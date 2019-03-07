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 Политика Украины
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Все про:выборы (21279) Гриценко Анатолий (1259) Садовый (400) соглашение (1064)

 Гриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом. ДОКУМЕНТ

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и мэр Львова Андрей Садовый, который снялся с президентских выборов в пользу Гриценко, подписали соглашение.

Об этом Гриценко сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Только что с Андреем Садовым подписали соглашение. Ценности и базовые принципы государственной политики у нас общие, их не надо расписывать. Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но глубокое по содержанию. И я его выполню!" - написал он.

Гриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом 01

Напомним, Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко 1 марта

Гриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом 02

Источник: https://censor.net.ua/n3115452
 
   
 Топ комментарии
 
ЭО Боже..цирк продолжаеца , эти всё бумагу марают. Ребятки если ноль целых хрен десятых приплюсовать к нулю целых хрен десятых то получица примерно ноль целых хрен десятых, перестаньте бумагу портить.
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"....і зберігати вірність одне одному до смерті" - треба ще було дописати. Гриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом - Цензор.НЕТ 2236
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ЭО Боже..цирк продолжаеца , эти всё бумагу марают. Ребятки если ноль целых хрен десятых приплюсовать к нулю целых хрен десятых то получица примерно ноль целых хрен десятых, перестаньте бумагу портить.
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https://www.youtube.com/watch?v=a5oKwWBqwgc

Чужая Coca Cola / Как российские фейки влияют на людей / наноклей, герб, стакан Путина | Вечер #16

ржака))
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Гриценко виходить в лідери президентських перегонів і з великим відривом лишає позаду себе інших учасників перегонів. Статус об'єднаного кандидата від демократів та патріотів дає Гриценку перемогу навіть в першому турі!
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И кстати добавлю, в этой связке я бы голосовал только за Садового, как то к нему больше позитива чем к министру распродаж армии, мужичью - лапотнику Грицю. Уровень Гриця это каким то Рыбхозом рулить, карасей разводить, комбикорм тырить.
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а у тебя никто не спрашивает. Авторитет тут выискался
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А тебя что лично Гриць спросил, что ты так заёрничал?? Гриценко і Садовий підписали угоду з єдиним пунктом - Цензор.НЕТ 5258
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Ты не переживай. Гриценко лучше тебя "карасей разводить, комбикорм тырить" не сможет. Куда ему! Ты в этом лучший!
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Чому нотаріус і Луценко підписи не завірили? Гриценко і Садовий підписали угоду з єдиним пунктом - Цензор.НЕТ 3685
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Так і бачу, 2014 рік, навколо кордону кацапів шо бліх, обл. адміністації захоплюються агентурою та плебсом. В екрані виходить на трибуну Президент: "скажу чесно, воювати з Росією - нам торба". Шо думати громадянам?
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"Грицько", "ахвыцер", так-би, і сказав... А Президент сказав протилежне... "Боротись!!!"
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Потім подякуєш. Краще включи телеканал Прямий. Отримаєш масу задоволення ...😁😁😁
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Круто..)
Пеця а тебе перевести слово "честный"?
А то тебе барыге, родители это слово не объяснили..))
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Гриценко распродаст армию тепере по-честному!
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Анатолій Гриценко з Olexandr Kachura.
21 год ·

Урок брехливим порохоботам.
Депутат БПП Бригинець поширив брехливу інформацію про мене (щодо нібито розпродажу озброєнь та військової техніки) - тепер він повинен її публічно спростувати та ще й сплатити на мою користь 1409,60 грн судового збору. На рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 28 січня ц.р. Бригинець спробував подати апеляційну скаргу, але не вдалося - скаргу йому повернули без розгляду. Рішення суду набрало законної сили і має бути виконане. Виконавчі листи перед Вами.
Рішення суду на сторінці фб
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опа ля, оказывается украинский суд самый гуманный суд в мире! а чего же ты Грищь на всех каналах скулишь, что все суды продажные? или есть только один суд, и только один судья, который случайно попался тебе? ничесе как бывает!
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"....і зберігати вірність одне одному до смерті" - треба ще було дописати. Гриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом - Цензор.НЕТ 2236
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А чим кращий Зе чи Юля за вічного полковника? Про Шляшка і рига Бойка й говорити нічого. А від Верховного Бариги вже нудить. Де ж він СПРАВЖНІЙ КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ?
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На данном этапе если быстро решать проблему, то спасут только расстрелы - причём массовые, преподаватели, врачи, работники ЖЕКа корупционеры не меньше чем депутаты. А если эволюционным мирным путём, то это ещё лет на 100 рехворм. Один президент тут вообще ничего не решит.
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А ты надеешься, что будешь постоянно в "расстреливающих"? Вспомни судьбу Ягоды и Ежова...
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Причём первыми пойдут преподаватели, то есть самые что ни на есть коррупционеры. Тихонов номерной, наверное, ненавистные учебники скурил в туалете.
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Я, просто, понимаю, чем кончаются подобные призывы...
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У Садового подпись как у неграмотного Гриценко і Садовий підписали угоду з єдиним пунктом - Цензор.НЕТ 8541 (шутка)
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А то разве подпись? То просто подчёркнуто "Підписи сторін".
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Садовий вчинив, як державник, який розуміє що буде з країною, якщо потрох буде не дай боже ще 5 років (просто катастрофа) і як стратег, тому, що ще через пів року треба буде завести до ВР потужну об`єднану політичну силу (ГП+Самопоміч) щоб протидіяти олігархічним ставленикам і баригам - порохоригам і недобиткам антинародного фронту
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Ты попутался в показаниях. Я просто напомню что полную катастрофу вы обещали ещё в 2014. Помнишь что вы тут плакали когда Люля всрала выборы в 2014? Если почитать вашу стену плача то к этому моменту Украина уже должна была перестать существовать, патамушта только Бахиня могла спасти страну. И вот не прошло и 5 лет достали старую пыльную пластинку и опять закрутили ту же шарманку.
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Показання ти та інші порохоботи будеш давати дуже скоро. Ще місяць залишилося потроху грабувати українців і торгувати з окупантом. Чи може український закон дозволяє/вітає колабораціонізм ( ст 111 КПК) і мародерствувати (не виконувати закон про індексацію протягом 5 років)?
АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:

мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Впродовж 5 років закон про індексацію не виконується.
Після Майдану цени на все стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув
втричі, а гривня відповідно - обвалилася втричі.

(За правління Лі Куан Ю валовий національний продукт на душу населення в
Сінгапурі збільшився в 15 разів)

ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА РЕЖИМУ БАРИГ НАД УКРАЇНЦЯМИ !
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Що, правда очі коле? По суті в тебе звісно ніц мови...Від тебе, задроте, нестерпно тхне рошенівськими комбікормами
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Од того, що ти "рвеш на жопі вишиванку", українцем ти більшим, не станеш...
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В наше время, чтоб "бути чесним, треба домовлятися"...
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не тільки....а ще й підпісздесь-підпісздесь
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Поставить барьер против мальдивского коррупционера святой долг каждого гражданина Украины !
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Сім відроджених підприємств України.

Починаючи з 2014-го року в Україні поновили свою роботу сім великих підприємств, що знаходилися на стадії банкрутства, або у передбанкрутному стані.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine Now.
Багато з цих підприємств мали стратегічне значення та працювали на виконання оборонних замовлень та були доведені до повної зупинки виробництва. Тож які найбільші підприємства були відроджені:
1.Завод ім. Малишева (Харків). У 2012 році господарський суд розпочав процедуру банкрутства єдиного в Україні підприємства, що випускало танки та бронетехніку. Починаючи з 2014-го року завод відновив виробництво та здійснює роботу в три зміни, а у 2016-му році підприємство вийшло на прибуткове виробництво.
2. Харківський тракторний завод. Підприємство, що було збитковим на протязі останніх 11 років, у 2017-му році відновило виробництво та зараз виготовляє трактори не тільки для українського ринку, але й на експорт.
3. Електроважмаш (Харків). У 2018-му році, підприємство вперше за останні багато років отримав прибуток у 2 млрд. грн та почало експортувати електродвигуни для локомотивів до країн ЄС.
4. Карпатинафтохим (Калуш). Підприємство було зупинено у 2012-му році через збитковість. У 2017-му році завод відновив роботу та експортує свою продукцію у Польщу, Туреччину, Молдову, Білорусь.
5. НВК "Іскра" (Запоріжжя). Підприємство спеціалізувалося на виробництві радарів військового призначення. З 2014-го року НВК "Іскра" почав отримувати прибуток та модернізувати обладнання. Підприємство виготовляє продукцію для потреб ЗСУ та на експорт.
6. Суднобудівний завод "Лиман" (Миколаїв). Завод зупинився у 2008-му році, а згодом був викуплений компанією "Нібулон". Протягом останніх років зі стапелів заводу зійшло 35 суден, та постійно оновлює та модернізує виробництво.
7. Суднобудівний завод "Паллада" (Херсон). Завод спеціалізувався на виготовленні плавучих доків, але зупинився у 2010-му році. У 2016-му році виробництво доків на заводі було відновлено. Зараз підприємство виготовляє плавучі доки для країн Африки та Європи.
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Не смеши этими достижениями китайцев даже. Это не показатель, даже если Петя там ленточку перерезал и Томосом освятил.😝
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Сам кацап, не отвечал бы тогда. Гыг проснись, хозяин уже не вернётся.😜
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Сам себе хозяин, а твоему уже Гыг приснился.😁
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Проследите, чтобы печать поставили, а то потом скажет - недействительно. Гриценко і Садовий підписали угоду з єдиним пунктом - Цензор.НЕТ 4008
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Думав в нас однин клоун балотується а виявляється троє.
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Порохоботы на страже, им никто, кроме своего не нравится. Понятное дело - без работы остануться.
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С порохоботами понятно. Ты обьясни такой парадокс, почему все люляботы усилено топят и за клоуна?? Вот это странно, ведь клоун конкурент вашей Бахине даже больше чем Порошенко судя по рейтингам которыми нас кормят. Выходит клоун у вас должен быть первый враг против Бахини Газовой, но нет..на удивление клоун у вас в доску свой человек и ни разу не конкурент Бахине...Не с одного ли корыта чавкаете лялечки??
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Не объясню, не бот я, и вообще первая тройка не устраивает, особенно шоколадный король, а Вова пускай в парламенте потренируется, оттуда много пердунов надо убрать заплесневелых.
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это было бы актуально в 2014 году,а сегодня это 0+0
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МОЩНАЯ ПОДПИСЬ У САДОВОГО. МОГУ ЗА НЕГО РАСПИСЫВАТЬСЯ
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Случайные попутчики. Ситуативные партнеры.
Если перевести, соглашение звучит так - "Ты меня не знаешь, я тебя не знаю"
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Если перевести, то в Украине спад производства при одновременном повышении соцвыплат. Эта власть себя уже дискредитировала по очень многим пунктам.
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И ОНИ ПЫТАЮТСЯ ОБВИНИТЬ В КЛОУНАДЕ ЗЕЛЕНСКОГО?!!!
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там должны быть еще "Секретные Протоколы", под аудио-видео съемку - по другому просто быть не может...
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Фух - полегчало!
Не мог понять, кто меньшее зло....
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Меня терзают смутные сомнения...как нечестный министр обороны может быть честным президентом？😀
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Делить будут по честному...а не поровну..😀
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Два "брата-акробата". Гриценко і Садовий підписали угоду з єдиним пунктом - Цензор.НЕТ 6933

І обидва з мізерним рейтингом.
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У этих двоих на сегодня 8,5%!!! Пусть станет 10%? После выборов разбегутся по своим партиям!!!!
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А эти идиоты все бумажки подписывают. Ну чем не клоуны?
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Слава Богу! Давно было пора! Но лучше позже, чем никогда.
Теперь у многих будет больше уверенности голосовать за Гриценко, а не разделять голоса между ними!
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Якщо ви хотіли пів голосу віддати Гриценку, а другу половину - Садовому, то вам дійсно стало легше.
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Хотела написать то же самое слово в слово))
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Грищ, на днях Иисусик в харькове за Зебибизянку топил)))))
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Соглашение просто шедеврально!

Петро, бери на себя обязательство из одного пункта:
1.Обязуюсь быть.
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цука, я плакать, на кого это рассчитано!!! Гриценко і Садовий підписали угоду з єдиним пунктом - Цензор.НЕТ 3851
даже школьники уже в курсе поговорки
"на*би ближнего и возрадуйся, ибо на*бёт тебя ближний и возрадуется"
а политики пропитаны этим!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко и Садовый подписали соглашение с единственным пунктом. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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