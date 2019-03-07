 Российские танки "Армата" оборудовали туалетом

Об этом сообщил в интервью ТАСС директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, одной из особенностей службы танкистов является длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. "Здесь основное ограничение - нет возможности справлять естественные надобности. То есть, вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата", - сказал Баранов.
По его словам, в этом танке "изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет".
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.
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"Сру отечеству !"
Я й не знав, що то про кацапів такий тонкий тролінг.
А представляеие что будет если внутри насрать..？😀
- шо главное в танке?
- пушка!, - мотор!, - снаряды!, .......
- главное в танке не обосраться!
))
а они, смотри, решили эту проблему.
-Посрал..
-Это хорошо...
😀
Подходишь к танку, залазишь на него, люк открыл на башне, сел - и вуаля...
Який ще "туалет"?!!!..... На Рашкє крім, як на парашу ніхто з скрєпних не ходить.. "Вундервафля" з парашою , мля.... 😁😁😁😁😁😁