 В результате столкновения с Chevrolet Audi вылетела на тротуар и снесла остановку общественного транспорта в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

В аварии чудом никто не пострадал - ни водители автомобилей, ни пешеходы. ДТП произошло около 12:00.

По словам водителя Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Китаево. В определенный момент мужчина увидел, как на улицу Ракетную, вопреки правилам дорожного движения, поворачивает Chevrolet. Автомобилист не успел увернуться, врезался в поворачивающую машину, рикошетом вылетел на тротуар, ударил остановку и перевернулся на бок.

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На месте работают патрульные полицейские, правоохранители общаются с очевидцами и выясняют подробности случившегося . Движение по проспекту Науки не затруднено.





Фото: Информатор