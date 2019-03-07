 2 экс-сотрудника "Укргаздобычи" задержаны за взятку в размере $1 млн, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"6 марта 2019 г. прокуроры САП при оперативном сопровождения СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам ПАО "Укргаздобыча", уличенным в получении 1 млн долларов США неправомерной выгоды. За данное "вознаграждение" чиновники "Укргаздобычи" подписали договор с частным обществом о поставках продукции на ОАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.
"Служащим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Сейчас указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в САП.
ЭКС-чиновника невозможно обвинять в том что он берет взятку, т.к. он ЭКС.
Если не переквалифицируют в мошенничество, то по статье "получение взятки" он не виновен и будет сразу отпущен.
Яким чином колишні посадовці можуть щось підписувати?
Стыдно, что в прокуратуре и этого не знают.
Взятка это злоупотребление властью или служебным положением, как это можно шить безработному ?