 НАБУ провело около 20 обысков у фигурантов дел о хищениях в оборонке, в том числе у Гладковских, - Сытник (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах мы зарегистрировали два производства. В рамках одного из них сегодня были проведены ряд обысков – около 20, в том числе и по месту проживания Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и др.", - сказал А.Сытник на брифинге в четверг в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин

По словам А.Сытника, в производствах, которые передавались НАБУ, в том числе и от Генпрокуратуры, "достаточных оснований для объявления подозрения (Игорю. - Ред.) Гладковскому не было".

Он затруднился сказать точно, какое количество дел, касающихся оборонной сферы осталось в Генпрокуратуре. "Материалов, в которых была копия этих переписок, у нас также не было", - сказал он.

А.Сытник сообщил: "Конечно же, мы будем допрашивать журналистов на предмет происхождения всех этих материалов. Но подчеркну, что это уже копии, а не то, что можно назвать настоящей перепиской".

По его словам, необходимо идентифицировать достоверность этой переписки, прежде чем она сможет лечь в основу определенных доказательств.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Можно назвать меня долларовым миллионером, - сотрудничавший со следствием НАБУ Шевченко рассказал об источниках доходов. ВИДЕО

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.