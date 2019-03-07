 Гриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом. ДОКУМЕНТ

Об этом Гриценко сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Только что с Андреем Садовым подписали соглашение. Ценности и базовые принципы государственной политики у нас общие, их не надо расписывать. Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но глубокое по содержанию. И я его выполню!" - написал он.

Напомним, Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко 1 марта.