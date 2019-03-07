EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом, Технологии
  2058  34
Все про:Россия (72207) США (14728) Госкосмос (31) Дегтяренко Павел (7)

 Украина может возобновить международную космическую программу "Морской старт", несмотря на нежелание РФ поставлять комплектующие, - Госкосмос

Есть перспектива возобновления международной программы "Морской старт", в которой принимает участие Украина. Достигнуто соглашение, что российские комплектующие для украинских ракет, которые РФ отказывается поставлять Украине, выкупит американская компания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

Смотрите также: Госкосмос подписал соглашение с Еврокомиссией о доступе к данным спутников в рамках программы Copernicus. ФОТО

"Заводом изготовителем ракет как был Южмаш, так и остается он. До сих пор все ступени ракет производились на "Южмаше". Но поскольку разорваны все экономические связи между Украиной и Россией, россияне отказываются поставлять составляющие части в Украину, даже по международным проектам. Но ракеты "Зенит", которые используются в программе морской старт - это двигатель первой степени и система управления ракеты, которая устанавливается на вторую ступень", - объяснил Дегтяренко.

Он сообщил, что достигнуты договоренности о том, что у россиян эти составляющие выкупит американская компания и непосредственно поставит в базовый порт возле Лос-Анджелеса.

При этом глава Госкосмоса отметил, что Украина работает над тем, чтобы в будущем заменить российские составляющие.

"Российские составляющие заменить реально. В космической технологии если ты что-то меняешь, то нужно повторить весь цикл испытаний. Поэтому менять по одному винтику мы не будем. Конечно мы работаем над тем, чтобы изготавливать собственные двигатели первой степени и делать собственную систему управления. Но на это нужны очень большие деньги и время. Поэтому мы понемногу вкладываем деньги в эти проекты", - сказал Дегтерянко.

Читайте также: Ракетный комплекс "Гром" для ВСУ может быть продемонстрирован заказчику в действии в конце 2019 года, - глава Госкосмоса Дегтяренко

При этом он выразил предположение, что именно потенциальные разработки Украины подтолкнули россиян пойти на соглашение с американцами.

"Именно потому что мы работаем над собственным двигателем и системой управления россияне согласились поставлять комплектующие хотя бы в США. Потому что они понимают. что когда мы сделаем свое, у них ничего не останется (в рамках этого проекта. - Ред.)", - уточнил Дегтяренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3115426
 
   
 Топ комментарии
 
Как тебе такое, Igor L ? Украина построит собственный плавучий космодром

Эскизный проект пусковой платформы уже находится в разработке. Предполагается, что платформа получит 4 стартовых стола, рассчитанные на запуск тяжёлых и сверхтяжёлых ракет весом до 5 500 тонн, и столько же вспомогательных, для лёгких носителей, не более чем в 200 тонн весом. Средние ракеты запускаться не будут, как морально устаревшие. Таким образом, формула плавучего космодрома окончательно определена как 4-0-4.
 показать весь комментарий
 
Фізично можна, прямо поруч з Південьмашем і дніпровська мафія навіть профінансує, дасть в кредит 200 млрд. грн вкрадених з Приватбанку. А невдалі пуски будуть закінчуватись падінням ракет на окупований Крим )))))!
 показать весь комментарий
 
Після нападу марсіан нам потрібно контратакувати
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Достигнуто соглашение, что российские комплектующие для украинских ракет, которые РФ отказывается поставлять Украине, выкупит американская компания



Svinarchuk&Co Ltd?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Морський старт повністю викуплений росіянами, про яку участь України в цьому російському проекті може йти мова?
 показать весь комментарий
 
 
Как тебе такое, Igor L ? Украина построит собственный плавучий космодром

Эскизный проект пусковой платформы уже находится в разработке. Предполагается, что платформа получит 4 стартовых стола, рассчитанные на запуск тяжёлых и сверхтяжёлых ракет весом до 5 500 тонн, и столько же вспомогательных, для лёгких носителей, не более чем в 200 тонн весом. Средние ракеты запускаться не будут, как морально устаревшие. Таким образом, формула плавучего космодрома окончательно определена как 4-0-4.
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо Україні свій космодром, якщо є бразильський Алкантара, як її називав злочинний янукович Балкантавра.
 показать весь комментарий
 
 
Сам спутник «Либідь», изготовленный ОАО «Информационные спутниковые системы», находится на ответственном хранении в Красноярске (Россия). Еще летом 2016 года гендиректор компании Николай Тестоедов уведомил Украину о скором истечении двухгодичного гарантийного срока хранения спутника «Либідь».

40% в Sea Launch Company получила Boeing Commercial Space Company, 25% - РКК «Энергия», Aker Solutions досталось 20%, «Южмашу» - 10%, КБ «Южное» - 10 %. космодром «Морской старт» 90 uu b 00 uu 86 ракет
В Украине будет построен собственный космодром. Проект будет возведен совместными усилиями объединения «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» («Южмаш») и Херсонского государственного завода «Паллада».
Igor L

Навіщо Україні свій космодром, якщо є бразильський Алкантара, як її називав злочинний янукович Балкантавра.
Для України дуже важливо, щоб БУЛО "Своє
 показать весь комментарий
 
 
В Украине географически невозможно построить космодром.
 показать весь комментарий
 
Фізично можна, прямо поруч з Південьмашем і дніпровська мафія навіть профінансує, дасть в кредит 200 млрд. грн вкрадених з Приватбанку. А невдалі пуски будуть закінчуватись падінням ракет на окупований Крим )))))!
 показать весь комментарий
 
 
Если космодром строить в Днепре, то ракеты на Крым никак не упадут. Космические запуски с этой широты идут на юго-восток или северо-восток.
 показать весь комментарий
 
Свій космодром нам не потрібен, бо ми не запускаємо ракети сотнями на рік! Ми для цього можемо використовувати бразильську Алкантару, бо вона найбільш наближена до Екватору і запуск з цього майданчику найбільш вигідний економічно та екологічно, менше потрібно палива щоб вивести супутники на навколоземну орбіту. Досить вже марити ідіотизмом та своїми космодромами! Нам потрібні ракетні шахти в Карпатах для ракет середньої дальності, а не космодроми! Супутник Либідь вже можна викинути, росіяни привели його в непридатний стан, нічого з російського зберігання в космос відправляти не можна, воно працювати не буде! Потрібно замовити і побудувати нові супутники для військового зв'язку на заводах французської компанії Талес і замовити будівництво завода Талес в Україні, де б вироблялись військові рації які можуть працювати як в короткохвильовому/УКХ діапазоні так і в супутниковому діапазоні, такі як Талес продає американському спецназу! Також на Талес потрібно замовити обладнання центральних наземних станції супутникового та космічного зв'язку, які стануть під Києвом, під Одесою в Алтестово, на горі Піп Іван в Карпатах, та можливо в Румунії та Польщі (резервні на випадок знищення основних ракетними ударами з росії).
 показать весь комментарий
 
 
егор не нервуй Первый в россии частный космодром решили строить в Нижегородской области в горьком можна часный а в Украине народный люди получат работу и космодром на воде ХОРОШО запустят ЛИБIДЬ будет G 4 для всех в Укрине "военных и гражданских"
 показать весь комментарий
 
В нижнем не космодром, а развлекаловка для "космо"-туристов. Полёт для них продлится 15 минут, из них 5 минут - в невесомости. Такой да, можно и в Украине построить.
 показать весь комментарий
 
У него аллергия на совковые двигатели.
 показать весь комментарий
 
 
О чём вообще бред этой статьи ??????? 😂😅😂
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ,,МОРСКОЙ СТАРТ" ПОЛНОСТЬЮ ВЫКУПЛЕН БИЗНЕСМЕНАМИ рфИИ. И УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТО рфИЙСКИМ БИЗНЕС ПРОЭКТОМ.
КАКОЕ УЧАСТИЕ УКРАИНЫ В НЁМ ТЕПЕРЬ УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ??????
 показать весь комментарий
 
Значит не выкуплен. Что то пошло не так.
 показать весь комментарий
 
 
ВСЁ ИМЕННО ТАК. Глупо спорить об известных фактах в век интернета.

1 апреля 2010 года совет директоров международного консорциума Sea Launch Company (SLC) принял решение отдать Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» «главную роль» в проекте «Морской старт»[3]. В конце июля 2010, по решению суда, Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации «Энергия», получила 95 % акций консорциума «Морской старт», Boeing - 3 % и Aker Solutions - 2 %[4].
В сентябре 2016 года стало известно, что дочерняя компания «S7 Group» - «С7 космические транспортные системы» станет покупателем и оператором международного проекта «Морской старт»[13].
27 сентября 2016 года был подписан контракт между S7 Group и группой компаний Sea Launch на приобретение корабля и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземного оборудования в базовом порту (США) и товарного знака Sea Launch. По словам Генерального директора «S7 Group» Владислава Филёва, после окончательного закрытия сделки, которое ожидается завершить через 6 месяцев, инвестиции группы компаний S7 могут составить до $160 млн[14][15]. В тот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между РКК «Энергия» и S7 Group[16]. Планируется, что проект станет полностью российским. В этом случае управление проектом «Морской старт» будет перенесено из Швейцарии в Москву[17].
 показать весь комментарий
 
Всё просто. Кацапы закупят "Зениты" через американскую прокладку.
 показать весь комментарий
 
В апреле 2018 года Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта «Морской старт», став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод плавучего космодрома из консервации, составляет около 150 миллионов долларов.
S7 Space также заявила о планах создать свою многоразовую ракету-носитель с условным названием «Союз-7» на базе разрабатываемой "Роскосмосом" ракеты «Союз-5» ("Иртыш").
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас у них уже нет в проэкте даже ,,американской прокладки".

МУДРЫЕ ЯНКИ НА еее БАЛИ ИХ ВО ВСЁМ ЧТО КАСАЕТЬСЯ ЭТОГО ПрОЭКТА. НУ И НА БАБКИ РАЗВЕЛИ КАК ЛОХОВ. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
Україна Охмадет не може побудувати. Який космодром? Вистачить канабіс шмалити.
 показать весь комментарий
 
 
И в какую цену выйдут Украине эти комплектующие закупленные у перекупов из компании "Морской старт+"?
 показать весь комментарий
 
Украина там такой же посточальник комплектующих.
 показать весь комментарий
 
Ни в какую. Американцы их закупят, кацапы с украинцами в Лос-Анджелесе соберут из этого ракету и запустят. По такой схеме делают 1-ю ступень американской ракеты "Антарес".
 показать весь комментарий
 
Нам свій космодром треба мати. Це вимога війни.
 показать весь комментарий
 
Після нападу марсіан нам потрібно контратакувати
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может возобновить международную космическую программу "Морской старт", несмотря на нежелание РФ поставлять комплектующие, - Госкосмос
 
 
 
 
 
 вверх