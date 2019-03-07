 Солидарность со стороны НАТО помогает освободить политзаключенных, - член Меджлиса Бариев

Об этом в среду в Брюсселе, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа, заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, который принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня во время заседания КУН нам была предоставлена площадка, где мы смогли рассказать о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, о нарушении коллективных прав крымскотатарского народа и о преследовании его представителей. Я действительно почувствовал солидарность наших партнеров. Такие встречи позволяют искать методы и способы для разрешения этих проблем", - сказал Эскендер Бариев.

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Он, в частности, подчеркнул, что украинская сторона предоставляет партнерам по НАТО подробную информацию об украинских политзаключенных, что они не являются преступниками или рецидивистами, как это пытается представить оккупационная власть в Крыму и в самой России.

"Мы рассчитываем на адекватную реакцию наших партнеров. Например, послы стран НАТО могут принимать участие в судебных заседаниях на территории РФ, поддерживать связь с семьями политических заключенных, выступать с публичными заявлениями в их поддержку. Это дает очень важный шанс для освобождения этих людей. Ведь вода камень точит. Влияние со стороны НАТО является очень важным фактором того, чтобы наши соотечественники скорее получили свободу и вернулись к своим семьям", - сказал представитель Меджлиса.

Он подчеркнул, что первопричиной системных нарушений прав человека в Крыму является именно оккупация полуострова Российской Федерацией.

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"Мы чувствуем, что мы не одиноки в этом мире, с нами солидарны, и мы имеем поддержку", - добавил Эскендер Бариев.