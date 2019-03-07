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 В результате столкновения с Chevrolet Audi вылетела на тротуар и снесла остановку общественного транспорта в Киеве. ФОТОрепортаж

В четверг, 7 марта, в Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной произошло серьезное ДТП. На перекрестке столкнулись Chevrolet и Audi, в результате чего последняя вылетела на тротуар, снесла остановку общественного транспорта и перевернулась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

В аварии чудом никто не пострадал - ни водители автомобилей, ни пешеходы. ДТП произошло около 12:00. 

По словам водителя Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Китаево. В определенный момент мужчина увидел, как на улицу Ракетную, вопреки правилам дорожного движения, поворачивает Chevrolet. Автомобилист не успел увернуться, врезался в поворачивающую машину, рикошетом вылетел на тротуар, ударил остановку и перевернулся на бок.

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В результате столкновения с Chevrolet Audi вылетела на тротуар и снесла остановку общественного транспорта в Киеве 01

На месте работают патрульные полицейские, правоохранители общаются с очевидцами и выясняют подробности случившегося . Движение по проспекту Науки не затруднено.

В результате столкновения с Chevrolet Audi вылетела на тротуар и снесла остановку общественного транспорта в Киеве 02
В результате столкновения с Chevrolet Audi вылетела на тротуар и снесла остановку общественного транспорта в Киеве 03
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/n3115462
 
 
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Пример Зайцевой дебилов совсем не учит.
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Харьковская трагедия ничему не научила? Где ограда, как во многих странах?
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на ауді дуже низько летів. жаль що не самоубілся
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате столкновения с Chevrolet Audi вылетела на тротуар и снесла остановку общественного транспорта в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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