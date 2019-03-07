 "Это вопрос оценки", - Щотка объяснил, почему прошли конкурс 16 "недопропорядочных" судей на должность в ВАКС

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ о том, почему среди 39 победителей есть 16 кандидатов, которые, по выводам Общественного совета доброчесности, являются "недобропорядочными".

"Это вопрос оценки. Мы же понимаем. Это не вопрос юридически свершившегося факта. Я правда всегда оцениваю роль Общественного совета доброчестности положительно в этом процессе, так как он помогает выяснить обстоятельства, которые комиссия, возможно бы и сама выяснила, а, возможно, и не выяснила. Они в этом помогают. Но дальше возникает вопрос насколько эти претензии качественные, обоснованные, если их могут объяснить сами кандидаты с помощью подтверждающих материалов, документов и так далее", - заявил Щотка.

Он также отметил, что все кандидаты проходили собеседования с участием представителей Общественного совета доброчестности.

"Если коллегия решила, что у них положительное видение кандидата, но есть вывод, то его надо рассмотреть на пленарном заседании, наберет ли он 11 голосов. Во всех пленарных заседаниях принимали участие представители Общественного совета доброчестности. Была возможность высказаться, услышать доводы кандидатов. Далее шел вопрос обсуждения, иногда острого, иногда в дебатах. Поэтому принималось решение большинства, на основе демократии", - заявил Щотка.

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Председатель ВККС Сергей Козьяков также добавил, что "в законе нет обязанности комиссии соглашаться со всеми негативными выводами".

"Именно так мы сделали в прошлый раз и сейчас", - сказал Козьяков.

Член ВККС Михаил Марчук отметил, что "все те претензии, которые были высказаны на конкретно каждого кандидата были исследованы". Он сказал, что кандидаты предоставляли объяснения с участием представителей Общественного совета доброчестности, хотя и последние не всегда соглашались с ними.

Напомним, 6 марта Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Общественный совет доброчестности заявил, что среди победителей оказались 16 "недобропорядочных" судей.