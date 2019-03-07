 Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, которые преданы принципам открытости и подотчетности, - замгоссекретаря США Хейл

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам своего визита в Украину в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве США в дела Украины в заявлении посла США в Украине Мари Йованович относительно необходимости замены главы САП Назара Холодницкого.

"Мы хотим того же, что и украинский народ, так как это было высказано во время Революции Достоинства. Украинский народ тогда заявил – и я думаю и сейчас это актуально – что они хотят иметь выбор в пользу открытости, подотчетности и современного эффективного управления. Очень важно, чтобы институции в Украине возглавлялись людьми, которые преданы этим принципам. Особенно те, которые и были созданы для того, чтобы следить за тем, чтобы эти принципы соблюдались", - сказал Хейл.

Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает заявление посла Йованович.

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Как сообщалось, посол М.Йованович заявила о целесообразности сменить руководителя САП Назара Холодницкого.

"Ради целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - процитировал выступление посла сайт посольства США в Украине.

Сам руководитель САП Назар Холодницкий отказался комментировать слова посла США в Украине Мари Йованович, которая накануне призвала к его увольнению, при этом назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.

"Знаете, то что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев", - заявил Н.Холодницкий в комментарии изданию LB.ua в среду.