 Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман

Такое мнение выразил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития Винницкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Безусловно, для нас очень важно, чтобы реальная заработная плата в Украине увеличивалась. И мы видим, что по декабрю месяцу это уже 10 тысяч гривен. Но считаю, что та цель, которую вы ставите своим среднесрочным планом, нашим среднесрочным планом, заработная плата в 500 долларов в Винницкой области даст возможность изменить ход событий по оттоку рабочих кадров за пределы нашей страны. Украинцы должны возвращаться и работать на собственную экономику и на собственный успех", - отметил Гройсман.

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По его словам, у власти и граждан должна быть общая цель - построить государство с сильной экономикой и развитым местным самоуправлением.

"В прошлом году объем капитальных инвестиций в промышленности превысил 500 млрд грн. Это новые технологии и новые рабочие места. С идеей реформы я пришел работать в правительство в 2014 году", - отметил премьер-министр.

По его мнению, вместе можно сделать немало: инфраструктура, энергетика, энергонезависимость, местная демократия, образование, медицина, социальная сфера - это сферы, которые можно успешно развивать. "Мы построили фундамент новой страны, пора возводить здание. Мы все должны делать одно дело - проводить реформы и защищать их", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

По данным Госстата, в январе средняя номинальная зарплата составила 9223 гривни.