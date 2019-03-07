 Заявление Йованович по Холодницкому - это свидетельство партнерской обеспокоенности ходом реформ в Украине, - Климкин

На вопрос, не является ли заявление посла США относительно Н.Холодницкого вмешательством во внутренние дела Украины, министр отметил: "США – это наш друг и партнер, он беспокоится о ходе реформ, о том, что мы должны продвигаться дальше в борьбе с коррупцией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

При этом глава МИД добавил, что более конкретно комментировать это не будет.

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Ранее в этот день заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл подчеркнул, что антикоррупционные органы Украины должны возглавляться людьми, которые преданы принципам открытости, подотчетности и современного эффективного управления.

Как сообщалось, посол М.Йованович заявила о целесообразности смены руководителя САП Назара Холодницкого. Сам руководитель САП Назар Холодницкий отказался комментировать слова М.Йованович, которая накануне призвала к его увольнению, при этом назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.