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 Четверо неизвестных в масках избили и ранили общественного активиста в Запорожье, - полиция

Работники полиции устанавливают все обстоятельства покушения на убийство общественного активиста, которое произошло поздно вечером в Хортицком районе Запорожья. Открыто уголовное производство. Личность одного из нападавших установлена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

"6 марта в 22:52 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение из службы "102" от мужчины 1952 г.р., который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на напали на него и избили.

На месте происшествия полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и осуществили выстрел в левое бедро. Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они исчезли в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что после проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Местонахождение еще троих правонарушителей устанавливается.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115406
 
 
 Топ комментарии
 
Активисты должны быть волружены.
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Кто является активистом?
И как отличить хорошего активиста от плохого?
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Кто является активистом?
И как отличить хорошего активиста от плохого?
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Если активист, значит хороший.😁 Зачем избивать кого-то, если никому его активность не мешает?
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Активист - деятельный человек.
Допустим, он призывает вас не голосовать за Порошенко, он хороший?
Допустим, он призывает за Порошенко голосовать, он плохой?
Кого из них побьют раньше?
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Этот активист хороший или плохой?

Polonez
Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья, в подъезде одного из домов по ул. Героев 93-й бригады. Информация о том, что четверо людей в масках напали на активиста, поступила в ГУНП в 22:52.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
Пострадавшим активистом оказался Валериан Горбачев, известный своими антимайдановскими взглядами.
По информации полиции, злоумышленники сначала избивали его, а потом выстрелили в левую ногу. После чего скрылись.
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А шо же так мало этой твари дали?
И почему в стегно?
В голову душевнее будет!
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Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья, в подъезде одного из домов по ул. Героев 93-й бригады. Информация о том, что четверо людей в масках напали на активиста, поступила в ГУНП в 22:52.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
Пострадавшим активистом оказался Валериан Горбачев, известный своими антимайдановскими взглядами.
По информации полиции, злоумышленники сначала избивали его, а потом выстрелили в левую ногу. После чего скрылись.
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вот тебе отличие, действительно хороший ибо избили
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А теперь прочти чуть выше сообщение от Четверо невідомих у масках побили й поранили громадського активіста в Запоріжжі, - поліція - Цензор.НЕТ 5227 Polonez.
Давать этому активисту оружие или нет?
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Свободный человек имеет оружие чтобы защищать себя, раб - никогда. И пох активист он или нет. Пока вы умничаете "должны" активисты или "не должны" с вас тихо рыгочут как с рабов.
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Нормальный человек таким заниматься не будет (в масках кого-то избивать), это похоже нарики и они ни на что больше не способны, финал у них будет передозировка от наркоты и алкоголя... им просто это нужно дать.
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Запорожье скупил Азметов - Запорожсталь ведь Ахметовская. Вот и считайте как будут голосовать.
Не исключено что тюлька с ним уже провела переговоры. И Коломойский тоже. Конечно за спиной Пети
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Еще нельзя не учитывать Буслаева , ненавидящего Украину с его Сичью
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Азметов наверно с кем угодно сойдется, даже с чертом
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на Запорожстали заставляют голосовать за вилкула, как и на Моторе, хорошо что хоть не за педро...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо неизвестных в масках избили и ранили общественного активиста в Запорожье, - полиция
 
 
 
 
 
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