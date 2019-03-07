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 Председатель ВККС Козьяков полагает, что Президент хочет утвердить судей на должности в ВАКС до первого тура выборов. ФОТО

Высшая квалификационная комиссия судей 6 марта направила список победителей конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда в Высший совет правосудия, который должен согласовать его и направить Президенту. Председатель ВККС Сергей Козьяков выразил мнение, что Президент собирается утвердить судей к президентским выборам, которые состоятся 31 марта.

 Об этом он рассказал на брифинге по итогам конкурса судей, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У них (Высший совет правосудия, - Ред.) есть определенное время. Менее 10 дней точно не может быть. Но им тоже надо принять окончательное решение, посмотреть материалы, посмотреть досье. Они любят смотреть записи собеседований", - отметил Козьяков.

Председатель ВККС Козьяков полагает, что Президент хочет утвердить судей на должности в ВАКС до первого тура выборов 01

"Затем документы будут переданы Президенту на подпись. Сколько для этого нужно времени? Нам-то так кажется, что Президент хочет издать Указ до голосования в первом туре (до 31 марта. - Ред.) ", - добавил он.

Козьяков подчеркнул, что это не официальная информация, а его впечатление. Далее, по его словам, утвержденные победители пройдут трехнедельный интенсивный тренинг, который проведет Национальная школа судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС определила победителей конкурса на должности судей Антикоррупционного суда. СПИСОК

Председатель ВККС Козьяков полагает, что Президент хочет утвердить судей на должности в ВАКС до первого тура выборов 01

Как сообщалось ранее, окончательный список победителей конкурса на должности судей Антикоррупционного суда ВККС утвердит сегодня 7 марта. После этого материалы кандидатов будут переданы в Высший совет правосудия, который также имеет полномочия отсеять кого-то из них. Указ о назначении судей подписывает Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3115437
 
 
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Корупціонери корупціонерів затвердили на посади антикорупційного суду.
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Ця гнида без крові від народу не відчепиться.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПредседатель ВККС Козьяков полагает, что Президент хочет утвердить судей на должности в ВАКС до первого тура выборов. ФОТО
 
 
 
 
 
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