 Заявление Йованович по Холодницкому - это свидетельство партнерской обеспокоенности ходом реформ в Украине, - Климкин

На вопрос, не является ли заявление посла США относительно Н.Холодницкого вмешательством во внутренние дела Украины, министр отметил: "США – это наш друг и партнер, он беспокоится о ходе реформ, о том, что мы должны продвигаться дальше в борьбе с коррупцией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".
При этом глава МИД добавил, что более конкретно комментировать это не будет.
Ранее в этот день заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл подчеркнул, что антикоррупционные органы Украины должны возглавляться людьми, которые преданы принципам открытости, подотчетности и современного эффективного управления.
Как сообщалось, посол М.Йованович заявила о целесообразности смены руководителя САП Назара Холодницкого. Сам руководитель САП Назар Холодницкий отказался комментировать слова М.Йованович, которая накануне призвала к его увольнению, при этом назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.
говна наевшийсяв воду опущенный. Не, ну а шо он хотел? А Йованович ему четко разложила по полочкам - и по выборам, и по решению карманного КС, и по судьям-коррупционерам, которых Петя всеми правдами и неправдами тащит в ВКК. И особенно прошлась по коррупции в оборонке. И это даже не "последнее китайское", а тонкий намек со всеми вытекающими.
Хмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Благодаря вашей банде "рашен энд ко" страна погрязла в коррупционном дне....
Добьётесь того, что окончательно нас сольют "партнёры" из ЕС и Штатов мордору...
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Какие-то *******тические отмазки(
Пы.Сы. "США - это наш друг и партнёр" ? Ну так обеспокойтесь проблемой негров и мексиканцев в Калифорнии, поделитесь опытом построения стены на границе...Главное - не стесняйтесь!!!
Уже наступившей весной они получат оценку от народа. Мало не покажется.
Весна переможе!..))))))