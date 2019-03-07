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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1842) Гройсман (4612) заробитчане (320)

 Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман

Если средняя заработная плата украинцев будет на уровне 500 долларов, это может положительно повлиять на решение проблемы оттока кадров за границу.

Такое мнение выразил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития Винницкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Безусловно, для нас очень важно, чтобы реальная заработная плата в Украине увеличивалась. И мы видим, что по декабрю месяцу это уже 10 тысяч гривен. Но считаю, что та цель, которую вы ставите своим среднесрочным планом, нашим среднесрочным планом, заработная плата в 500 долларов в Винницкой области даст возможность изменить ход событий по оттоку рабочих кадров за пределы нашей страны. Украинцы должны возвращаться и работать на собственную экономику и на собственный успех", - отметил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко

По его словам, у власти и граждан должна быть общая цель - построить государство с сильной экономикой и развитым местным самоуправлением.

"В прошлом году объем капитальных инвестиций в промышленности превысил 500 млрд грн. Это новые технологии и новые рабочие места. С идеей реформы я пришел работать в правительство в 2014 году", - отметил премьер-министр.

По его мнению, вместе можно сделать немало: инфраструктура, энергетика, энергонезависимость, местная демократия, образование, медицина, социальная сфера - это сферы, которые можно успешно развивать. "Мы построили фундамент новой страны, пора возводить здание. Мы все должны делать одно дело - проводить реформы и защищать их", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

По данным Госстата, в январе средняя номинальная зарплата составила 9223 гривни.

Источник: https://censor.net.ua/n3115443
 
 
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Только части людей. Другим, видишь ли, подавай честный суд, социальную защищённость от пьяного быдла за рулём, прозрачность ведения бизнеса и т.п. Вот как мне, например.
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И всё это светит нашим согражданам забугром, особенно кто поехал туды працювать без рабочей визы? За годы независимости наших граждан в Европах грабили, убивали, насиловали, загоняли в рабство и не сказать шоб так уж им сильно там помогали и местные законы защищали, наше государство так вообще не помогало.
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ібо нефіг бути "хитроробленими" і їхати туди незаконно(точніше там перебувати незаконно)...
чому злочинцю(порушнику) мають допомагати правоохороні органи?!
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Пятнадцать лет назад друга моего детства убили в Италии, работал он там законно. Никого даже не искали, тело перевезли за два косаря еуро, посольство не помогло никак. Вот тупо случай из моей жизни, точнее про человека, которого я знал и не мельком. А сколько другие рассказывали, то только сиди и книги пиши, детективы.
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Вот как раз такие люди(без рабочей визы) и есть та часть, которую удовлетворит 500 баксов зарплаты и про которых я написал "Только части людей". Вопрос закрыт?
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Ну, если при зарплате в 500 долларов коммуналка потянет на 400 долларов... то я сомневаюсь, что проблема решится.
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Проблема решится только тогда.....когда ця пыздота сядэ!!!!
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они додумаются комуналку сделать 400+роттердам+
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чтобы не убегали, такую надо иметь не среднюю, а стандартно-минимальную... и чтобы на нее можно было приобрести товаров и услуг не меньше, чем в Пшекии...
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В нормальном государстве это неуч носками на рынке торговал, а не возглавлял бы Кабинет Министров самой крупной страны в Европе. МАУП рулит.
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Знакомый карщиком работает в Польше. Тысячу Евро получает. При том, что продукты там дешевле стоят.
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Смотря какие.
Но если ЭКОНОМИТЬ, то действительно дешевле и намного!!!
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Гройсман,ти за 500 баксів працював би? Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1596
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Так хай покерує за 500 зелених.В чому проблема?
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Винницкой области повезло . Обещают зарплату в 500 долларов . Нью Васюки . Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3149
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идиоты как есть....

Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6542 КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ 55 мин.55 минут назад
Гдеее *****??
Нами правят клинические идиоты...
Справка вот:

Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5186
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Безусловно, для нас очень важно, чтобы реальная заработная плата в Украине увеличивалась. И мы видим, что по декабрю месяцу это уже 10 тысяч гривенИсточник: https://censor.net.ua/n3115443

Брехло, такая большая в декабре из-за премий, в январе уже средняя упала до 9200.
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Зайдите на любой сайт по поиску работы и увидите миллионы анкет, а предложений работы десятки тысяч. Пока не будет конкуренции на рынке труда больших зарплат не будет... и разгоните эту биржу труда с её красивыми показателями безработицы.
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о шо делает слепой траст с людьми, только в былые времена и за 1000 у меня слесаря мордой воротили.
Уровень жизни должен быть достойный. независимо от исксственного курса доллара.
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Средняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман

Думаю, через две недели выйдем на штуку.
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А Гройсмана хтось на дієздатність перевіряв?
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А СКОЛЬКО ЭТО ТУПОЕ ВИННИЦКОЕ ЧМО ЗАРАБАТЫВАЛО , ТОРГУЯ ЖЕНСКИМИ ТРУСЕЛЯМИ НА РЫНКЕ СВОЕГО ПАПАШКИ?
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Украинский олигарх типа Фирташа-Ахметова-Пороха за день получает больше, чем работяга за жизнь.
Не шучу...
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Только не за одну жизнь....а минимум за сто...
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если добавлять по 10 долларов в год, то через 50 лет догонят польшу ))
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Парашенковская команда вместе с Винницким базарником пыздять около триллиона гривен в год.....вот вам и пенсия и зарплата как в Польше.....
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За месяц до выборов (!) на горизонте прямо второе "Сингапурское чудо" вырисовывается... Середня зарплата в 500 доларів може допомогти вирішити проблему відтоку кадрів за кордон, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2188
Середня зарплата в 500 доларів може допомогти вирішити проблему відтоку кадрів за кордон, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7249
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Только посадка Барыги и Ко может остановить
отток людей
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Грося с Петей в минуту тырят столько, сколько обычный человек не заработает за всю жизнь. Прроффессионалы! Выбираем опытных политиков, и еще 5 лет будем нищими.
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Средняя ЗП 500 баксов, так это же раз плюнуть! ДАЙТЕ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ КАБМИНА ПРЕМИЮ КАК КОБОЛЕВУ, и задача решена. Средняя ЗП будет около 500 баксов!!
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Брехло - это не то слово! При падении экономики, снижении покуп.спроса, повышении цен и тарифов - средние частные компании физически не смогут дать зарплату в 10 000. Сволочь вот точное определение, как и весь практически кабмин. На госпредприятиях он еще возможно и повысит, но опять же за счет давления на малый и средний бизнес. Он уже хвастал повышением минималки! Ну и что, мы стали богаче и лучше жить? Инфляция и повышение тарифов на все (включая проезд) сожрало все повышение.
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Интересно на сколько упадет их средняя по больнице если у топ чинуш убрать по нескольку нулей с зарплат))
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Вова, блин, тебя на базаре считать не учили? Возвращаешь доллар по 8 - и все, даже минималка (4000 грн.) укладывается в заветные 500 бакинских. Всего делов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСредняя зарплата в 500 долларов может помочь решить проблему оттока кадров за границу, - Гройсман
 
 
 
 
 
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