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Все про:Россия (72207) танк (644)

 Российские танки "Армата" оборудовали туалетом

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках: в тяжелых машинах, созданных на платформе "Армата", оборудованы санузлы.

Об этом сообщил в интервью ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. "Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - сказал Баранов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Секрет таких танков в движении гусениц", - блогеры поиздевались над репортажем российских пропагандистов об уникальности танка "Армата". ВИДЕО

По его словам, в этом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заглохший на Красной площади во время генеральной репетиции парада танк "Армата" не смогли отбуксировать. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3115415
 
   
 Топ комментарии
 
Как в поезде, педаль и дырка наружу, причём у каждого своя Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 8052
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Так это уже допфункция - постановщик мин. Противопихотных... Хотя, бывают разные случаи... Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 6565
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Это увеличение боекомплекта, особенно при виде "Оплота"....
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На этот случай им уже спасательные круги и акваланги выдадут. Ну и по паре ласт. Самосклеивающихся.
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Боекомплект будет пополнятся автономно. Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 5372
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Якщо вже параша є то АРМАТА і в космос танкосмонавти летіти можуть Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 6474
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Ну все, теперачи каждаму касабу біля ізби по Арматі і проблема туалетів в Росії вирішина. Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 3315
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В отдельгом отсеке будут расположены пакеты с надувными гробами.
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Надо еще вместо ствола установить гофрированный шланг.
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это чтоб после боевых стрельб экипажу не стыдно было вылазить с кабины Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 9309
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Пускай ещё в СрАмате поставят аппарат по разливу "Боярышника"
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Как в поезде, педаль и дырка наружу, причём у каждого своя
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Шланг від пилососа в очко, а "бризи" во врагов! Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 8632
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и хорошо, когда она будет открыта при наезде на мину... Даже противопехотную...
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если им еще телек в танк с трансляцией новостей из Украины, то танк и летать сможет... Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 5815
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Як кажуть у нас бабки в селі: "Всрацця і не жить".
Я й не знав, що то про кацапів такий тонкий тролінг.
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Для кацапів це найважливіша система. Знову ж таки - скульптору в Якутії сировина для шедеврів буде.
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Сортіри будуть замість сидінь, а вміст унітазу біде на "брудні" снаряди. Замість зливного бачка - Ольга Скарабєєва.
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Танкисты говорят...Что самое главное в танке？ правильно...не бздеть...
А представляеие что будет если внутри насрать..？😀
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Лишь бы там не насрал солдат НАТО...ради этого они потерпят, а из своих отходов слепят снаряд...подкалиберный... Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 2927
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Ооооо! Теперь они могут уходить в автономное плавание на пару лет без привязки к базе снабжения со скоростью 100500 подМахов! Хотя мокшам гадиться в труселя не привыкать.
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Башня необитаемая - места там с гулькин нос, учитывая бронированную капсулу! Не удивлюсь если это ведро!
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Караул!!! Кацапи Гамерику-Пєндосію обігнали. Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 6316
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Це єдина адекватна відповідь на джевеліни!
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времена совка, танковая учебка, прапор преподаёт
- шо главное в танке?
- пушка!, - мотор!, - снаряды!, .......
- главное в танке не обосраться!
))
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Значит, кацапі к обороне готовятся. Обычно российские солдаты бэушные унитазы у противника захватывают.
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Что-то я недопонял... Вроде ж они собирались из танка говном стрелять, так зачем же там клозет?
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Для чого їм туалет, якщо все навколо у лайні? Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 1278
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)) по моему, они реально не оценивают среднее время жизни этого "танка" в бою. за моторесурс двигателся, при благоприятном стечении обстоятельств, тоже речь не идёт.
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Поставить на улицах москвы с табличками'Платные услуги'
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Предлагаю ещё пошпаклевать и обои поклеить
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Та сразу бетоном залить, вместе с экипажем и на постамент, чтоб было куда венки носить и парады проводить. Кацапам большего счастья и не надо.
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То есть на 9 мая - смогут срать прямо на Красной площади ?
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Нашему Джавелину по барабану. Вы хоть там биде встройте, всё-равно из бурятов одни шкварки останутся.
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Представляю себе расейских танкистов сидящих без штанов на дырявых сиденьях
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как-то написал кацапью, шо вы типо на танке до Киева может и доедете.... а посцать... из танка вылезать не боязно будет?

а они, смотри, решили эту проблему. Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 717
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-Экипаж "сраматы" перед смертью посрал？
-Посрал..
-Это хорошо...
😀
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Эти же люди реально такую вещь для танка конструировали... Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 9510


Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 7661

Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 1430

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якщо серйозно, то то в Меркавах здається вже давно є і кондік теж... Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 7691
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Ага...
Подходишь к танку, залазишь на него, люк открыл на башне, сел - и вуаля... Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 1064
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просто это такой танк - сел в него и сразу обсираешься, и говно вентилятором сразу разносит тонким слоем - выявили на полевых испытаниях в Украине
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Мне сейчас очень и некогда гуглить,но это изобретение уже не новое и существует не Западе.
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как башня необитаема? А мансарда с ванной для генерала?
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Башня необитаемая у разработчиков. Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 1861
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Кацапы, включайте в экипаж ************ - на сливном бачке сэкономите!
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Хароше ізобрєтєніє! Джавелін як *******-все кругом в гімні-і токо кацапський екіпаж в капсулі в білих перчатках. Кацапам уважуха!
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Мокшане народ такой обоссут обосрут и там будут жить...
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А биде и кофейный аппарат будет? ЗЫ Я не рискнул бы на танк ставить туалет - будут по привычке промахиваться мимо дырки. Засрут ведь дорогое оборудование. Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 9484
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😂😂😂😂😂😂😂😂

Який ще "туалет"?!!!..... На Рашкє крім, як на парашу ніхто з скрєпних не ходить.. "Вундервафля" з парашою , мля.... 😁😁😁😁😁😁
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Так это и есть настоящая реклама службы танкистом на паРашке - никогда не видел унитаза - добро пожаловать в танкисты, а уж материалом для туалета страна их обеспечит... Российские танки "Армата" оборудовали туалетом - Цензор.НЕТ 6853
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Великий Пу сказал ..,,мочить в сортирах,,... Мы не против.
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Причем на поле боя танк живет не более 10 минут...
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ну если у нее пробег две тыщи км аж до англии...а так и памперсов хватит полюбасу...
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