 Кабмин подготовил санкционный список, состоящий из граждан 13 стран, которые "наблюдали" за выборами Путина в оккупированном РФ Крыму, - Черныш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"По предложению министерства еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", - написал он.
В то же время министр не рассказал, сколько именно человек включены в санкционный список.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому "официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".
Ранее в этом месяце в ОБСЕ неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.
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Энергосистема Крыма начала выдавать избыток собственной генерации в энергосистему Краснодарского края.
Об
этом сообщили в министерстве топлива и энергетики России. Это произошло
в результате завершения комплексных испытаний второго блока Таврической
ТЭС.
«В Крыму завершились комплексные испытания второго блока
Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в
течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков
Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, крымская
энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и
обеспечивала выдачу в кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности.
Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период
минимального потребления», - говорится в сообщении министерства.
Во
время проведения испытаний специалисты обеспечили устойчивую работу
крымской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей,
подчеркнули в министерстве. «Для этого в ходе подготовки к испытаниям и
вводу в работу нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС
выполнены расчеты электроэнергетических режимов крымской энергосистемы с
учетом мощности нового объекта генерации», - сообщили в минэнерго.
Лозунги свои превомайские прибереги для ваты крымской,им терпеть эти "излишками" придется.