 В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"На 2019 год, я думаю, что есть все возможности достичь границы 12 тыс. грн, с учетом того, что курс гривни будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции, составит 10% роста реальной заработной платы", - сказал Розенко.
Кроме того, по словам Розенко, власти понимают, что труд человека в Украине недооценен.
"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуацией, когда семьи, где, по меньшей мере, один человек работает, находятся за чертой бедности. Таких семей в Украине около 20%. Это не нормально, когда человек работает, но не может обеспечить свою семью даже на грани минимально необходимого уровня", - добавил вице-премьер.
В то же время, он отметил, что за последние несколько лет был сделан серьезный прорыв в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты. "Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 долл., а сегодня уже более 150 долл.", - констатировал Розенко.
Как сообщалось, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.
По данным Госстата, в январе средняя номинальная зарплата составила 9223 гривни.
Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата - 28,5 миллиона гривен.
Наблюдательный совет Нафтогаза подал для утверждения Кабмином компенсационный пакет главе правления компании Андрею Коболеву, в котором указан его ежемесячный оклад в размере 10,5 млн гривен, пишет ZN.UA.
Отмечается, что глава набсовета Нафтогаза Клер Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсмана обращение, в котором указана ежемесячная зарплата Коболева в размере 2,082 миллиона гривен, а также премии в процентах к месячному и годовому окладам.
Как подсчитало издание, среднегодовой оклад Коболева должен составить 10,514 миллионов гривен, а в общей сложности в 2019 году, включая премии - 126 169 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом Нафтогаза премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой заработок достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.
Ведь получали уже зарплату миллионами...
Благосостояние страны растет с ростом ВВП на душу населения!
Рост зарплат на 20%, без роста ВВП на 40% - очередной виток инфляции.
Да, хорошее дело браком не назовёшь.
в 2013 средняя зарплата в Украине достигла пика - 410 долл. согласно дутому курсу 1:8
темпы роста зарплат с 2016 года - беспрецедентны для всего периода с 1991 года, сейчас 385 долл.
2. президентом останется Порошенко - потому, что за него США
госдеп не будет разбрасываться такими стратегически важными странами, как Украина, в угоду кремлю, популистам и быдлу - поэтому всемерно укрепляется АРМИЯ
3. именно армия является гарантом сохранения нынешнего курса, что бы под этим не разумелось, вплоть до силовых действий или просто угрозы