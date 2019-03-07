 Отношения между Украиной и США вышли на новый уровень, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на встрече в Вашингтоне с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Майклом Мерфи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Украина может быть не только получателем, но и сама готова вносить значительный вклад в укрепление системы коллективной безопасности", - сказала она.

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Вице-премьер также подчеркнула важность поддержки США в вопросе присоединения Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, а также в других вопросах.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу разработки и выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Положительно были отмечены новые подходы к ее формированию и инновационное внедрение в этом году показателей эффективности и исполнения, что позволит более качественно проводить мониторинг результатов реализации программы.

"США остаются одним из главных стратегических партнеров Украины. Современные отношения между нашими странами вышли на новый качественный уровень, и мы готовы всесторонне расширять сотрудничество с Соединенными Штатами", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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"Соединенные Штаты поддерживают Украину и стремятся к усилению и углублению настоящих партнерских отношений", - заверил Мерфи.