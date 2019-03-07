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 Общество
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 "Это вопрос оценки", - Щотка объяснил, почему прошли конкурс 16 "недопропорядочных" судей на должность в ВАКС

Член Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка заявил, что не все выводы Общественного совета доброчестности были обоснованы относительно кандидатов на должность судей в Высший антикоррупционный суд.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ о том, почему среди 39 победителей есть 16 кандидатов, которые, по выводам Общественного совета доброчесности, являются "недобропорядочными".

"Это вопрос оценки. Мы же понимаем. Это не вопрос юридически свершившегося факта. Я правда всегда оцениваю роль Общественного совета доброчестности положительно в этом процессе, так как он помогает выяснить обстоятельства, которые комиссия, возможно бы и сама выяснила, а, возможно, и не выяснила. Они в этом помогают. Но дальше возникает вопрос насколько эти претензии качественные, обоснованные, если их могут объяснить сами кандидаты с помощью подтверждающих материалов, документов и так далее", - заявил Щотка.

Он также отметил, что все кандидаты проходили собеседования с участием представителей Общественного совета доброчестности.

"Если коллегия решила, что у них положительное видение кандидата, но есть вывод, то его надо рассмотреть на пленарном заседании, наберет ли он 11 голосов. Во всех пленарных заседаниях принимали участие представители Общественного совета доброчестности. Была возможность высказаться, услышать доводы кандидатов. Далее шел вопрос обсуждения, иногда острого, иногда в дебатах. Поэтому принималось решение большинства, на основе демократии", - заявил Щотка.

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Председатель ВККС Сергей Козьяков также добавил, что "в законе нет обязанности комиссии соглашаться со всеми негативными выводами".

"Именно так мы сделали в прошлый раз и сейчас", - сказал Козьяков.

Член ВККС Михаил Марчук отметил, что "все те претензии, которые были высказаны на конкретно каждого кандидата были исследованы". Он сказал, что кандидаты предоставляли объяснения с участием представителей Общественного совета доброчестности, хотя и последние не всегда соглашались с ними.

Напомним, 6 марта Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Общественный совет доброчестности заявил, что среди победителей оказались 16  "недобропорядочных" судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3115450
 
 
 Топ комментарии
 
это вопрос денег и очень больших а знание законов тут не надо(((((((((((((
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Лет 15 назад переводил переговоры представителя канадской компании и мелитопольских селекционеров черешен/вишен. Речь зашла об обработке черешен перед отправкой в торговую сеть. В Канаде черешню проверяют на наличие червячков и охлаждают перед расфасовкой. Наши спросили: "Сколько червячков должны обнаружить в партии черешни (грузовик), чтобы забраковать всю партию. Канадец НЕ ПОНЯЛ ВОПРОСА! Когда с третьего раза суть вопроса дошла, он ответил:"ОДИН", и показал указательный палец. Продукция должна быть на 100% без червей.
Это к тому, что если в биографии/послужном списке судьи есть хоть один "червячок", то в Антикоррупционном суде ему делать нечего. А в нашем случае таких "червивых" судей - полтора десятка. .
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Сколько же у нас судей прокуроров и прочего ненужного дерьма…
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это вопрос денег и очень больших а знание законов тут не надо(((((((((((((
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Зачем писать статьи,в них бред барыг,и так всё понятно..)
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Все лето на клубнике в Польше пахали! "Это вопрос оценки", - Щотка объяснил, почему прошли конкурс 16 "недопропорядочных" судей на должность в ВАКС - Цензор.НЕТ 8900
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Сколько же у нас судей прокуроров и прочего ненужного дерьма…
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« насколько эти претензии качественные, обоснованные» ми скоро відчуємо на власній шкірі , та буде пізно ...
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Лет 15 назад переводил переговоры представителя канадской компании и мелитопольских селекционеров черешен/вишен. Речь зашла об обработке черешен перед отправкой в торговую сеть. В Канаде черешню проверяют на наличие червячков и охлаждают перед расфасовкой. Наши спросили: "Сколько червячков должны обнаружить в партии черешни (грузовик), чтобы забраковать всю партию. Канадец НЕ ПОНЯЛ ВОПРОСА! Когда с третьего раза суть вопроса дошла, он ответил:"ОДИН", и показал указательный палец. Продукция должна быть на 100% без червей.
Это к тому, что если в биографии/послужном списке судьи есть хоть один "червячок", то в Антикоррупционном суде ему делать нечего. А в нашем случае таких "червивых" судей - полтора десятка. .
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Ну вот да, я тоже думаю, что очень важно что бы среди судей не было залётных и с плохой реппутацией. Но не менее важно, что бы они делали свою работу без всякого внешнего влияния. Хотя с тем как происходит весь процес создания этого суда, мне кажется что они станут очень зависимы от мнения антикоррупционеров ***** Шабунина и лещенка
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судьи Украины подобны вшам, а гниды пока не прошли кАмиссию ?
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Ждём заявление КС о неконституонности "принципов добропорядочности".
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Под "оценкой" Щёточка безусловно имел в виду свою цену для проталкивания уголовников-судей. Воровская страна была и останется такой.....
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это вопрос оценки", - Щотка объяснил, почему прошли конкурс 16 "недопропорядочных" судей на должность в ВАКС
 
 
 
 
 
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