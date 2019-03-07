 Гриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом. ДОКУМЕНТ

Об этом Гриценко сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только что с Андреем Садовым подписали соглашение. Ценности и базовые принципы государственной политики у нас общие, их не надо расписывать. Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но глубокое по содержанию. И я его выполню!" - написал он.
Напомним, Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко 1 марта.
Чужая Coca Cola / Как российские фейки влияют на людей / наноклей, герб, стакан Путина | Вечер #16
ржака))
Тупий і ще тупіший....
Пеця а тебе перевести слово "честный"?
А то тебе барыге, родители это слово не объяснили..))
21 год ·
Урок брехливим порохоботам.
Депутат БПП Бригинець поширив брехливу інформацію про мене (щодо нібито розпродажу озброєнь та військової техніки) - тепер він повинен її публічно спростувати та ще й сплатити на мою користь 1409,60 грн судового збору. На рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 28 січня ц.р. Бригинець спробував подати апеляційну скаргу, але не вдалося - скаргу йому повернули без розгляду. Рішення суду набрало законної сили і має бути виконане. Виконавчі листи перед Вами.
Рішення суду на сторінці фб
АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:
мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Впродовж 5 років закон про індексацію не виконується.
Після Майдану цени на все стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув
втричі, а гривня відповідно - обвалилася втричі.
(За правління Лі Куан Ю валовий національний продукт на душу населення в
Сінгапурі збільшився в 15 разів)
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА РЕЖИМУ БАРИГ НАД УКРАЇНЦЯМИ !
Починаючи з 2014-го року в Україні поновили свою роботу сім великих підприємств, що знаходилися на стадії банкрутства, або у передбанкрутному стані.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now.
Багато з цих підприємств мали стратегічне значення та працювали на виконання оборонних замовлень та були доведені до повної зупинки виробництва. Тож які найбільші підприємства були відроджені:
1.Завод ім. Малишева (Харків). У 2012 році господарський суд розпочав процедуру банкрутства єдиного в Україні підприємства, що випускало танки та бронетехніку. Починаючи з 2014-го року завод відновив виробництво та здійснює роботу в три зміни, а у 2016-му році підприємство вийшло на прибуткове виробництво.
2. Харківський тракторний завод. Підприємство, що було збитковим на протязі останніх 11 років, у 2017-му році відновило виробництво та зараз виготовляє трактори не тільки для українського ринку, але й на експорт.
3. Електроважмаш (Харків). У 2018-му році, підприємство вперше за останні багато років отримав прибуток у 2 млрд. грн та почало експортувати електродвигуни для локомотивів до країн ЄС.
4. Карпатинафтохим (Калуш). Підприємство було зупинено у 2012-му році через збитковість. У 2017-му році завод відновив роботу та експортує свою продукцію у Польщу, Туреччину, Молдову, Білорусь.
5. НВК "Іскра" (Запоріжжя). Підприємство спеціалізувалося на виробництві радарів військового призначення. З 2014-го року НВК "Іскра" почав отримувати прибуток та модернізувати обладнання. Підприємство виготовляє продукцію для потреб ЗСУ та на експорт.
6. Суднобудівний завод "Лиман" (Миколаїв). Завод зупинився у 2008-му році, а згодом був викуплений компанією "Нібулон". Протягом останніх років зі стапелів заводу зійшло 35 суден, та постійно оновлює та модернізує виробництво.
7. Суднобудівний завод "Паллада" (Херсон). Завод спеціалізувався на виготовленні плавучих доків, але зупинився у 2010-му році. У 2016-му році виробництво доків на заводі було відновлено. Зараз підприємство виготовляє плавучі доки для країн Африки та Європи.
Если перевести, соглашение звучит так - "Ты меня не знаешь, я тебя не знаю"
Не мог понять, кто меньшее зло....
І обидва з мізерним рейтингом.
Теперь у многих будет больше уверенности голосовать за Гриценко, а не разделять голоса между ними!
Петро, бери на себя обязательство из одного пункта:
1.Обязуюсь быть.
даже школьники уже в курсе поговорки
"на*би ближнего и возрадуйся, ибо на*бёт тебя ближний и возрадуется"
а политики пропитаны этим!!!