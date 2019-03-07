EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  288  14
Материалы по теме:
Все про:выборы (21279) ЦИК (2905) Кривонос Сергей (23)

 ЦИК отменила регистрацию Кривоноса кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины отменила решение о регистрации кандидатом в президенты по его заявлению заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, количество кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта уменьшилось до 42.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко

7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Ранее замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: "Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ". Позже стало известно, что Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3115461
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Насправді Кривонос потрібен був щоб унеможливити перемогу Гриценка і відібрати в нього пару відсотків голосів щоб не дати вийти у другий тур. Але рейтинг Гриценка настільки виріс після долучення до команди Садового, Чумака, Катеринчука, Томенка, Фірсова, Гацька, Гнапа та інших, що ці пару відсотків які міг відібрати у Гриценка Кривонос, вже не мають жодного значення! Гриценко не тільки виходить у другий тур, а вже може виграти навіть в першому турі! Вибори фактично вже виграні Гриценком, він майбутній Президент України! Тому зняття Кривоноса це вже банальна економія грошей мафією, яка хоче забрати заставу кандидата Кривоноса у 2,5 млн грн і припинити цю безглузду гру!
 показать весь комментарий
 
 
Да ещё расписку Садовому дал... президент - однозначно...
 показать весь комментарий
 
 
100%/ Кажуть що і Порошенко знімає свою кандидатуру на користь грицацуя. ЦИК отменила регистрацию Кривоноса кандидатом в президенты - Цензор.НЕТ 3929
 показать весь комментарий
 
 
Краще б Вілкул з Мураєвим зняли кандидатури на користь Порошенка.
 показать весь комментарий
 
Так сирожа кривонос
По доске паркетной полз
Шо незаметно для себя
Искривилося усё
Ой нападут!
 показать весь комментарий
 
КАждий сепар и каждая кцпская гнида должны знать Кривоноса. Добрая половина задохленых орков дело рук ССОшников. То что Кривонос снял кандидатуру в пользу Пороха красноречиво говорит за кого армия)
 показать весь комментарий
 
Військо за УКРАЇНУ, за НАРОД. (Вінницький базар поза честю).
 показать весь комментарий
 
не армія, а лише Кривонос. Те, що армія підчиняється головнокомандуючому зовсім не означає, що вона одноголосно буде голосувати.
 показать весь комментарий
 
Санитарная машина
В поле чистом обламалась
Это свора из Богдана
Очень сильно постаралась
Спи спокойно диверсант
Петя армии гарант
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отменила регистрацию Кривоноса кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
 вверх