - Цензор.НЕТ 3984
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А цих, що з плакатом, до школи. До 1-2-го класу. І розпочати з граматики.
Бо скидається на те, що невміла ґебня дала їм до рук цю писанину.
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«Клянемся клятвою
залізной,
що ворог жоден не
втече…»

П.Г. Тичина
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Это все проделки Рюкзакова и Заборостроителя, а значит косвенно и Жули. Их ребята и покровители хапнули хорошо...
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Там в основном Народный фронт валил закон. БПП 11 из 125
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За 5 лет не посадили никого а теперь еще и все немногие дела позакрывали, вот это я понимаю борьба с коррупцией.
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и после этого мне говорят что порошок тут не при чем? Эта мразь все это готовило заранее.
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Не знаете,что делать?А неуплата налогов,сокрытие в декларации,мне вас учить?наркоту,оружие подкиньте...Народ-спасибо скажет.
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что они там за дела делали - неизвестно... и делали ли...тоже вопрос
а теперь все обнулили...
просто сказочное везение.. бинго!
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Не, формулировочка какая "красивая"-незаконное обогащение. Нет, чтобы просто-воровство, и здесь, в ГосКопилке, и там,в верховной Зраде; купленные-перекупленные. У тех, у кого в э-декларациях, нашли незадекларированное имущество, машинюшки и квадратные мега-метры, типа забыли и за акции, нечего переживать, там только админка и малюсенький штрафик. Так шо...живите богато. А премии, как выписывали себе, проверяльщики э-деклараций, за офигенный титанический труд, так и будут. Точка.
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от, якби ще пан Ситник розказав, чому за грудень - січень НАБУ більше 30 справ закрило... ще до скасування незаконного збагачення
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юридически может и низзя, а практически стрелять можно
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А кто заставил НАБУ закрыть дело по Гонатревой и ее Мальдивам? они погуглии и сказали, что не было никакого незаконного обогащения, Мальдивы это бюджетно))
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Всі давно вже мали б засвоїти одну аксіому: Система не здатна реформуватися з середини чи власними силами. Особливо, якщо вона побудована на круговій поруці та зловживаннях владою. Будь який рух, що повертає хоч трішки проти течії, одразу ************* на конфлікт інтересів. Ця система викристалізовувалася сторіччями і на своєму шляху зруйнувала не одну країну. Попередники цих чиновників в своїй жадібності розвалили Російську імперію, але принесши в жертву верхівку змогли за лічені роки (3 роки) відновитися в СРСР. Після цього, попередники наших посадовців і нащадки минулих зруйнували і СРСР. Тепер ця хвороба догризає Україну та інші пост-радянські республіки.
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А типа до этой статьи Сытнику что-то мешало закрывать дела на коррупционеров А как же закрытое дело по Гонтаревой, которая при своей зарплате нашла деньги на отдых на Мальдивах?
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Да здравствует Суд Линча
Списки составим составим и без вас....
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Это все очередные отмазки и оправдание бездеятельности и закрытие дел людей Порошенко. Тот же офшорный скандал так и не имел продолжения
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Кого посадили? На видео депутаты,министры,президенты требуют взятки,что ещё нужно?
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"Сытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет" - за одно это преступление, рошеновского Мародёра надо как минимум отправить на нары, либо взять народу на самосуд, как Чаушеску.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет
 
 
 
 
 
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