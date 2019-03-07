 Отношения между Украиной и США вышли на новый уровень, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на встрече в Вашингтоне с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Майклом Мерфи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Украина может быть не только получателем, но и сама готова вносить значительный вклад в укрепление системы коллективной безопасности", - сказала она.
Вице-премьер также подчеркнула важность поддержки США в вопросе присоединения Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, а также в других вопросах.
Отдельное внимание стороны уделили вопросу разработки и выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Положительно были отмечены новые подходы к ее формированию и инновационное внедрение в этом году показателей эффективности и исполнения, что позволит более качественно проводить мониторинг результатов реализации программы.
"США остаются одним из главных стратегических партнеров Украины. Современные отношения между нашими странами вышли на новый качественный уровень, и мы готовы всесторонне расширять сотрудничество с Соединенными Штатами", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
"Соединенные Штаты поддерживают Украину и стремятся к усилению и углублению настоящих партнерских отношений", - заверил Мерфи.
"Современные отношения между нашими странами вышли на новый качественный уровень, и мы готовы всесторонне расширять сотрудничество с Соединенными Штатами", - отметила Климпуш-Цинцадзе.Источник:https://censor.net.ua/n3115409"
говна наевшийсяв воду опущенный. Не, ну а шо он хотел? А Йованович ему четко разложила по полочкам - и по выборам, и по решению карманного КС, и по судьям-коррупционерам, которых Петя всеми правдами и неправдами тащит в ВКК. И особенно прошлась по коррупции в оборонке. И это даже не "последнее китайское", а тонкий намек со всеми вытекающими.
Петя на СНБО извинился - охрип, говорит, голос сорвал. И на кого он так орал? Не на Гладковских так точно.
Вообще же - унылое какое-то собрание. Луценко рассказывает, что он давно всю информацию по Гладковским имел, хотел доложить президенту, но суки-журналюги его опередили. В общем, настроение у всех похоронное. И я их понимаю.
Вот заведется такой Гладчук, подложит свинью - и все расхлебывать будут. И не расхлебают...
Это игра?
Попробую тебе упростить международную политику чтобы ты понимал значения слов.
Допустим, ты (США) подобрал на улице тощего голодного кота (Украина) и начал его кормить. Ты кормишь (финансовая помощь), он мурчит (говорит о реформах, борьбе с коррупцией). А утром ты встаешь и видишь что он пометил территорию, поцарапал мебель, надрыстал в углу (решение КС и прочие события последних дней).
Ты сначала тыкаешь кота мордой в какаху, а потом урезаешь ему паек чтобы не пережирал.
А жене и детям (международному сообществу) объясняешь: "Наши отношения с котом вышли на новый уровень".
Ибо "новый" - это не лучший, а просто константация изменения отношений в любую сторону.
Вот если не получится, то отдадут кота соседу-алкоголику (РФ). Ведь соседу все равно что кот гадит по углам т.к. он сам воняет и регулярно ложит себе в штаны по пьяни.