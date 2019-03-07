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 "Мы призываем к диалогу и объединению", - Епифаний обратился к духовенству и мирянам Украины, которые остались в РПЦ

Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви призывает украинское духовенство и мирян, все еще находящихся под юрисдикцией РПЦ, объединиться на основе автокефалии УПЦ.

Об этом Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем к диалогу и объединению на основе автокефального статуса УПЦ ту часть православных иерархов, духовенства, монашества и мирян в Украине, которые все еще находятся под юрисдикцией Российской православной церкви. Наши сердца и братские объятия открыты для вас", - написал он.

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Мы призываем к диалогу и объединению, - Епифаний обратился к духовенству и мирянам Украины, которые остались в РПЦ 01

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3115411
 
 
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На Пасху всеукраинская служба должна быть на Софиевской площади , КАК В ВАТИКАНЕ.
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И еще, он рассказал, за кого нужно голосовать на выборах.
Это ему от Бога рекомендация пришла.
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))) всё смешалось в церкви облонских!
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))) та да. а фамилия такая, что её, под угрозой бана, запрещено поминать всуе!
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уважаемый Епифаний! не тратьте зря свое время. сужу по своей матери и ее подругам, которые плотно сидят на игле православия. пока были скользкие дороги, часто возил их машиной в церковь и назад, и волей-неволей слушал их разговоры (сам считаю себя агностиком). такой рафинированной, кристалльной ненависти, как по отношению к Порошенко и Вам, как высказывали эти благообразные старушки, я даже в кино о маньяках не видел. они ненавидят вас, знайте это. попытки аппелировать к логике, намекнуть о правоте варфоломея и вашей... ЗАТКНИСЬ!!! НЕНАВИСТЬ!!! рекомендую подождать лет 10, чтобы они умерли. те, кто помоложе, разделяют мнение о необходимости поместной церкви и не очень любят московских попов. с ними у Вас шанс есть диалога. спасибо за внимание, это мой самый длинный коммент на цензоре, но Вы должны это услышать.
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пусть люди ходят в те церкви в которые считают нужным. И не надо никого объединять.
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Я сомневаюсь, что многие участники этих разборок - истинно верующие люди.
Ибо у них вышла на первый план политика.
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Спочатку нехай вирішать питання із визнанням цієї новоствореної церкви іншими світовими церквами.
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Давайте об"єднуватись...Лишіть будівлю собору,лишіть прикормлену паству і самі ідіть нафіг...Оце істинне об"єднання,якому вчить нас Святе Письмо...Вдарили в ліву - підстав праву,копнули в праву - підстав ліву,плюнули в писок - повернись,обітрись,обтруси пилюку з ряси і почимчикуй куди очі дивляться...Тільки тоді зійде на тебе благодать Божа...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы призываем к диалогу и объединению", - Епифаний обратился к духовенству и мирянам Украины, которые остались в РПЦ
 
 
 
 
 
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