 Четверо неизвестных в масках избили и ранили общественного активиста в Запорожье, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.
"6 марта в 22:52 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение из службы "102" от мужчины 1952 г.р., который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на напали на него и избили.
На месте происшествия полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и осуществили выстрел в левое бедро. Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они исчезли в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Местонахождение еще троих правонарушителей устанавливается.
По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
И как отличить хорошего активиста от плохого?
Допустим, он призывает вас не голосовать за Порошенко, он хороший?
Допустим, он призывает за Порошенко голосовать, он плохой?
Кого из них побьют раньше?
Polonez
Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья, в подъезде одного из домов по ул. Героев 93-й бригады. Информация о том, что четверо людей в масках напали на активиста, поступила в ГУНП в 22:52.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
Пострадавшим активистом оказался Валериан Горбачев, известный своими антимайдановскими взглядами.
По информации полиции, злоумышленники сначала избивали его, а потом выстрелили в левую ногу. После чего скрылись.
И почему в стегно?
В голову душевнее будет!
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.
Пострадавшим активистом оказался Валериан Горбачев, известный своими антимайдановскими взглядами.
По информации полиции, злоумышленники сначала избивали его, а потом выстрелили в левую ногу. После чего скрылись.
Давать этому активисту оружие или нет?
Не исключено что тюлька с ним уже провела переговоры. И Коломойский тоже. Конечно за спиной Пети