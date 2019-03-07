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 Политика Украины
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 Кабмин подготовил санкционный список, состоящий из граждан 13 стран, которые "наблюдали" за выборами Путина в оккупированном РФ Крыму, - Черныш

Кабмин подготовил санкционный список, в который попали представители 13 стран, участвовавшие в качестве наблюдателей на "выборах" президента РФ в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"По предложению министерства еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал уже 399 официальных международных наблюдателей на выборах президента

В то же время министр не рассказал, сколько именно человек включены в санкционный список.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому "официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".

Ранее в этом месяце в ОБСЕ неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.

Кабмин подготовил санкционный список, состоящий из граждан 13 стран, которые наблюдали за выборами Путина в оккупированном РФ Крыму, - Черныш 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115424
 
 
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А кум ***** хоть в одном списке от Украины есть, соя?
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Совсем обимпотентился! А перечислить эти страны ручки отвалятся? А, Чернюк хренов? Кабмин подготовил санкционный список, состоящий из граждан 13 стран, которые "наблюдали" за выборами Путина в оккупированном РФ Крыму, - Черныш - Цензор.НЕТ 2420
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Если честно, думал там вообще наблюдателей не было.
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Целое министерство бездельников. Вместо того, чтобы написать один раз закон, все разруливают в ручном режиме. Отсюда и коррупция. Вопрос только во времени освещения её в СМИ.
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конечно, класс, что бзда кацапского не будет, но хотелось бы услышать, что навсегда!
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НАТО готовит путькину нож в "спину"
На аннексию Крыма закроют глаза? В НАТО сделали заявление о членстве Украины

https://www.obozrevatel.com/politics/rossiya-ne-smozhet-blokirovat-resheniya-ukrainyi-vstupit-v-nato-eks-direktor-nato-v-moskve.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
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пока патриоты в своих влажных мечтах кормят и поят Крым


Энергосистема Крыма начала выдавать избыток собственной генерации в энергосистему Краснодарского края.

Об
этом сообщили в министерстве топлива и энергетики России. Это произошло
в результате завершения комплексных испытаний второго блока Таврической
ТЭС.

«В Крыму завершились комплексные испытания второго блока
Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в
течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков
Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, крымская
энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и
обеспечивала выдачу в кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности.
Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период
минимального потребления», - говорится в сообщении министерства.

Во
время проведения испытаний специалисты обеспечили устойчивую работу
крымской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей,
подчеркнули в министерстве. «Для этого в ходе подготовки к испытаниям и
вводу в работу нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС
выполнены расчеты электроэнергетических режимов крымской энергосистемы с
учетом мощности нового объекта генерации», - сообщили в минэнерго.
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Та мы уже слышали про фантастически выгодный мост и энергохвост,и нашествие туристов.
Лозунги свои превомайские прибереги для ваты крымской,им терпеть эти "излишками" придется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин подготовил санкционный список, состоящий из граждан 13 стран, которые "наблюдали" за выборами Путина в оккупированном РФ Крыму, - Черныш
 
 
 
 
 
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