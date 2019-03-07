 Специальные люди ищут в "ЛНР" контакты, чтобы установить билборды с моим лицом для дискредитации, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сообщил в своем обращении на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.
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Зеленский рассказал, что на него и на студию "95 квартал" зарегистрировали уголовное дело за отмывание денег. По его словам, депутат из фракции с названием "из трех букв" также зарегистрировал уголовное дело конкретно против Зеленского.
Также Зеленский рассказал, что специальные люди ищут контакты в "ЛНР" для того, чтобы установить билборды с лицом Зеленского и что в его офисе установили "прослушку".
Шоумен также предположил, что в скором времени может появится информация о том, что Зеленский в 2002 году на автомобиле сбил человека.
А голосуют за старые морды!
впомнил, как "рабыню изауру" в прошлые времена по остаточной стоимости плёнки купили. и кто там в их же канторке возмутился содержанием купленного. на шо получил ответ: - почему, дояркам нравится!
зрозуміло, що для нього не обрання на другий термін бути першою ходкою на цугундер)
так шо нормальні)))))))))))) дії для збереження статуса-кво))
или там нет граждан Украины или им запрещено голосовать ?
И т.к. эти нехорошие люди под меня копают, я решил сам рассказать что в 2002 году я сбил человека и замял дело.
Но не обращайте внимания, все это - мелочи, а я такой же простой человек, как и мои избиратели!
С уважением и любовью к Вам, В.З."
Когда он грустный как сейчас, то смотреться особенно смешно....- а когда угрожал в конце, то вообще прикольно...
Смешной такой пацанчик....
вот так он будет выглядеть, когда постареет...
Итальянцы....
Травка поЗеленет.
Солнишко заблистит ярче.
Колбаса станет бесплатно как и все остальное.
Но самое главное можно будет стучать на богатых соседей и получать за ето бабки.
Впрочем, эта бибизянка может потерять ещё свои миллионы и саму жизнь, если после своей "политики" не успеет вовремя смыться.
Шапки не зривав?
Та який з нього політик?
Не те що соєвий!!!
Зеленский абсолютно некомпетентен, поэтому его и не выпускают на публику, прячут.
Вчера общался с его смм-щиками "Зе команды", никакой конкретики по кандидатурам на должности от президента, никакой конкретики по действиям. Только расплывчатые фразы в стиле "мы за все хорошее и против всего плохого".
Я даже не представляю уровень IQ тех людей, которые будут голосовать за него... разве что если он вместе с Тимошенко во второй тур выйдет, тут скорее не за него а против нее могут голосовать.