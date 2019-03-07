EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  823  16
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2616) обыск (1250) Сытник (630) Гладковский (59)

 НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о хищениях в оборонке, в том числе у Гладковских, - Сытник (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе и по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского и его сына Игоря, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах мы зарегистрировали два производства. В рамках одного из них сегодня были проведены ряд обысков – около 20, в том числе и по месту проживания Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и др.", - сказал А.Сытник на брифинге в четверг в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин

По словам А.Сытника, в производствах, которые передавались НАБУ, в том числе и от Генпрокуратуры, "достаточных оснований для объявления подозрения (Игорю. - Ред.) Гладковскому не было".

Он затруднился сказать точно, какое количество дел, касающихся оборонной сферы осталось в Генпрокуратуре. "Материалов, в которых была копия этих переписок, у нас также не было", - сказал он.

А.Сытник сообщил: "Конечно же, мы будем допрашивать журналистов на предмет происхождения всех этих материалов. Но подчеркну, что это уже копии, а не то, что можно назвать настоящей перепиской".

По его словам, необходимо идентифицировать достоверность этой переписки, прежде чем она сможет лечь в основу определенных доказательств.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Можно назвать меня долларовым миллионером, - сотрудничавший со следствием НАБУ Шевченко рассказал об источниках доходов. ВИДЕО

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115459
 
 
 Топ комментарии
 
Пока расшевелились, они уже концы в воду попрятали.
 показать весь комментарий
 
Кроме корма для свиней,по месту жительства больше ничего не обнаружено,в ходе осмотра строения,оказалось-дом построен из того же корма.
 показать весь комментарий
 
Ну да, очень "оперативно".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока расшевелились, они уже концы в воду попрятали.
 показать весь комментарий
 
 
Кроме корма для свиней,по месту жительства больше ничего не обнаружено,в ходе осмотра строения,оказалось-дом построен из того же корма.
 показать весь комментарий
 
 
- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!(c)
 показать весь комментарий
 
А где результат, ты - морда зажравшаяся на грантоедстве и наших деньгах?....
На хрен кому вы нужны такие, немощные?
Вам дают команду, гавкаете, дают другую - прячете дела и головой под песок. Страусы недобитые...
 показать весь комментарий
 
 
Не зумів Ситник дотягнути до 1 квітня. Чи як шеф знайшов цапа відбувайла, тут і Артем сміливості набрався.
 показать весь комментарий
 
Краще пізно, ніж ніколи?! Кого чи що ви там шукали панове?! Обшуки мали відбутися ще два роки (принаймні - рік) тому, оскільки влада заявляє, що слідство ведеться ДАВНО!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да ничего они не будут выносить из избы до выборов. А там будут смотреть по результатам. Уверен, что рейтинг соевого мародера рухнул. Не будет он президент - конец БПП стопудовый. Барыги начнут разбегаться по другим квартирам.
 показать весь комментарий
 
 
А что им стоит сфальсифицировать или применить админресурс. На фоне общей апатии они могут пролезть, т.к. сознательная разочаровавшаяся часть может не прийти на голосование.
 показать весь комментарий
 
Врагу всегда легко делать то, что сделано за эти 5 лет благодаря продажности самой жертвы...
Или надо было стать нацией в полном смысле этих слов, или наша судьба быть пешками и оказаться снова колонией рашистского мордора ху#ла...
 показать весь комментарий
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов Источник: https://censor.net.ua/n3115459
Что эти т.н.обыски дают? Пиар добавляют? Что за совок? Кто знает на западе доже проводят обыски.
 показать весь комментарий
 
Зараз на ТВ ..*Югік-пгокугор * буде *мультики * показувати про підкуп Ю. Тимошенко . НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о хищениях в оборонке, в том числе у Гладковских, - Сытник - Цензор.НЕТ 1350
 показать весь комментарий
 
Фирма, связанная с Пашинским, получила от Минобороны 200 миллионов по тайному контракту
НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о хищениях в оборонке, в том числе у Гладковских, - Сытник - Цензор.НЕТ 629
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о хищениях в оборонке, в том числе у Гладковских, - Сытник (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх