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 Происшествия, Общество
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Все про:контрразведка (115) Россия (72207) Харьков (4194) шпионаж (782)

 Контрразведка СБУ задержала замглаву департамента Харьковского горсовета, завербованного спецслужбами РФ для шпионажа. ВИДЕО

Представитель Департамента контрразведки Владимир Настюк сообщил о завершении спецоперации, в результате которой был задержан агент РФ. Им оказался заместитель главы департамента Харьковского горсовета.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

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Установлено, что замглавы департамента Харьковского горсовета был завербован полковником спецслужб РФ Александром Ушаковым в 2017 году, с которым познакомился в 2016 году в Нальчике, когда находился в России как турист.

...

Его задержали 5 марта в Харькове и огласили подозрение по ч. 1 ст. 111 - госизмена. Его подозревают в передаче РФ конфиденциальных данных. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Нынче длится досудебном расследование.

Замглавы департамента был задержан был 5 марта в Харькове.

"Офицер ФСБ Ушаков фигурирует как помощник министра образования Новгородской области", - отметил Настюк.

По его словам, эта должность используется ФСБ как прикрытие.

ФСБ интересовали социально-экономического политические темы, информация о молодежном движении и о сотрудниках местных органов власти.

"Гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российских спецслужб. На это указывает то, что Ушаков проводил с ним встречи на территории других государств... Гражданин Украины, используя свое служебное положение, а также доступ к конфиденциальным материалам, собирал и передавал в РФ информацию про молодежные организации и движения, деятельность разных конфессий, национально- патриотических граждан, сотрудников харьковского горсовета", - отметил сотрудник контрразведки.

Найдюк призвал граждан Украины быть осторожными при поездках в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3115436
 
   
 Топ комментарии
 
"с которым познакомился в 2016 году в Нальчике, когда находился в России как турист"

Бред.
Чиновник из Харькова поедет туристом в Нальчик, когда уже 2 года идет война.
Его завербовали гораздо раньше, просто ездил за инструкциями.
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А какого хера вообще чиновник ездит туристом в росисю? Надо сразу таких увольнять по приезду.
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На фронт разминировать поля и чинить на нулевке поврежденные электро- и водосети.
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На фронт разминировать поля и чинить на нулевке поврежденные электро- и водосети.
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Как можно , во-первых переться в рашу как турист?!?! , а во-вторых быть завербованным?! У меня с россиянами оченькороткий разговор-Sorry but I don't socialize with the Russians. Have a great day!
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На собеседование он ехал, чего тут непонятного
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А какого хера вообще чиновник ездит туристом в росисю? Надо сразу таких увольнять по приезду.
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А контррозвідку Міноборони - ГУР, яку створив Скипальський, Смешко розгромив на замовлення Ізраїлю. Вбивши кількох офіцерів, кадрів Скипальського.
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А Кернаса когда? Или этот не шпионит, а наносит ущерб, отнимая место мэра у укрианца?
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гепа сам всю рашу завербовать может Контррозвідка СБУ затримала главу департаменту Харківської міськради, завербованого спецслужбами РФ для шпигунства - Цензор.НЕТ 4325
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Google зараз платить $ 16456 до $ 21768 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і я заробив $ 21508 в свій перший місяць від цієї роботи. Я можу сказати, що моє життя змінилося - повністю на краще! Перевірте, що я роблюю.
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Ты ищеш клиентов через гугл и подрабатываеш минетом? По тебе очень заметно
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"с которым познакомился в 2016 году в Нальчике, когда находился в России как турист"

Бред.
Чиновник из Харькова поедет туристом в Нальчик, когда уже 2 года идет война.
Его завербовали гораздо раньше, просто ездил за инструкциями.
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США з дна підняв директор ФБР Гувер Д.Е. який за 40 років управління Америкою прибрав стільки щурів різного профілю і вектора, що навіть Піночет в своїх мемуарах заздрив.
От що Україні потрібне - незалежна від політичної кон'юктури професійна контррозвідка.
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Як говорив Верещагін в "Білому сонці пустелі", "я мзду не беру, мне за державу обидно".
От таких людей на держслужбі нам не вистачає.
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Хороший держслужбовець, який їздить в парашу, а не на передову. Тобі чмоняка треба було возити продукти своїм бійцям, які дали тобі можливість працювати і в теплі і мирі тримати сім*ю, а ти полізло здавати нас і нашу Україну. А ще краще піти в армію, а не і поліцаї.
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Проверьте сотрудников этого горсовета на детекторе лжи, и вы удивитесь, сколько там, у Гепы под крылышком, такого "добра"...
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это просто Пи...ц!!!! они задержали)))))) по всему интернету гуляют фотки гепы с дУпой под ************* тряпкой, крышевали "оплот" и наркоту , а они задержали х..й знает кого!!!!
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Семочко как ФСБшник завербовал
Семочко как СБУшник арестовал
ЦИРК!!!
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Всех чинуш и прочих крыс,которые типа сидят на госслужбе и бюджете,но ездят в парашу,вешать по приезду прямо на кпп.
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Возмущает и удивляет, что госслужащие ездят в рашу. Разве не ясно, что каждый поехавший в рашу по любым причинам- предатель. Шо всех их там вербуют пачками. Всех, кто был в раше начиная с 2014 нужно немедленно увольнять за неблагонадёжность и не ждать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрразведка СБУ задержала замглаву департамента Харьковского горсовета, завербованного спецслужбами РФ для шпионажа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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