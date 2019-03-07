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 Политика Украины
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Все про:США (14728) Климпуш-Цинцадзе (307)

 Отношения между Украиной и США вышли на новый уровень, - Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе заверила в Вашингтоне, что Украина готова вносить значительный вклад в укрепление системы коллективной безопасности

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на встрече в Вашингтоне с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Майклом Мерфи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Украина может быть не только получателем, но и сама готова вносить значительный вклад в укрепление системы коллективной безопасности", - сказала она.

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Вице-премьер также подчеркнула важность поддержки США в вопросе присоединения Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, а также в других вопросах.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу разработки и выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Положительно были отмечены новые подходы к ее формированию и инновационное внедрение в этом году показателей эффективности и исполнения, что позволит более качественно проводить мониторинг результатов реализации программы.

"США остаются одним из главных стратегических партнеров Украины. Современные отношения между нашими странами вышли на новый качественный уровень, и мы готовы всесторонне расширять сотрудничество с Соединенными Штатами", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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"Соединенные Штаты поддерживают Украину и стремятся к усилению и углублению настоящих партнерских отношений", - заверил Мерфи.

Источник: https://censor.net.ua/n3115409
 
 
 Топ комментарии
 
Дійсно, рівень новий. Дві доби підряд посол США Йованович вказує соєвим на їх багно, що вони розвели у САП та завдяки відміні норми про незаконне збагачення.
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100%)вчора цей "новий рівпень" шановна пані посол "озвучила")))
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Судя по последним заявлениям Йованович - таки да, вышли на новый уровень. Сенат и Конгресс США приветствуют все телодвиженя "честнейшей" власти, аплодируя стоя. Відносини між Україною та США вийшли на новий рівень, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 75
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единственный более менее партнер остался это сша. остальные болт забили.
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гарна тема - дайте нам грошей, ми будемо ще якісніше) з вами співробітничати!

"Современные отношения между нашими странами вышли на новый качественный уровень, и мы готовы всесторонне расширять сотрудничество с Соединенными Штатами", - отметила Климпуш-Цинцадзе.Источник:https://censor.net.ua/n3115409"
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Дійсно, рівень новий. Дві доби підряд посол США Йованович вказує соєвим на їх багно, що вони розвели у САП та завдяки відміні норми про незаконне збагачення.
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Не волнуйся, США если за что-то берутся, так доводят до ума.
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США если за что-то берутся, так доводят до ума. Ну да, и ярчайшие тому примеры - Ирак, Афганистан, Ливия.
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Вот тут действительно фраза "новый уровень" - это намек не на улучшение а на ухудшение отношений в связи с саботированием антикоррупционной реформы.
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100%)вчора цей "новий рівпень" шановна пані посол "озвучила")))
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Судя по последним заявлениям Йованович - таки да, вышли на новый уровень. Сенат и Конгресс США приветствуют все телодвиженя "честнейшей" власти, аплодируя стоя. Відносини між Україною та США вийшли на новий рівень, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 75
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Когда на территории Украины будут реальные американские военные базы только тогда можно говорить о достойном уровне отношений между странами
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После вручения "черной метки" от американского посла Петя выглядел на СНБО как говна наевшийся в воду опущенный. Не, ну а шо он хотел? А Йованович ему четко разложила по полочкам - и по выборам, и по решению карманного КС, и по судьям-коррупционерам, которых Петя всеми правдами и неправдами тащит в ВКК. И особенно прошлась по коррупции в оборонке. И это даже не "последнее китайское", а тонкий намек со всеми вытекающими.

Петя на СНБО извинился - охрип, говорит, голос сорвал. И на кого он так орал? Не на Гладковских так точно.

Вообще же - унылое какое-то собрание. Луценко рассказывает, что он давно всю информацию по Гладковским имел, хотел доложить президенту, но суки-журналюги его опередили. В общем, настроение у всех похоронное. И я их понимаю.

Вот заведется такой Гладчук, подложит свинью - и все расхлебывать будут. И не расхлебают...
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Нет, не игра.
Попробую тебе упростить международную политику чтобы ты понимал значения слов.
Допустим, ты (США) подобрал на улице тощего голодного кота (Украина) и начал его кормить. Ты кормишь (финансовая помощь), он мурчит (говорит о реформах, борьбе с коррупцией). А утром ты встаешь и видишь что он пометил территорию, поцарапал мебель, надрыстал в углу (решение КС и прочие события последних дней).
Ты сначала тыкаешь кота мордой в какаху, а потом урезаешь ему паек чтобы не пережирал.
А жене и детям (международному сообществу) объясняешь: "Наши отношения с котом вышли на новый уровень".
Ибо "новый" - это не лучший, а просто константация изменения отношений в любую сторону.
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Однако, в этом есть позитивный момент. "Новый уровень" = кот не успел причинить непоправимого вреда и его не выганяют. Еще не выганяют. А значит будут кормить и пытаться приучить к лотку.
Вот если не получится, то отдадут кота соседу-алкоголику (РФ). Ведь соседу все равно что кот гадит по углам т.к. он сам воняет и регулярно ложит себе в штаны по пьяни.
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Сколько лет лежали под Россией , теперь легли под США!!!Независимые и свободные!!!!За что боролись!?
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з нашими, злодюгами при владі, скоро відкажеться співпрацювати ввесь світ
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Не стоит недооценивать терпение запада. Не откажется. Запад ведет стратегию на десятилетие вперед.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтношения между Украиной и США вышли на новый уровень, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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