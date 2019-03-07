 Украинскому военнопленному моряку Терещенко отказывают в свидании и звонках семье, - адвокат

Об этом адвокат написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Была в СИЗО Лефортово у военнопленного украинского моряка Владимира Терещенко. Настроение у него бодрое, улыбается, думает о будущем, чем займется после того, как это безобразие закончится, и все они вернутся домой. Очень поддерживают его новости из Украины - что про них все время помнят, что считают их героями. Он и ведет себя как герой, ни на что не жалуется, стойко переносит происходящее. На все заявления о свидании и звонках семье он получил отказ от следствия. Письма от родных ему не передают вообще, хотя они ему пишут по два раза в неделю минимум . Будем разбираться, конечно, все это очевидные нарушения 8 статьи Европейской Конвенции", - рассказала адвокат.

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"Его снова перевели в старую камеру без горячей воды, но зато (говорит позитивный Володя) она намного больше. Предыдущего соседа Володя научил гимну Украины. С новым сокамерником тоже отношения отличные. Это молодой парень, только что прибыл . Когда Володю переводили, сказали: будете (да, с ними там на вы разговаривают) помогать новичку осваиваться - объяснять как тут жизнь устроена, как заявления писать, что можно, что нельзя. Они, моряки, стало быть, уже "лефортовские старожилы". Володя попросил передать ему цветные ручки (карандаши цветные нельзя. почему - даже не спрашивайте), чтоб можно было рисовать . Но нет. Разрешили только черную и синюю ручку. Зеленую и красную - запрещено (снова не спрашивайте, почему)

Так что жду от него рисунков хороших, черно-синих", - добавила она.

"Здоровье у него в порядке . Еще надо будет к стоматологу, но это уже в штатном режиме. Передает всем привет - родным, друзьям и всем, кто его поддерживает . И большое спасибо волонтерам за помощь . Мечта у него (ну, помимо скорей вернуться домой) - кровяная колбаса и настоящее домашнее сало . что говорит о его отличном моральном состоянии и боевом духе, как мне кажется))", - резюмировала Георгиевская.

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