 ЦИК отменила регистрацию Кривоноса кандидатом в президенты

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, количество кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта уменьшилось до 42.

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7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Ранее замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: "Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ". Позже стало известно, что Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко.