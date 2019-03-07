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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2862) Нафтогаз (2637) Коболев (300) Омелян (609)

 "Газпром" будет рад отставке Коболева, поскольку никто до него не смог поставить российскую компанию на колени, – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что смена главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на другую кандидатуру сейчас сыграет на руку российскому "Газпрому".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью "5 каналу" вечером 6 марта.

"Я боюсь, что как минимум, они ("Газпром". – Ред.) действительно рады. Поскольку никто до Коболева не смог поставить "Газпром" на колени. И фактически заслуга Коболева в том, что Украина стала геополитическим игроком в энергетической сфере. Он (Коболев. – Ред.) использовал, как казалось России, их непревзойденность и всесильность в энергетике - они же давно говорили, что газ - это оружие, и внезапно оказалось, что этот вопрос - ахиллесова пята России. И он дважды разбил их в газовом арбитраже на международном уровне", - отметил Омелян.

Он также подчеркнул, что согласно его гражданской позиции, взнос А.Коболева в развитие украинской энергетической отрасли и геополитического развития еще будет соответственно оценен в будущем.

Одновременно В.Омелян прокомментировал свое решение проголосовать за проведение конкурса на должность главы "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза

"Моя точка зрения отличалась от одобренной Кабмином, но ее никто не поддержал. И поскольку я считаю, что решение (Кабмина. – Ред.) должно быть единогласным, я поддержал эту позицию во время голосования", - отметил министр.

Как сообщалось, глава правления НАК Коболев хочет завершить арбитражные разбирательства с российским "Газпромом".

Ранее, 6 марта 2019г премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем А.Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.

Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" и Министерства экономического развития и торговли подачу до 14 марта предложений о персональном составе правления компании. Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3115421
 
   
 Топ комментарии
 
однозначно - так само і з папом!
не знімайте коболя), а то хуйло нападьйот!!!
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Они вообще выжили из ума, сплошной бред несут, Коболев если и кого-то поставил на колени, так это украинцев.
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Кремлеботы, берегите свои пуканы.
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однозначно - так само і з папом!
не знімайте коболя), а то ***** нападьйот!!!
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Треба повернути юлю, Лазаренко та ЄЕСУ "Газпром" будет рад отставке Коболева, поскольку никто до него не смог поставить российскую компанию на колени, – Омелян - Цензор.НЕТ 2196
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Алі, а чого така любов)) до паши? та юлькіної контори? все з великих літер)))
це по Фройду), чи так треба? ну це таке))))
головне що не міняють людину, яка, фактично знищує гтс, чи так треба?
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Мы требуем дешёвого газа и мира с Россией! "Газпром" будет рад отставке Коболева, поскольку никто до него не смог поставить российскую компанию на колени, – Омелян - Цензор.НЕТ 8002
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А ще визнання Криму російським, платити контрибуцію ордло, повернути януковича президентом і встати на коліна перед путіним?
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А можно свой дешевый газ для украинцев, а ***** нах послать, соя?
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Омельян единственный кто продвигаеет прекращение железнодорожного сообщения с Мордором! Давайте спамьте боты.
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Не правильно говорить "никто не мог". Правильно - никто не хотел.
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Ага, газпром на колени поставил, а "Нафтогаз Украины" раком загнул...
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Кремлеботы, берегите свои пуканы.
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Ты рад, что с мая цена на газ для населения повышается?
"Чем выше цена на газ - тем сильнее Украина!(Гройсман)", да?
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Они вообще выжили из ума, сплошной бред несут, Коболев если и кого-то поставил на колени, так это украинцев.
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Еще свою маму - она теперь на него молится, как на бога.
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Головне щоб команду Кобелєва, які готували позови не розігнали, бо буде жах. Здається кацапи беруть верх, а Гройсман здувся.
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Я вас умоляю, такие позовы давно европейцы выиграли. Там все уже по накатанной, прецедентное право.
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Коболев всех раком поставил, как и Петя и Грося )))
Как эта шайка улетит, народ неделю гулять будет)
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Одни воры пересадют других, ну т .д. пока воры не закончаться)
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Одни воры пересадют других, ну т .д. пока воры не закончаться)
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Крадуть, крали і будуть красти "Газпром" будет рад отставке Коболева, поскольку никто до него не смог поставить российскую компанию на колени, – Омелян - Цензор.НЕТ 5060
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Гуляти як в криму? І морячок буде скакати?
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Омелян тянет мазу за своего будущего сокамерника.
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А Газпром знает, что его Коболев поставил на колени? Пока что Коболев вытянул себе премию из бюджета Украины, газпромовских денег туда не поступало вовсе.
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Читаешь перлы некоторых и диву даешься, НУ ВСЕ ЖЕ ЗНАЮТ ЧТО НЕ ЛИЧНО КОБОЛЕВ В СУДЕ УЧАВСТВОВАЛ! БЫЛА ЮР КОМПАНИЯ КОТОРОЙ ЗАПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ И ОНА ПРЕДСТАВЛЯЛА ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ! КОБОЛЕВ ТО ТУТ КАКИМ РАКОМ! ТЕМ БОЛЕЕ ТОЙ КОМПАНИИ НЕХИЛО ЗАПЛАТИЛИ ТАМ СУММА НА 10ки МИЛИОНОВ БАКСОВ!!
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Один барига захищає іншого баригу. А нас лякає - Путлєр, Газпром (потр підкреслити) нападе.
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Газпром не платит ни хрена.
Украинцы платят в 10 раз дороже.
Но на коленях стоит газпром, смотри не перепутай. Коболеву - премию.
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Так ворожнеча з Газпромом через Коболєва?
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и бюджет он на колени ставит своей зарплатой. Наймите за 10 тысяч гривен, как у меня и это будет работать.
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За 10 тис грн це працювати не буде, бо ця зарплата нижче середньої по Києву.
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>>за 10 тысяч гривен, как у меня<<
Лісапет маєш? В Uber Eat платять 5 тис за тиждень.
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Мама конечно будет рада, но народ Украины не выдержит ещё таких премий.
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Хватит сказки рассказывать - на коленях народ от таких управленцев...ворюги конченные.
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интересно, почём бы люди платили за газ, если он вдруг стал бы бесплатным?
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газпром будет рад . если в отставку уйдут юристы. которые выигрывали у него дела в судах...
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Поставьте ему уже памятник,в приюте для бездомных животных возле будки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" будет рад отставке Коболева, поскольку никто до него не смог поставить российскую компанию на колени, – Омелян
 
 
 
 
 
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