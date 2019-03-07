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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2360) исключение (71) СМИ (3152) Бочкала (17)

 "Стоп коррупции" исключили из Глобальной сети журналистов расследователей GIJN из-за непрофессионализма и конфликта интересов

Украинская общественная организация "Стоп коррупции", которая выпускает одноименный проект журналистских расследований, исключена из Глобальной сети журналистов расследователей GIJN из-за непрофессионализма и конфликт интересов.

Об этом сообщил "Детектор медиа" Дэйв Каплан, исполнительный директор GIJN, передает Цензор.НЕТ.

Это первый случай в истории глобального объединения, которое охватывает 177 организаций в 75 странах мира. Решение об исключении "Стоп коррупции" подтверждено дважды.

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"18 сентября (2018 года. - Ред. ) совет GIJN единогласно проголосовал за исключение из ее состава "Стоп коррупции". Совет считал, что группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждение об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликтах интересов. "Стоп коррупции" обратились с апелляцией на решение совета, и состоялось слушание с комитетом совета директоров GIJN. Следующее голосование полного правления, которое состоялось 15 февраля 2019 года, единогласно подтвердило решение об исключении группы. "Стоп коррупции" больше не является членом GIJN", - сообщил Дэйв Каплан, исполнительный директор GIJN.

Сейчас "Стоп коррупции" поддерживается рядом других международных организаций. Также на сайте "Стоп коррупции" до сих пор указано о членстве организации в Глобальной сети журналистов-расследователей GIJN (Global Investigative Journalism Network), хотя это уже не соответствует действительности.

Стоп коррупции исключили из Глобальной сети журналистов расследователей GIJN из-за непрофессионализма и конфликта интересов 01

"Детектор медиа" обращался за комментариями к проекту "Стоп коррупции", его координаторам Роману Бочкале и Тарасу Лилику, но не получил ответов.

Источник: https://censor.net.ua/n3115427
 
 
 Топ комментарии
 
Прикосновение к токсичной сое вмиг ставит несмываемое тавро на журналистах. У барыг для всех есть своя цена.
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Ну да, ну да... Мальдивский главнокомандующий самый честный. Если не он, то кто? Давай, заводи свою шарманку
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В Нафтогазе озвучили уровень зарплаты Коболева
MIGnews.com.ua
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" направил для утверждения Кабинетом министров компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, пишет ZN.UA.
В документе указано, что ежемесячный оклад Коболева составляет 10,5 миллиона гривен.
Обращение было направлено главой набсовета Клер Споттисвуд. Она указала, что ежемесячная зарплата Коболева составляет 2,082 миллиона гривен, а также премии в процентах к месячному и годовому окладам.
Если подсчитать, что выходит, что среднегодовой оклад Коболева должен составить 10,514 миллиона гривен, однако если посчитать премии, то выходит 126 169 200 гривен. Если же вспомнить еще и заложенной набсоветом премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой заработок достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллиона.
"Мы (набсовет Нафтогаза, - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.
Компенсационный пакет набсовета состоит из премий, которые рассчитываются в процентах к месячному должностному окладу за месяц и годовому окладу. Так, с 1 января предлагается выплачивать Коболеву следующее: квартальная премия за год в размере 24 984 000 гривен;годовая премия за достижение целей и ключевых показателей в размере 24 984 000 гривен;премия за реализацию целей в среднесрочных проектах в размере 24 984 000 гривен;премия за особые достижения в размере 12 492 000 гривен;премия за реализацию целей в долгосрочных проектах в размере 12 492 000 гривен;материальная помощь на оздоровление в размере 1 249 200 гривен.
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Та вы мне хоть одного честного борцуна с коррупцией покажите )))
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Ну да, ну да... Мальдивский главнокомандующий самый честный. Если не он, то кто? Давай, заводи свою шарманку
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Порошенко - президент Украины,

а я спрашивал о настоящих антикоррупционерах,
которые нигде не работают и ничем другим не занимаются, кроме борьбы с коррупцией
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антикоррупционеры ничем другим не занимаются,как то крысятничество у армии как друзья Порошенко,
скоро твой Петька будет парашу на зоне выносить,возможно доверит это тебе,как верному помощнику "Стоп корупції" виключили з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів - Цензор.НЕТ 3736
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ой ромка обгадился.............
ждемс на очереди гнапов бигусов всякихь
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а я больше жду когда Шабунина лишат всякой поддержки, а то он скоро себе еще один "сиротский" домик на Осокорках купит
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Вот все думаю, с чего все решили, что Шабунин "активист"? Он же просто лоббист. как тот же Манафорт, да еще и на хорошей зарплате. За что платит - то и продвигает или тех...
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я тоже не даю,

но и черепаха в Киевском зоопарке тоже не даёт взяток.
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это потому что у вас ума одинаково с черепахой "Стоп корупції" виключили з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів - Цензор.НЕТ 2436Был бы ты другом Порошенко Гладковским давно бы во дворце жил
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Ну так с коррупцией надо бороться, а не зарабатывать на борьбе с ней Вот и вся причина таких действий. Тоже саме ждет и Шабунина, и Лещенко, и многих других, кто использует всю видимость этой "борьбы" для покупки квартир, домиков и машинок "Стоп корупції" виключили з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів - Цензор.НЕТ 2435
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Правильно.

С коррупцией надо бороться в процессе написания законов,

а не бегая по улицам и горлопаня лозунги
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Твои советы учтут когда тебя с золотого унитаза стягивать будут в семейных трусах "Стоп корупції" виключили з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів - Цензор.НЕТ 1978
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В Нафтогазе озвучили уровень зарплаты Коболева
MIGnews.com.ua
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" направил для утверждения Кабинетом министров компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, пишет ZN.UA.
В документе указано, что ежемесячный оклад Коболева составляет 10,5 миллиона гривен.
Обращение было направлено главой набсовета Клер Споттисвуд. Она указала, что ежемесячная зарплата Коболева составляет 2,082 миллиона гривен, а также премии в процентах к месячному и годовому окладам.
Если подсчитать, что выходит, что среднегодовой оклад Коболева должен составить 10,514 миллиона гривен, однако если посчитать премии, то выходит 126 169 200 гривен. Если же вспомнить еще и заложенной набсоветом премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой заработок достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллиона.
"Мы (набсовет Нафтогаза, - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.
Компенсационный пакет набсовета состоит из премий, которые рассчитываются в процентах к месячному должностному окладу за месяц и годовому окладу. Так, с 1 января предлагается выплачивать Коболеву следующее: квартальная премия за год в размере 24 984 000 гривен;годовая премия за достижение целей и ключевых показателей в размере 24 984 000 гривен;премия за реализацию целей в среднесрочных проектах в размере 24 984 000 гривен;премия за особые достижения в размере 12 492 000 гривен;премия за реализацию целей в долгосрочных проектах в размере 12 492 000 гривен;материальная помощь на оздоровление в размере 1 249 200 гривен.
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Мадуро в Венесуэле первым делом снизил зарплату руководителей нефтедобывающих предприятий )))
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Прикосновение к токсичной сое вмиг ставит несмываемое тавро на журналистах. У барыг для всех есть своя цена.
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дададад, они так не хотели, так сопротивлялись - но их просто закормили трюфелями, запихивая им в карманы отвратительные зелёные долляры.
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А еще Порошенко ругают за коррупцию. Вон сколько рабочих мест создал: и государственные органы по борьбе с коррупцией, и общественники, и журналисткие студии и обьединения .... Если не будет коррупции как кормить их всех?
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Во во и ещё много чего, на радость людям.
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Развелось грантоедов.. у них цель не борьба с коррупцией, за права женщин, против глобального потепления и т.д., а грант получить и поехать на стажировку в Евросоюз (с последующим переездом на ПМЖ туда).
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Ну так да, посмотри на этих борцов с коррупцией, вместе с НАБУ под одну дудку пляшут. А как лещенко с квартирой попал в НАБУ, так дело и не расслудуеться, потому что видимо своих не трогают
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Соевая коррупция получает международное призвание. Пять лет правления мальдивского главнокомандующего не прошли даром.
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Он всех приручил. Но и сами антикоррупционеры тоже свое дело сделали. Сам Глава Бюро продал дом в Крыму и не задекларировал доходы от продажи. Этим все сказано
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все же просто! Это политических инструмент олигархов для давления на власть! Коломойский и другие олигархи давно кормят всякие антикоррупционые и правозащитные организации! А это просто констатация факта!!! Лоходром не пройдет!!! Как и клоуны от Зеленского!!!
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Після того, як
під видом антикорупції ділки почали робити бізнес, їм перекрили грантові
потоки. А тепер уже викидають звідусіль…
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Источник в Кремле: Путин готов вместо Порошенко взять на себя ответственность за воровство на украинской армии
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Медаль «За захист інтересів Росії» команді «Бігус-інфо»

Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Ви знаєте, я цілковито вірю в твердження що в «Укроборонпромі» існує корупція. Взагалі, торгівля зброєю - один з найбільш корумпованих бізнесів на планеті, бо так чи не так, а головним покупцем зброї виступають держави. Лише нещодавно стався скандал у США, коли президент Трамп наїхав на компанію «Lockheed Martin» через ціну на літаки F-35 - і ціна впала на $600 мільйонів (несподівано - !). Звісно у нас в «Укроборонпромі» теж проблем не бракує. Але.

От я не люблю, коли з мене намагаються робити ідіота. Коли мені замість розслідування підсовують мікс з мультиків і матеріалів, явно злитих з уже існуючих кримінальних справ, і переконують, що у все це я мушу повірити і збуритися, бо сумніватися - не комільфо. І ще я не люблю, коли під маркою «боротьби з корупцією» відверто б'ють по моїй державі. Що я побачив в третій частині «розслідування» групи «Бігус-інфо» про махінації в «оборонці»?
По-перше, побачив я багато-багато емоцій - оціночних суджень, емоційних висловлювань тощо. Очевидно, «розслідування» можна було сміливо скорочувати на 6-10 хв з 24-х. Про предмет передачі розповідати почали лише на 6-й хвилині, доти - лише емоційні спічі (типу: «Гладковського називають смотрящим». Хто називає?) та очевидні факти (типу «Гладковський раніше очолював «Богдан». Це злочин?).

По-друге, я побачив знову знайомі по першій частині «мультики», тобто цитати переписки невідомого походження. Позаяк дампи переписки група «Бігус-інфо» так і не надала, ці мультики - доказ рівня напису на паркані. Подобається це комусь чи ні.

По-третє, автори передачі посилалися на попередні частини: «Про оборудки Гладковського ми розповідали у попередньому розслідуванні». Брехня повна. Вони ні чорта не розповіли у попередньому «розслідуванні» - я вже писав про це. Все, на що вони спромоглися у «попередньому розслідуванні», це показати мультики з переписки і деталі розслідувань ГПУ, ВПУ і НАБУ. П'ять кримінальних справ розслідують, по одній вже існує вирок. Єдиний факт, доведений у попередньому розслідуванні, - знайомство Гладковського-молодшого з Жуковим і Рогозою. Все. Визнаю, це нечуваний злочин. У нинішній серії те саме - мультики і домисли.
По-четверте, я побачив нові вершини жанру журналістського розслідування - доказ у вигляді листочків, на яких написані циферки ручкою від руки. Наявність таких листочків у журналістів сама собою виглядає сумнівною, - покажіть мені офіс підприємця, де такі листочки після написання на них циферок живуть більше доби? Звідки ті листочки у журналістів? Що насправді на них написано, суми відкатів чи розрахунок розходів на певну легальну бізнес-оборудку? Доказів нема. Нам пропонують авторам програми просто повірити.

Й нарешті про те, що справді варте уваги - про поставки висотомірів для літаків АН-26. Коротко і без всього емоційного навантаження від «Бігус-інфо» ситуація виглядає так. Існує літак АН-26. Україна його експлуатує і ремонтує (згідно міжнародних контрактів). Для літаків потрібні висотоміри - прилади для вимірювання висоти. І от ці висотоміри, підприємці, пов'язані з «Укроборнпромом», примудрилися возити контрабандою з Росії. Прилади привозили до Москви, звідти вони їхали до Арабських Еміратів. Там висотоміри проходили через кілька фірм-прокладок (стаючи в т.ч. деталями для вертольотів). А потім їхали до Києва. І отут починається цікаве.

З Москви висотоміри їхали за ціною еквівалентною 2,3 мільйони грн. З Еміратів - за ціною 2,5 мільйони грн. До Києва прилади прилетіли вже за ціною 12 мільйонів грн. Різниця - майже у 5 разів. Круто? Чому так?

Зараз розповім свою версію. Але. Спершу відповім на питання «чому за 5 років не замінили на вітчизняний/закордонний аналог». Причина - ціна питання. АН-26 - це літак, знятий з виробництва ще до отримання Україною Незалежності, - у 1986 р. Так, якась їх кількість досі використовується - у нас, у Росії, у Казахстані тощо. Так, Україна виконує ремонти таких літаків, але йдеться не про десятки машин - про одиниці. Кожна конкретна - смачний заказ, в кошторисі якого висотомір - не найдорожчий прилад. І от скажіть, який сенс вкладати сотні тисяч доларів у створення виробництва, аби випускати штучні прилади непевної якості (як все, що робиться напівкустарним методом) замість встановити серійний, хай дорожчий? А чому не закордонні? Та тому що закордонний висотомір не взаємозамінний з російським, тобто треба придумувати, як його встановлювати. А це треба перераховувати купу суміжних вузлів, бо це літак. Наскільки все це зробить дорожчим ремонт, здогадайтеся самі. Зрештою. У нас уже виробляють ******* АН-132Д, які створені на 100% з комплектуючих вітчизняного та західного виробництва. По мірі виходу з ладу АН-26 він їх мінятиме, але це процес не одного року.
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Звісно у нас є на ФБ мудрили, які знайшли «наш Китай» у Мелітополі та волають, що там хлопцям що не замов - все зроблять. Як технар я з такими «умільцями» справу мав часто, ціну їм знаю. Відтак щиро пропоную отаким мудрилам замовити прилад типу висотоміру у таких «умільців», а потім самим на ньому полетіти. Не чокаючись, за тих мудрил я вип'ю, обіцяю.

А тепер до ціни. Отут екскурс в історію. 1941 р. Велика Британія воює проти нацистської Німеччини. Британія - у блокаді, на торгівельних маршрутах пиратствують нацистські субмарини. Британія відчуває шалену нестачу у приладах. І от частину приладів Британія примудряється купити… у Німеччині. Звісно, не напряму, а через нейтральну Швецію. Операцію здійснювали в глибокій таємниці - Швеції аж ніяк не кортіло втратити статус нейтральної держави. Німецькі прилади везли до Швеції на фірму, яка їх потребувала в т.ч. для себе. Та перепродавала іншій, та іншій, та іншій - і так до виробництва в UK. Здійснювали всю операцію «дружні» комерсанти, а контролювала МІ-6, якої офіційно в Британії не було. Так-так, британською розвідкою лякали весь світ, але в самій Британії офіційно розвідки не існувало, - перший закон про розвідслужбу в UK прийняли у 1994 р. Доти всі їхні «Джеймси Бонди» і «команди Смайлі» офіційно були ледве не злочинцями.

І от що цікаво. Британське оборонне відомство питання ціни на прилади з Німеччини вирішувало так - воно повідомляло МІ-6, який бюджет вони готові витратити на ці прилади, а ті знаходили. Чому так? А тому, що за експортом таких приладів з Німеччини стежило гестапо, і особа, зловлена на таких оборудках, запросто могла переміститися у Бухенвальд. Як вирішували цю проблему бритти? Банально - давали бабла. За ризик. У Швеції так само, фірма, зловлена на торгівлі з Британією продукцією оборонного призначення, могла сісти, - тому їй теж давали бабла. Бабло закладали в бюджет, виставлений оборонкою. Скільки наварили на тій схемі «дружні» комерсанти, англійців (націю комерсантів) чомусь не цікавить як таке. Схема діяла до кінця війни. Ба більше, так само як і британці, на ринку Швеції пасся радянський «Внєшторг», - тільки «ділки» Країни Рад грошей напевно майже не лічили. Мільйонер з США Арманд Хаммер на оборудках з СРСР свого часу озолотився.

А тепер наші часи. Прослідкуємо шлях висотоміру до Києва. Вийти він міг лише з одного джерела - з заводу-виробника. Далі - до Москви, явно до фірми, яка замовила їх у виробника і продала до Еміратів. У задачі запитується - скільки народу можуть настучати у ФСБ про партію висотомірів для АН-26 (нагадую - військового літака, який ремонтують в Києві)? Далі висотоміри їдуть до Еміратів. Те, що вони кілька разів міняють найменування іі власників, - не дивно. Емірати теж не хочуть бути транзитером військових товарів і псувати стосунки з Москвою. Висотоміри треба «загубити», аби їхній шлях не знайшла СЗР Росії. Плюс - аби убезпечити партнерів у Москві. Нагадаю, в Еміратах ФСБ себе почуває як вдома - саме там убили Яндарбієва.

Різниця між ціною висотомірів після прибуття з Москви до відбуття в Україну - 200 тис грн ($7,3 тис), - ви всерйоз вірите, що кілька фірм в Еміратах будуть задоволені таким прибутком на експорті-імпорті приладів таких рівня та вартості? Очевидно, частину коштів «прокладки» отримували з інших каналів. З яких?

Отут ми й виходимо на різницю у 5 разів між ціною в Еміратах і ціною у Києві. Якби журналісти «Бігус-інфо» бодай трошки цікавилися історією західних спецслужб, вони б збагнули, що в ці 9,5 млн грн зашиті і хабарі для «потрібних людей» на заводі-виробникові у РФ, і хабарі для власників фірми у Москві (за ризик опинитися в ізоляторі ФСБ), і додаткова платня за послуги фірм в Арабських Еміратах. Чому вони не ставлять свої націнки відкрито? Та банально тому, що тоді на них звернуть увагу ФСБ і спецслужби Еміратів. Тому з ними розраховуються таємно, швидше за все, через офшори.

І все це за умов, що ні на якому етапові в схему не влізла ФСБ, і що не прийшлося якісь питання вирішувати в пожежному порядку тим самим методом - заливати грішми. Що для такого типу бізнесу буденність. Все те саме, що й у британців у Другу Світову.

Що тепер? Та все чудово! Висотомірів нам більше не бачити як своїх вух. Контракти на ремонт АН-26 Україні помахали ручкою. ФСБ зараз ретельно вичищає працівників своєї оборонки та комерсантів, які співпрацювали з Україною. З представниками України тепер в комерційних колах Росії працювати зважиться лише божевільний. Зате ми в гарній позі чесних йолопів. Тих, про яких в історії кажуть: «Вони - були».

І так. На медаль «За захист інтересів Росії» команда «Бігус-інфо» заслужила цілковито. Російські родичі Бігуса можуть пишатися.
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Ну, этот ваш Дима Калинчук тоже воды налил (хоть закидывает такую предъяву Бигусу), рассказал сказочку про Британию и считает, что этого достаточно, чтоб объяснить пятикратные накрутки и шикарную жизнь Джуниора и друзей.

И вот что обидно - кивает на российских родычей Бигуса (при чем, то, что я слышал про тетку жены - что там, кто-то еще есть?).

Но этого вашего Диму, про которого только вот сейчас от вас услышал, похоже, совершенно не колышат российские родственники президента, министров или людей в руководстве спецслужб. Главное внучатая тетка жены Бигуса.
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Да какой там "стоп коррупции"? Если борьбу с ней превратили в организованный бизнес, где в результате можно заработать на квартиры, машины, участки, дома
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Этот хриплявый недомерок назвал Украину "проституткой", какая еще нужна дискредитация?. Вышвырнуть урода пинками на расию и лишить грaжданства.
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я вже давно помітила, що під журналістикою часто криється заказуха. "викривальщики" мочать одних корупціонерів на замовлення інших корупціонерів. а корупції від того не меншає
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ну а Сытник когда сливал инфу Седлецкой тоже нарушал закон. Вот вам и лицо всех антикоррупционеров. В сюжетах они рьяные борцы с коррупцией, а за кодром такие же нарушители закона
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Стоп коррупции" исключили из Глобальной сети журналистов расследователей GIJN из-за непрофессионализма и конфликта интересов
 
 
 
 
 
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