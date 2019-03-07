 Российские комплектующие для украинских ракет, которые РФ отказывается поставлять Украине в рамках программы "Морской старт", выкупит американская компания, - Госкосмос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.
"Заводом изготовителем ракет как был Южмаш, так и остается он. До сих пор все ступени ракет производились на "Южмаше". Но поскольку разорваны все экономические связи между Украиной и Россией, россияне отказываются поставлять составляющие части в Украину, даже по международным проектам. Но ракеты "Зенит", которые используются в программе морской старт - это двигатель первой степени и система управления ракеты, которая устанавливается на вторую ступень", - объяснил Дегтяренко.
Он сообщил, что достигнуты договоренности о том, что у россиян эти составляющие выкупит американская компания и непосредственно поставит в базовый порт возле Лос-Анджелеса.
При этом глава Госкосмоса отметил, что Украина работает над тем, чтобы в будущем заменить российские составляющие.
"Российские составляющие заменить реально. В космической технологии если ты что-то меняешь, то нужно повторить весь цикл испытаний. Поэтому менять по одному винтику мы не будем. Конечно мы работаем над тем, чтобы изготавливать собственные двигатели первой степени и делать собственную систему управления. Но на это нужны очень большие деньги и время. Поэтому мы понемногу вкладываем деньги в эти проекты", - сказал Дегтерянко.
При этом он выразил предположение, что именно потенциальные разработки Украины подтолкнули россиян пойти на соглашение с американцами.
"Именно потому что мы работаем над собственным двигателем и системой управления россияне согласились поставлять комплектующие хотя бы в США. Потому что они понимают. что когда мы сделаем свое, у них ничего не останется (в рамках этого проекта. - Ред.)", - уточнил Дегтяренко.
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Эскизный проект пусковой платформы уже находится в разработке. Предполагается, что платформа получит 4 стартовых стола, рассчитанные на запуск тяжёлых и сверхтяжёлых ракет весом до 5 500 тонн, и столько же вспомогательных, для лёгких носителей, не более чем в 200 тонн весом. Средние ракеты запускаться не будут, как морально устаревшие. Таким образом, формула плавучего космодрома окончательно определена как 4-0-4.
40% в Sea Launch Company получила Boeing Commercial Space Company, 25% - РКК «Энергия», Aker Solutions досталось 20%, «Южмашу» - 10%, КБ «Южное» - 10 %. космодром «Морской старт» 90 uu b 00 uu 86 ракет
В Украине будет построен собственный космодром. Проект будет возведен совместными усилиями объединения «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» («Южмаш») и Херсонского государственного завода «Паллада».
Igor L
Навіщо Україні свій космодром, якщо є бразильський Алкантара, як її називав злочинний янукович Балкантавра.
Для України дуже важливо, щоб БУЛО "Своє
Собственный плавучий космодром будет иметь шансы оказаться там же.
Поэтому Украине не нужен собственный плавучий космодром. Украине нужен совместный международный проект плавучего космодрома болт сотых долю в котором имеет одна из стран НАТО.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ,,МОРСКОЙ СТАРТ" ПОЛНОСТЬЮ ВЫКУПЛЕН БИЗНЕСМЕНАМИ рфИИ. И УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТО рфИЙСКИМ БИЗНЕС ПРОЭКТОМ.
КАКОЕ УЧАСТИЕ УКРАИНЫ В НЁМ ТЕПЕРЬ УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ??????
1 апреля 2010 года совет директоров международного консорциума Sea Launch Company (SLC) принял решение отдать Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» «главную роль» в проекте «Морской старт»[3]. В конце июля 2010, по решению суда, Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации «Энергия», получила 95 % акций консорциума «Морской старт», Boeing - 3 % и Aker Solutions - 2 %[4].
В сентябре 2016 года стало известно, что дочерняя компания «S7 Group» - «С7 космические транспортные системы» станет покупателем и оператором международного проекта «Морской старт»[13].
27 сентября 2016 года был подписан контракт между S7 Group и группой компаний Sea Launch на приобретение корабля и платформы Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземного оборудования в базовом порту (США) и товарного знака Sea Launch. По словам Генерального директора «S7 Group» Владислава Филёва, после окончательного закрытия сделки, которое ожидается завершить через 6 месяцев, инвестиции группы компаний S7 могут составить до $160 млн[14][15]. В тот же день было подписано соглашение о сотрудничестве между РКК «Энергия» и S7 Group[16]. Планируется, что проект станет полностью российским. В этом случае управление проектом «Морской старт» будет перенесено из Швейцарии в Москву[17].
S7 Space также заявила о планах создать свою многоразовую ракету-носитель с условным названием «Союз-7» на базе разрабатываемой "Роскосмосом" ракеты «Союз-5» ("Иртыш").
МУДРЫЕ ЯНКИ НА еее БАЛИ ИХ ВО ВСЁМ ЧТО КАСАЕТЬСЯ ЭТОГО ПрОЭКТА. НУ И НА БАБКИ РАЗВЕЛИ КАК ЛОХОВ. 😂😅😂
чтобы наваривались олигархи с обеих сторон
другого смысла я не вижу
разве что уничтожить ребят способных сбросить режимы Геноцида в Украине и РФ