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 2 экс-сотрудника "Укргаздобычи" задержаны за взятку в размере $1 млн, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении двум бывшим должностным лицам ПАО "Укргаздобычи", задержанным Службой безопасности Украины за получение 1 млн долл. взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"6 марта 2019 г. прокуроры САП при оперативном сопровождения СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам ПАО "Укргаздобыча", уличенным в получении 1 млн долларов США неправомерной выгоды. За данное "вознаграждение" чиновники "Укргаздобычи" подписали договор с частным обществом о поставках продукции на ОАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.

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"Служащим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Сейчас указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в САП.

2 экс-сотрудника Укргаздобычи задержаны за взятку в размере $1 млн, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115451
 
 
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Ровно в двенадцать часов Александр Иванович Корейко отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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250 Судье, 250 прокурору, 10 адвокату . Остальное - чистая прибыль!
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Конечно отпустят, причем любой суд и абсолютно законно.
ЭКС-чиновника невозможно обвинять в том что он берет взятку, т.к. он ЭКС.
Если не переквалифицируют в мошенничество, то по статье "получение взятки" он не виновен и будет сразу отпущен.
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Повальное задержание, а до этого их доили. Выборы животворящие что делают.
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Шо там с брюлиантовыми прокурорами ? 2 экс-сотрудника "Укргаздобычи" задержаны за взятку в размере $1 млн, - САП - Цензор.НЕТ 762Сидять уже небось ?
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Колишні посадовці, які підписали угоду, отримали вигоду від її підписання ? 2 экс-сотрудника "Укргаздобычи" задержаны за взятку в размере $1 млн, - САП - Цензор.НЕТ 9763 Щось негаразд сформована новина.
Яким чином колишні посадовці можуть щось підписувати?
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Подписали, когда были посадовцами, а сейчас их взяли.
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Під заставу,чи на поруки? Чи й не взяли... дєтішкам на молочішко...
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Как можно ПО ЗАКОНУ экс-чиновника задержать за взятку.
Стыдно, что в прокуратуре и этого не знают.
Взятка это злоупотребление властью или служебным положением, как это можно шить безработному ?
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Який бурхливий всплеск розкриття злочинів перед 4-тою серією... Звинуватять Бігуса, що своїми вкидами збиває їх з робочого ритму...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество2 экс-сотрудника "Укргаздобычи" задержаны за взятку в размере $1 млн, - САП
 
 
 
 
 
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