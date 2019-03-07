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 Политика Украины
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Все про:США (14728) САП (1002) Йованович (145) Хейл Дэвид (4)

 Антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, которые преданы принципам открытости и подотчетности, - замгоссекретаря США Хейл

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл подчеркнул, что антикоррупционные органы должны возглавляться людьми, которые преданы принципам открытости, подотчетности и современного эффективного управления.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам своего визита в Украину в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве США в дела Украины в заявлении посла США в Украине Мари Йованович относительно необходимости замены главы САП Назара Холодницкого.

"Мы хотим того же, что и украинский народ, так как это было высказано во время Революции Достоинства. Украинский народ тогда заявил – и я думаю и сейчас это актуально – что они хотят иметь выбор в пользу открытости, подотчетности и современного эффективного управления. Очень важно, чтобы институции в Украине возглавлялись людьми, которые преданы этим принципам. Особенно те, которые и были созданы для того, чтобы следить за тем, чтобы эти принципы соблюдались", - сказал Хейл.

Заместитель госсекретаря США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает заявление посла Йованович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу САП Холодницкого необходимо уволить, он потерял доверие, - посол США Йованович

Как сообщалось, посол М.Йованович заявила о целесообразности сменить руководителя САП Назара Холодницкого.

"Ради целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - процитировал выступление посла сайт посольства США в Украине.

Сам руководитель САП Назар Холодницкий отказался комментировать слова посла США в Украине Мари Йованович, которая накануне призвала к его увольнению, при этом назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.

"Знаете, то что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев", - заявил Н.Холодницкий в комментарии изданию LB.ua в среду.

Источник: https://censor.net.ua/n3115442
 
 
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Как показывает опыт с Супрун, наши люди не поймут, если чиновник не будет брать взятки. Должно быть такое же тупое говно, как и они сами.
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Само собой, я не про всех украинцев, но про довольно большую, к сожалению, из часть.
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Они не тупые, они мудаки. Свою выгоду они прекрасно осознают и не упустят, а вот на окружающих персонально и страну в целом - им глубоко насрать.

Это культивировалось поколениями и старшее оно - просто не понимает, что "принести шоколадку чтобы анализы быстрее сделали" - это тоже коррупция, та самая, из которой всё затем и вырастает.
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После увольнения директора ФБР Джеймса Коми, в бюро начали расследование, сознательно ли американский президент действовал в интересах РФ

Через некоторое время после того, как президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, в бюро открыли расследование, чтобы выяснить, не действовал ли американский лидер в интересах России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди бывших сотрудников правоохранительных органов, знакомых с расследованием.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл подчеркнул, что антикоррупционные органы должны возглавляться людьми, которые преданы принципам открытости, подотчетности и современного эффективного управленияИсточник: https://censor.net.ua/n3115442
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И, желательно, быть гражданами США и отчитываться, в том числе, перед американским сенатом. Только так. И это не сарказм.
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Вообще-то, ЛЮБЫЕ государственные органы должны возглавлять люди, преданные идеалам подотчетности.
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Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство… (с)
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У барыги и жопоблока таких нет вообще
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А у какога "блока" они есть? Опять дешевая реклама на выборы? Заколебали троли уже.
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много советов и указаний от США в последнее время....
До этого они мафиози Порошенко кормили деньгами МВФ в волю.... - вопросов не было...
А украинцы петиции им писали.. - не давайте бабло просто так, под пустые обещания...
Дыбилы блин...
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під рукою якогось невидимого диригента йде програма по дискредитації всієї антикорупційної програми в Україні, яка, в першу чергу, - включає в себе призначення на посади в відповідні органи та суди або дискредитованих або вкрай слабких професійно людей.
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По хорошему да. Генпрокурор должет быть отбран по конкурсу и быть либо европейцем либо из США... ТО ЖЕ и министр юстиции. Глава ГБР И НАБУ.
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Где их найти???? Если коррупцией пронизано общество??? И внизу больше чем вверху!!!!
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пропоную насірова або свинарчука - інші недостойні)
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є такі люди - відкрито плюнули на Дуркаїну й поїхали на заробітки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, которые преданы принципам открытости и подотчетности, - замгоссекретаря США Хейл
 
 
 
 
 
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