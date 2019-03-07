 Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса

"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
П.Розенко добавил, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости дискуссий, которую должны провести, прежде всего, специалисты.
Также, по его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.
"Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", - констатировал вице-премьер.
Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь. 30 января 2019 года ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" направила в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.
Кто бомбит сою?
Чем бомбят сою?
И для чего бомбить сою?
Если даже кто-то захочет передознуться ТГК - скорее умрёт от отравления дымом (ибо для передозировки канабинола надо скурить примерно 4 кг дудки за раз, что немыслимо).
Мюнхгаузен: По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.(с)
У нас запрещены наркотики при етом полным полно наркоманов которые их регулярно употребляют. Где они их берут и где берут на ето деньги думаю не нужно обяснять. так же не нужно обяснять почему власть и мусора боятся что наркотики подешевеют и они потеряют весь рынок сбыта и всю цель в жизни из которой они пошли в мусора.
Тот кто говорит что у нас все поголовно станут наркоманами несет полный бред. Наркоманы найдут где взять наркоту всегда. С другой стороны на раене где я живу наркоманы уже передохли и воцарился мир и покой и значительно уменьшилось количество краж и насилия.
Сейчас необходима широкая дискуссия
***
директор автобазы № 3 в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы,
чтобы узнать, какой же гандон постоянно сливает соляру...
Эх, и полетаю...
Шоколадом перебьетесь, нарики.
А так с этого только полицаи корятся...а бюджету ноль
Одні шоу, танці, битви екстрасенсів, політиків, куріння канабісу(коноплі), вякання експертів!
А де ж людина праці, яка створює матеріальні блага?
Світ бардак, а Герої в ньому нероби!!!
Где логика...
По эффекту один в один...
+ рабочие мести и налоги в бюджет
В минусах только мусора