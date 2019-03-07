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 Политика Украины, Технологии
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Все про:ракеты (751) утилизация (107) топливо (436) Госкосмос (31) Дегтяренко Павел (7)

 В 2018 году в Украине было утилизировано 312 тонн твердого ракетного топлива, - глава Госкосмоса Дегтяренко

В 2018 году в Украине было нейтрализовано 312 тонн твердого ракетного топлива. Около 2 тысяч тонн еще хранятся на Павлоградском химическом заводе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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Программа по утилизации твердого ракетного топлива реализовывается в рамках международных обязательств Украины по нейтрализации  ракетного топлива, которое осталось еще со времен СССР.

По словам Дегтяренко, необходимо утилизировать еще 2 тысячи тонн.

"Если такими темпами мы будем нейтрализовать дальше, то процесс займет 6-7 лет. Гаратнийные сроки твердого топлива уже на грани. Поэтому снижения темпов утилизации нельзя допускать", - сказал глава Агентства.

Источник: https://censor.net.ua/n3115460
 
 
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Ві наверное и лекарствами просроченніми пользуетесь?
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на фронті і старішим озброєнням користуються.
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Так зарядіть цим паливом ракети, термін готовності яких до пуску добігає кінця і запустіть по противнику, для утилізації живої сили. Це буде господарський підхід щодо вирішення проблеми утилізації.
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Надо не утилизировать ,а разместить на границе с парашей! На всех опасных направлениях !
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Самое время ликвидировать последние запасы, ато пьютин нападёт. Все действия украинской власти относящиеся к оборонке говорят о твёрдой уверености, что никакой большой войны не будет. Либо, это подготовка к анексии малой кровью. Можно говорить о ракетах средней дальности но, уничтожать ракетное топливо. Читайте рекомендации Сунь-цзы к тому как подготовить страну противника к оккупации и вы увидете смысл в действиях украинской власти.
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Ты сначала разберись, что за топливо потом Сунь-цзына приплетай.
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Отвези его куда-то в поле подальше и поджечь.
Вся утилизация обойдется в цену коробки спичек и займет 10 минут.
Неееее. надо еще 5 лет пилить бабло...
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И порохоботьё С ,,УМНЫМ" ВИДОМ КИРПИЧЁМ ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ЧТО порошенко ЭТО АРМИЯ, турчинов - РАКЕТЫ, А В ЯДЕРНОМ РАЗОРУЖЕНИИ ВИНОВАТ КРАВЧУК, который неимеет к нему ни малейшего отношения. 😂😅😂

Ахрененно порошенка ПРОДОЛЖАЕТ ТРОЛИТЬ УКРАИНУ И УКРАИНЦЕВ. 😈
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году в Украине было утилизировано 312 тонн твердого ракетного топлива, - глава Госкосмоса Дегтяренко
 
 
 
 
 
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