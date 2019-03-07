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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:конопля (89) медицина (1768) легализация (90) Розенко (614)

 Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что вопрос легализации медицинского каннабиса требует основательной дискуссии на всех уровнях.

"Я не исключаю, что необходимо провести общую дискуссию, в том числе с привлечением правоохранительных структур, чтобы они сказали свою точку зрения, а затем уже принимать окончательное решение. Но подчеркну, что должна быть проведена основательная дискуссия на всех уровнях", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

П.Розенко добавил, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости дискуссий, которую должны провести, прежде всего, специалисты.

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Также, по его мнению, должен быть проведен очень серьезный и основательный анализ влияния на здоровье людей.

"Также надо изучать мировые практики по этому вопросу – какие есть преимущества, недостатки", - констатировал вице-премьер.

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь. 30 января 2019 года ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" направила в Верховную Раду электронную петицию о легализации каннабиса в целях науки и медицины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115430
 
   
 Топ комментарии
 
Чего там дискутировать. ПРОБОВАТЬ НАДО! Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 1793
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Скільки ще можна дискутувати - дозволяйте вже легальну продаж, це ринок на мільярди доларів! Наркомани хоч перестануть вживати хімічні наркотики від яких вмирають через 2 роки, а будуть курити безпечну маріхуану.
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учитывая количество смертей от алкоголя и канабиса, дискутировать особо не о чем..
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Бомбит сою?! Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 1529
Кто бомбит сою? Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 1205
Чем бомбят сою? Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 1205
И для чего бомбить сою? Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 6304
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Скільки ще можна дискутувати - дозволяйте вже легальну продаж, це ринок на мільярди доларів! Наркомани хоч перестануть вживати хімічні наркотики від яких вмирають через 2 роки, а будуть курити безпечну маріхуану.
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А разве кто то отменил естественный отбор?
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Надо не легализировать, а организовывать. Сеть специальных пунктов продажи дебилам наркоты по госцене и спискам их учёта. Сразу уйдут подпольные реализаторы и т.д., деньги в бюджет, отсутствие грабежей на почве доставания денег на дозу и т.д. А при пунктах сразу и холодильник иметь. Для сдохших в ходе естественного отбора, дебилов.
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Сдохших - это скорее о тяжёлом стаффе типа опиатов.
Если даже кто-то захочет передознуться ТГК - скорее умрёт от отравления дымом (ибо для передозировки канабинола надо скурить примерно 4 кг дудки за раз, что немыслимо).
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Не примут закон. это ж сколько потерь будет на теневом рынке.
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в этом отборе, ты можешь стать не естественной жертвой естественных дегенератов, не естественным путем приконченным
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... красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление... (с)
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о и этот шизик тут ,научился копировать ,купи букварь и учись писать аз,буки,веди Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 9625
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- Больной человек, - сказал Птибурдуков, стараясь оставаться в рамках приличия.(с)
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Бургомистр: Карл, почему так поздно?
Мюнхгаузен: По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.(с)
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Уже больше дебилов чем сейчас не будет. Обясню пример.
У нас запрещены наркотики при етом полным полно наркоманов которые их регулярно употребляют. Где они их берут и где берут на ето деньги думаю не нужно обяснять. так же не нужно обяснять почему власть и мусора боятся что наркотики подешевеют и они потеряют весь рынок сбыта и всю цель в жизни из которой они пошли в мусора.
Тот кто говорит что у нас все поголовно станут наркоманами несет полный бред. Наркоманы найдут где взять наркоту всегда. С другой стороны на раене где я живу наркоманы уже передохли и воцарился мир и покой и значительно уменьшилось количество краж и насилия.
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Объясняю для фантазеров,съезди для примера в Голландию и посмотри сколько людей там курит марихуану,больше чем в соседних стран,молодежь курит,люди среднего возраста,даже бабки курят,потому что доступно и любой может зайти в кофишоп и покурить и они к этому привыкшие,лично мне глубоко наплевать разрешат или не разрешат,я не курю даже сигареты,а то что больше станет курить чем сейчас,если разрешат это даже не обсуждается,да больше и скоро это станет в пределах нормы.Повторю еще ,мне абсолютно наплевать разрешат в Украине марихуану или не разрешат
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Поговорил ни о чем. Любая проблема требует общественного обсуждения.
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тока обкуренный в хлам может проголосоать за пецю. Это Агитация!
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мед туризм людей с неизлечимыми болячками из ближнего зарубежья будет ой-ой-ой...
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" Розенко о легализации медицинского каннабиса". Сам курю и другим советую Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 2859
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Сначала надо дигустацию провести,а потом можно и по-дис-кутирррррооовваааааать.
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учитывая количество смертей от алкоголя и канабиса, дискутировать особо не о чем..
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Где глянуть статистику , кол-во смертей от канабиса ?
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Може дешевше буде за тютюнові сигарети? Задовбали вже бариги із цінами. І кінця краю немає.
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Курить вредно. И дорого. Бросайте курить. Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 948
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Интересно а кто возглавит этих специалистов случайно не Добкин младший
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Была передача с Комаровым путешественником и там один дядька рассказывал что курит всю жизнь и все впорядке, вот только на вопрос сколько ему лет он не смог ответить, но я вот думаю, что если бы он так бухал как курит, то уже давно бы помер... поэтому есть о чем поговорить.
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Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 1806
Сейчас необходима широкая дискуссия Необходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 7649
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Всякую коноплю нужно выращивать везде без ограничений.Это исключит миллиардные доходы от наркотиков,закладки,уголовных преступлений из-за нехватки денег на наркотики.Внедрить в ДАИ и Работодателям контроль на наркотики( и коноплю тоже).У нас на маслобойне весь персонал на входе и выходе с работы проверяется на алкоголь приборами.Алкашей просто выгоняют.Могут добавить контроль на наркотики.У меня ,как-то подсобником работал бывший зэк-алкаш.После чифира ещё работал, после конопли - только улыбался и ничегошеньки не делал.Пришлось по доброму расстаться.
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напомнило:
***

директор автобазы № 3 в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы,
чтобы узнать, какой же гандон постоянно сливает соляру...
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Пля, забью сейчас на законы, и забью нелегализованную косячину... Необхідно провести широку дискусію, - Розенко про легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 66
Эх, и полетаю...
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Это утопия,в стране алкоголиков,тем более мусора такой кусок гешефта не отдадут,так шо мели емеля,твоя недзеля)))
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та пусть делают что хотят хуже этой стране уже не будет
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Шоколад содержит anamdamide, крайне близкий к tetrahydrocannabinol.
Шоколадом перебьетесь, нарики.
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Осталась только одна не большая не разрешенная проблема, легализовать коноплю или нет? Надеюсь наше правительство с честью решит её, впрочем как и все остальные 😂😂😂😂😂
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Совершенно верно - дунувший учёный способен на более смелые и инновационные научные решения и идеи, чем просто учёный.
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Так а лише Кабмін курить коноплю, чи і Порошенко також? Зразу б рейтинги зросли, якщо б ще і знатним наркоманом був.
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сначала покурите в узком кругу и парубия пригласите.
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Т-т-т-очно! Канабіс легалізуємо і тоді всі пробелеми які зараз є в Україні миттю будуть вирішені!
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Давно пора легализовать...
А так с этого только полицаи корятся...а бюджету ноль
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Плюс её употребляют, в отличие от ширки, далеко не только отбросы общества - огромное количество вполне годной, умной и креативной молодёжи. И почему они должны попадаться и иметь проблемы с законом наравне с ширялами?
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А в КНДР разрешено выращивание и употребление конопли. Поэтому там нет недовольных и есть ЯО. Необхідно провести широку дискусію, - Розенко про легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 2881
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В сенсі, якщо Розенко те запропонував, то однозначно вже покуштував, і точно з друзями, а друзі відомо хто. А раз покуштував і пропонує легалізувати - то вже й присів. Ламати буде, але не дуже. Розенко, легалізуй ЛСД - щоб вже питань не було.
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Пока остальные страны действуют, Розенко и Украина предлагают поговорить Необхідно провести широку дискусію, - Розенко про легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 2525
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*поговорить* на нашем языке ето значит *ашоястогобудуиметь*
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Что дискутировать? Украина разве не Европа, Не Канада, Не США? Почему нельзя взять ихние законы без наших переделок? Или чиновники с мусорами хотят между собой такой соблазнительный рынок поделить?
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Никто не скажет что Сингапур отсталая и обкуренная страна.
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разве в зраде он не легализирован????
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не, в раде крепче, вон добкин как хлебнет чего-то, так сразу видать
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да все курят всю жизнь в Киеве канабис и ни у кого и никогда не было проблем его купить! Что тут думать??? все надо вывести с теневого рынка и получать дополнительный доход в казну и плюс туристов поток увеличится!
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заплатим за коммунальные, на остальные закупим канабиса - чем не жизнь в раю
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Подивишся тв, полухаєш радіо, пошляєшся в неті, погуляєш по вулицях і закрадається думка, хто в наші Україні працює????
Одні шоу, танці, битви екстрасенсів, політиків, куріння канабісу(коноплі), вякання експертів!
А де ж людина праці, яка створює матеріальні блага?
Світ бардак, а Герої в ньому нероби!!!
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Планокуры самые добрые, не конфликтные и спокойные люди. Чего не скажешь о любителях водки и сигарет. По статистике каждое второе убийство и драка возникали от со слова *есть закурить? * от курильщиков с запахом алкоголя. Только почему то никто не запрещает сигареты и водку. Видать кому то ето выгодно.
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Юлоглобалісти и через свого агента в Україні намагаються накинути один із сатанизмів - наркотики. Легалізація дарасні, наркоманії в Україні не пройде. Боговибраних та їх хо- луїв ініціаторів сатанизму скоро будемо ставити на палі.
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не одну широкуюдискусию а и широкую дегустацию
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не одну широкуюдискусию а и широкую дегустацию
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В буцегарні будеш дискутувати. Широко. І глибоко. Син Рози.
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сподіваюсь років зо 10 йому хватить для "дискусій"....
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та не...сначала нарезное оружие от разрешительной системы , а потом канабис , проститутки, геи, депутаты...
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Водку и пиво мона...а косячину нет...
Где логика...
По эффекту один в один...
+ рабочие мести и налоги в бюджет

В минусах только мусора
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Да нет, не один в один. Алкоголь НАМНОГО страшнее.


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Ну, в медицинских целях у нас её вряд ли будут использовать, а вот для поднятия жизненно важных органов, настроения и аппетита, в кругу спортсменов-планеристов, этому факту очень обрадуются. Нехай легализуют, надо будет и себе как-нибудь попробовать, а то жизнь проживу и не буду знать , шо воно таке . Кстати, вспомнила знакомого, который свалился с лошади и руку сломал, мучался от боли страшно. Лечился косячком и выжил .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо провести широкую дискуссию, - Розенко о легализации медицинского каннабиса
 
 
 
 
 
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