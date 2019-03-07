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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1842) Розенко (614)

 В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн по итогам 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На 2019 год, я думаю, что есть все возможности достичь границы 12 тыс. грн, с учетом того, что курс гривни будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции, составит 10% роста реальной заработной платы", - сказал Розенко.

Кроме того, по словам Розенко, власти понимают, что труд человека в Украине недооценен.

"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуацией, когда семьи, где, по меньшей мере, один человек работает, находятся за чертой бедности. Таких семей в Украине около 20%. Это не нормально, когда человек работает, но не может обеспечить свою семью даже на грани минимально необходимого уровня", - добавил вице-премьер.

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В то же время, он отметил, что за последние несколько лет был сделан серьезный прорыв в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты. "Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 долл., а сегодня уже более 150 долл.", - констатировал Розенко.

Как сообщалось, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

По данным Госстата, в январе средняя номинальная зарплата составила 9223 гривни.

Источник: https://censor.net.ua/n3115408
 
 
 Топ комментарии
 
Если ещё задрать миллионные зарплаты чиновникам, то легко!!
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ПНХ-- ТОЛСТОМОРДАЯ ТВАРЬ в этом году следствие и нары с конфискацией В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 8381
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Средняя температура по больнице... В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 1926
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Если ещё задрать миллионные зарплаты чиновникам, то легко!!
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ПНХ-- ТОЛСТОМОРДАЯ ТВАРЬ в этом году следствие и нары с конфискацией В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 8381
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Как в том приколе: если кто-то один ест капусту, а другой - мясо, то в среднем получается, что голубцы едят.
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Ты беспокойся как у вас в Белоруссии считают. Не туда все время лезешь )))))
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если взять зарплату прокурора и судьи...то средняя ещё выше будет...а добавить з/п Коболева...то ваще....
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Будут налоговые послабления для малого и среднего бизнеса..? Может кредиты как в Польше под 3-5% годовых..? Не..? Тогда не любите мозги..
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Товарищ в Запорожье работает водителем трамвая. С нового года зарплата 14 тысяч гривен. Вот только не знаю, чистыми или грязными - не уточнил.
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ваш товарисЧ получает з/п с комунального предприятия, которые в основном дофинансируются с местных бюджетов, а это налоговые отчисления граждан, а речь должна идти о бизнесе и предприятиях которые поднимают экономику страны.
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Это о тех, кто минимум 50% прячет под матрасом?
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Матрасы - это пецины с друзяками офшоры, соя.
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Когда эти кони поймут, что повышать нужно уровень жизни, а не мифическую среднюю зарплату? Мне не интересно сколько бумаги у меня есть, а мне интересно на что я могу её обменять.
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Следовательно, в победу Тимошенко на выборах ты уже не веришь...
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А я, что за неё собрался голосовать, вот спасибо, даже не знал об этом.
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В задаче спрашивается: сколько раз нужно клонировать Коболева для достижения нужного эффекта? В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 5071
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один раз засунуть его в то место откуда он появился, а место то зашить навсегда У 2019 році є всі можливості досягти середньої заробітної плати в 12 тис. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 7770
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Даешь пятилетку в три года, клоун. Важна не столь зарплата, а покупательная возможность. Тем более, цифры дутые. В небольших городах такими зарплатами и не пахнет. Может лучше от части чиновников избавится. А то у нас их в разы больше чем в Японии, в которой населенияв 4-5 раз больше.
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головне, щоби лишитися при владі - виконаємо всі забаганки!
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Вот она "статистика Розенко":
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.
Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, в котором указан его ежемесячный оклад в размере 10,5 млн гривен, пишет ZN.UA.

Отмечается, что глава набсовета Нафтогаза Клер Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсмана обращение, в котором указана ежемесячная зарплата Коболева в размере 2,082 миллиона гривен, а также премии в процентах к месячному и годовому окладам.
Как подсчитало издание, среднегодовой оклад Коболева должен составить 10,514 миллионов гривен, а в общей сложности в 2019 году, включая премии - 126 169 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом Нафтогаза премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой заработок достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.
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Да легко. Только один хлеб будет стоить не 14 грн, а 18. Но то такое, мелочи.
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Не пойму: они действительно такие идиоты или просто разводят быдлоэлекторат?

Ведь получали уже зарплату миллионами...
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цей Розенко дуже симпатичний молодий урядовець! Це надія українського народу - такі люди і поведуть наш народ до кращого життя. Просто симпатяга.
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А як він, не жаліючи себе, рятує свою дружину від ожиріння... Тепер і за порятунок всього населення України взявся...
У 2019 році є всі можливості досягти середньої заробітної плати в 12 тис. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 2085
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та гарний хлопчина - в такі молоді роки і вже віце-прем'єр, там є інтелект! Зразок для української молоді.
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Говновопрос - Кобелеву, Розенку и Реве по два нуля в суме зарплат дорисуют - и средняя по Украине станет 12 тыс.
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Ты чмоданы собираЙ! И ЛуцеКно кружку не забудь! Иначе скмейка Чашеску! зА 5 ЛЕТ УКРАДЕННЫХ..........
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))) интересно, он сам будет работать за 12k грн. целый месяц, при 40 часовой рабочей неделе, даже в своём кресле, как рабочем месте?
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Легко. На таких должностях он себе может позволить вообще не иметь понятия про свою оффициальную зарплату.
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а мне зарплату 10 млн.грн.хочу шиковать как Кобелева
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я б на його місці думав куда валити,а не якою ЗП буде...
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Как они уже задолбали со своей средней зарплатой! Пока только рост цен наблюдаю.😡
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" подал в правительство на утверждение компенсационный пакет Андрею Коболеву, где указана среднемесячная заработная плата в размере 10,5 миллионов гривен.
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Стараются среднюю довести 12 тыс. грн изо всех сил. А ты не понимаешь- это ж о тебе заботятся У 2019 році є всі можливості досягти середньої заробітної плати в 12 тис. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 6365
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Вопрос. Если реальное производство падает, то как поднять зп и пенсию. Откуда деньги.? Печатный станок? Медленно и уверенно движимся к дефолту? Да ведь и сейчас не совсем корректная средняя зп. Ведь если она и совпадает ,то совпадает не за 8ми часовой рабочий день ,а за 12ти. Люди берут переработки, отдыхают меньше,больше трудятся. И чему гордиться государству, разве только тем ,что кзот можно засунууть в жоопуу.
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Может! Может даже доллар стать по 40. У 2019 році є всі можливості досягти середньої заробітної плати в 12 тис. грн, - Розенко - Цензор.НЕТ 6508
Благосостояние страны растет с ростом ВВП на душу населения!
Рост зарплат на 20%, без роста ВВП на 40% - очередной виток инфляции.
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, да, падение пром производства как раз ведет к росту зарплаты. он идиот или в армате круглые сутки сидит??
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Ребята! сайт и мнение это хорошо! Только Не ПОРШЕНКО!
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Задрали эти сказочники от Гройсмана! Живут заразы, как Азаров, в другой стране!
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Развод населения перед выборами соевыми барыгами во главе с мальдивским главнокомандующим круглосуточно и без перерыва. А ведь только недавно пел песни, что денег нет ни на бюджетников, ни на пенсионеров... Какие-то песики ручные! Получили команду - заливаются в три горла...
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Щось змарнів стовпчик смальцю - розенко.
Да, хорошее дело браком не назовёшь.
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Народ! Через 3 недели у тебя есть шанс убрать это кодло навсегда! Последний шанс, другого. Не будет
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Такой иезуитской власти в Украине еще не было, значит хотят грабить и дальше.
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Буквально пол года назад расказывал как у нас тяжело как много долгов надо отдавать и поэтому надо затянуть пояса! А тут ВЫБОРЫ ЖИВОТВОРЯЩИЕ и поперло и на пенсии есть бабло и на повышение ЗП военным нашли и разные доплаты сразу все появилось! ЧТО УЖЕ ДОЛГИ НЕ НАДО ОТДАВАТЬ! ВОТ ЧТО ВЫБОРЫ ЖИВОТВОРЯЩИЕ ДЕЛАЮТ!! А если выборы проводить каждый год вот как народу то попрет!!
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1.12000 = 444 доллара
в 2013 средняя зарплата в Украине достигла пика - 410 долл. согласно дутому курсу 1:8
темпы роста зарплат с 2016 года - беспрецедентны для всего периода с 1991 года, сейчас 385 долл.
2. президентом останется Порошенко - потому, что за него США
госдеп не будет разбрасываться такими стратегически важными странами, как Украина, в угоду кремлю, популистам и быдлу - поэтому всемерно укрепляется АРМИЯ
3. именно армия является гарантом сохранения нынешнего курса, что бы под этим не разумелось, вплоть до силовых действий или просто угрозы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко
 
 
 
 
 
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