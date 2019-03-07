 Председатель ВККС Козьяков полагает, что Президент хочет утвердить судей на должности в ВАКС до первого тура выборов. ФОТО

Об этом он рассказал на брифинге по итогам конкурса судей, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У них (Высший совет правосудия, - Ред.) есть определенное время. Менее 10 дней точно не может быть. Но им тоже надо принять окончательное решение, посмотреть материалы, посмотреть досье. Они любят смотреть записи собеседований", - отметил Козьяков.
"Затем документы будут переданы Президенту на подпись. Сколько для этого нужно времени? Нам-то так кажется, что Президент хочет издать Указ до голосования в первом туре (до 31 марта. - Ред.) ", - добавил он.
Козьяков подчеркнул, что это не официальная информация, а его впечатление. Далее, по его словам, утвержденные победители пройдут трехнедельный интенсивный тренинг, который проведет Национальная школа судей.
Как сообщалось ранее, окончательный список победителей конкурса на должности судей Антикоррупционного суда ВККС утвердит сегодня 7 марта. После этого материалы кандидатов будут переданы в Высший совет правосудия, который также имеет полномочия отсеять кого-то из них. Указ о назначении судей подписывает Президент.