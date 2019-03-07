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 Политика Украины
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Все про:Климкин (2098) Холодницкий (592) САП (1002) Йованович (145)

 Заявление Йованович по Холодницкому - это свидетельство партнерской обеспокоенности ходом реформ в Украине, - Климкин

Заявление посла США в Украине Мари Йованович относительно необходимости замены главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого является свидетельством партнерской обеспокоенности ходом реформ в Украине, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На вопрос, не является ли заявление посла США относительно Н.Холодницкого вмешательством во внутренние дела Украины, министр отметил: "США – это наш друг и партнер, он беспокоится о ходе реформ, о том, что мы должны продвигаться дальше в борьбе с коррупцией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

При этом глава МИД добавил, что более конкретно комментировать это не будет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главу САП Холодницкого необходимо уволить, он потерял доверие, - посол США Йованович

Ранее в этот день заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл подчеркнул, что антикоррупционные органы Украины должны возглавляться людьми, которые преданы принципам открытости, подотчетности и современного эффективного управления.

Как сообщалось, посол М.Йованович заявила о целесообразности смены руководителя САП Назара Холодницкого. Сам руководитель САП Назар Холодницкий отказался комментировать слова М.Йованович, которая накануне призвала к его увольнению, при этом назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3115457
 
   
 Топ комментарии
 
После вручения "черной метки" от американского посла Петя выглядел на СНБО как говна наевшийся в воду опущенный. Не, ну а шо он хотел? А Йованович ему четко разложила по полочкам - и по выборам, и по решению карманного КС, и по судьям-коррупционерам, которых Петя всеми правдами и неправдами тащит в ВКК. И особенно прошлась по коррупции в оборонке. И это даже не "последнее китайское", а тонкий намек со всеми вытекающими. Заявление Йованович по Холодницкому - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 4813
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А чего ж им беспокоиться, когда столько реформ...
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Хмелел Петро, слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на груди его светилась

Медаль "За взятие взаймы"!
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А чего ж им беспокоиться, когда столько реформ...
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После вручения "черной метки" от американского посла Петя выглядел на СНБО как говна наевшийся в воду опущенный. Не, ну а шо он хотел? А Йованович ему четко разложила по полочкам - и по выборам, и по решению карманного КС, и по судьям-коррупционерам, которых Петя всеми правдами и неправдами тащит в ВКК. И особенно прошлась по коррупции в оборонке. И это даже не "последнее китайское", а тонкий намек со всеми вытекающими. Заявление Йованович по Холодницкому - это свидетельство партнерского беспокойства ходом реформ в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 4813
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Утерся і розповідає про партнерство. Невже чинні державні мужі так бояться відпочинку в Гуантаномо?
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Хмелел Петро, слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на груди его светилась

Медаль "За взятие взаймы"!
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Медаль "За взятие бюджета страны", так правильнее хоть и не складно. Заява Йованович щодо Холодницького - це свідчення партнерського занепокоєння перебігом реформ в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1138
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Это кол Вам в сраку и в горло Вашему ПАП на зароботках на крови и смертях
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Дискать, ну пожурили маненько... это ж понарошку...
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Этот клинический идиот как то не понимает до какого плинтуса опустил гибридный кондитер страну. Теперь блеет про какое то парьнерство.....
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Чугункин, какая обеспокоенность?
Благодаря вашей банде "рашен энд ко" страна погрязла в коррупционном дне....
Добьётесь того, что окончательно нас сольют "партнёры" из ЕС и Штатов мордору...
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"...наш друг и партнёр..." (
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Какие-то *******тические отмазки(
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Пратнёры соевого за поребриком. Шо не ясно?
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Так посоветуй чего-нибудь Йованычу...по-партнёрски. Пусть Чалый Трампу чего-нибудь посоветует - он точно расскажет, что лысые пузатые партнёры его не интересуют, а их мнение так тем более.
Пы.Сы. "США - это наш друг и партнёр" ? Ну так обеспокойтесь проблемой негров и мексиканцев в Калифорнии, поделитесь опытом построения стены на границе...Главное - не стесняйтесь!!!
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...вам телепням в очі кажуть,зупиніться грабувати країну прикриваючись неіснуючими реформами...
Заява Йованович щодо Холодницького - це свідчення партнерського занепокоєння перебігом реформ в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4664
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Порошенко и его мародёрствующая банда фирташевских прихвостней люто позорят Украину, дискредитируют саму идею украинской государственности, лишают будущего наших детей!


Уже наступившей весной они получат оценку от народа. Мало не покажется.


Весна переможе!..))))))
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А слабО Петюне звякнуть Йованович со своим коронным: -"Где тебе, Мари, б@&#ь, реформ не хватает?"??))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Йованович по Холодницкому - это свидетельство партнерской обеспокоенности ходом реформ в Украине, - Климкин
 
 
 
 
 
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