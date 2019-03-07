 Украина может возобновить международную космическую программу "Морской старт", несмотря на нежелание РФ поставлять комплектующие, - Госкосмос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.
"Заводом изготовителем ракет как был Южмаш, так и остается он. До сих пор все ступени ракет производились на "Южмаше". Но поскольку разорваны все экономические связи между Украиной и Россией, россияне отказываются поставлять составляющие части в Украину, даже по международным проектам. Но ракеты "Зенит", которые используются в программе морской старт - это двигатель первой степени и система управления ракеты, которая устанавливается на вторую ступень", - объяснил Дегтяренко.
Он сообщил, что достигнуты договоренности о том, что у россиян эти составляющие выкупит американская компания и непосредственно поставит в базовый порт возле Лос-Анджелеса.
При этом глава Госкосмоса отметил, что Украина работает над тем, чтобы в будущем заменить российские составляющие.
"Российские составляющие заменить реально. В космической технологии если ты что-то меняешь, то нужно повторить весь цикл испытаний. Поэтому менять по одному винтику мы не будем. Конечно мы работаем над тем, чтобы изготавливать собственные двигатели первой степени и делать собственную систему управления. Но на это нужны очень большие деньги и время. Поэтому мы понемногу вкладываем деньги в эти проекты", - сказал Дегтерянко.
При этом он выразил предположение, что именно потенциальные разработки Украины подтолкнули россиян пойти на соглашение с американцами.
"Именно потому что мы работаем над собственным двигателем и системой управления россияне согласились поставлять комплектующие хотя бы в США. Потому что они понимают. что когда мы сделаем свое, у них ничего не останется (в рамках этого проекта. - Ред.)", - уточнил Дегтяренко.
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Эскизный проект пусковой платформы уже находится в разработке. Предполагается, что платформа получит 4 стартовых стола, рассчитанные на запуск тяжёлых и сверхтяжёлых ракет весом до 5 500 тонн, и столько же вспомогательных, для лёгких носителей, не более чем в 200 тонн весом. Средние ракеты запускаться не будут, как морально устаревшие. Таким образом, формула плавучего космодрома окончательно определена как 4-0-4.
40% в Sea Launch Company получила Boeing Commercial Space Company, 25% - РКК «Энергия», Aker Solutions досталось 20%, «Южмашу» - 10%, КБ «Южное» - 10 %. космодром «Морской старт» 90 uu b 00 uu 86 ракет
В Украине будет построен собственный космодром. Проект будет возведен совместными усилиями объединения «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» («Южмаш») и Херсонского государственного завода «Паллада».
Igor L
Навіщо Україні свій космодром, якщо є бразильський Алкантара, як її називав злочинний янукович Балкантавра.
Для України дуже важливо, щоб БУЛО "Своє
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ,,МОРСКОЙ СТАРТ" ПОЛНОСТЬЮ ВЫКУПЛЕН БИЗНЕСМЕНАМИ рфИИ. И УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТО рфИЙСКИМ БИЗНЕС ПРОЭКТОМ.
КАКОЕ УЧАСТИЕ УКРАИНЫ В НЁМ ТЕПЕРЬ УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ??????
1 апреля 2010 года совет директоров международного консорциума Sea Launch Company (SLC) принял решение отдать Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» «главную роль» в проекте «Морской старт»[3]. В конце июля 2010, по решению суда, Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации «Энергия», получила 95 % акций консорциума «Морской старт», Boeing - 3 % и Aker Solutions - 2 %[4].
В сентябре 2016 года стало известно, что дочерняя компания «S7 Group» - «С7 космические транспортные системы» станет покупателем и оператором международного проекта «Морской старт»[13].
27 сентября 2016 года был подписан контракт между S7 Group и группой компаний Sea Launch на приобретение корабля и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземного оборудования в базовом порту (США) и товарного знака Sea Launch. По словам Генерального директора «S7 Group» Владислава Филёва, после окончательного закрытия сделки, которое ожидается завершить через 6 месяцев, инвестиции группы компаний S7 могут составить до $160 млн[14][15]. В тот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между РКК «Энергия» и S7 Group[16]. Планируется, что проект станет полностью российским. В этом случае управление проектом «Морской старт» будет перенесено из Швейцарии в Москву[17].
S7 Space также заявила о планах создать свою многоразовую ракету-носитель с условным названием «Союз-7» на базе разрабатываемой "Роскосмосом" ракеты «Союз-5» ("Иртыш").
МУДРЫЕ ЯНКИ НА еее БАЛИ ИХ ВО ВСЁМ ЧТО КАСАЕТЬСЯ ЭТОГО ПрОЭКТА. НУ И НА БАБКИ РАЗВЕЛИ КАК ЛОХОВ. 😂😅😂
первые результаты