 В результате столкновения с Chevrolet Audi вылетела на тротуар и снесла остановку общественного транспорта в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".
В аварии чудом никто не пострадал - ни водители автомобилей, ни пешеходы. ДТП произошло около 12:00.
По словам водителя Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Китаево. В определенный момент мужчина увидел, как на улицу Ракетную, вопреки правилам дорожного движения, поворачивает Chevrolet. Автомобилист не успел увернуться, врезался в поворачивающую машину, рикошетом вылетел на тротуар, ударил остановку и перевернулся на бок.
На месте работают патрульные полицейские, правоохранители общаются с очевидцами и выясняют подробности случившегося . Движение по проспекту Науки не затруднено.