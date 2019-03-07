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 Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко

Тарас Костанчук заявлял в суде, что является оперативным сотрудником СБУ, очень плотно сотрудничает с главным военным прокурором Матиосом, а в 2015 году во время выборов в Чернигове работал в интересах кандидата в депутаты от БПП Сергея Березенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Прочитал только что в СМИ о задержании Тараса Костанчука (обвиняемого в попытке подкупа одного из кандидатов в Президенты). Я обычно не комментирую грустные истории о людях которые служили в батальоне "Донбасс", защищали Украину, но потом "скурвилися". За эти пять лет испытания деньгами и возможностями смогли пройти не много людей. Но это слишком печальные примеры. Это печальные примеры, касающиеся добровольческого батальона который я создал с собратьями в 2014 году. В котором воевало, выжило, погибло и было ранено очень много достойных людей. И когда я хочу прокомментировать недостойные действия бывших добробатовцев то все время думаю, что это будут читать родственники погибших. Погибших в то время, когда все были побратимами. А каждый доброволец - героем. Но сегодняшние сообщение я обязан прокомментировать по двум причинам. Трепают в прессе имя "Донбасса". Задержанный до 2016 года был моим помощником", - пояснил Семенченко.

"1. За "Донбасс". Костанчук действительно воевал в батальоне, которым я командовал. Около двух месяцев. Сержантом. Никакой штурмовой группы (должность "командира", которую он якобы занимал по мифологии олигархических СМИ) в штатном расписании Донбасса не существовало. Это фейк. 2. По работе моим помощником. В романтическом 2014 оформил Костанчука своим помощником на общественных началах, чтобы он мог более эффективно помогать ветеранам. С 2016 (сразу после выхода "Самопомочи" из правящей коалиции) Костанчук сразу перебежал в другой лагерь. А скорее всего он всегда там и был. Я тогда призвал ветеранов заблокировать АП и держать там Порошенко пока дело по Иловайску не будет передано в суд. Костанчук-вышел на пресс-конференцию с военным прокурором Матиосом и заявил две вещи. Он "от имени ветеранов" доверяет людям ведущим расследование по Иловайску и уверен что все будет хорошо. А Семенченко просто пиариться и слушать его не надо". После этого постоянной деятельностью Костанчука стало поливанием меня в СМИ дерьмом. А также выполнение заданий Банковой чтобы день памяти Илвайска был обычным днем "встречи ветеранов". И ни в коем случае не "днем наказания" авторов Иловайского котла - Муженко и Порошенко. Автопробеги, разговоры, гуляния по городу. А не так как у Семенченко - с блокировкой генпрокуратуры и другими "неконструктивными действиями". Потом это не ограничилось только Иловайском. Ветераны не должны представлять реальную угрозу для власти мародеров. Громкие заявления - да. Хождение вокруг столба с ночевкой - да. Реальные действия - нет. И роль попа Гапона для ветеранов вполне удавалась... Именно поэтому в 2018 (когда мы вышли с побратимами под парламент с требованиями суда над мародерами) Костанчук (в компании таких как он) выступал на пресс-конференциях рассказывая, какие мы мрази", - напомнил Семенченко.

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"3. По поводу нынешнего скандала со взяткой. Я думаю что это театральная постановка, в которой Костанчук привлечен Банковой в качестве актера. Мои аргументы - Костанчук называет себя оперативным сотрудником СБУ - причем давая официальные показания в суде. Очень плотно сотрудничает с главным военным прокурором Матиосом. В 2015 году во время выборов в Чернигове работал в интересах кандидата в депутаты от БПП Березенко (того самого). Во время задержания набитой деньгами машины Березенко заявил прессе о том что это все не Березенко, а его. Такое сотрудничество стало обязательным на каждых довыборах в Раду. В местную раду Вишневого он баллотировался уже не прячась - от Блока Петра Порошенко. И последнее. Его так называемая "Экономическая деятельность" плотно крышуется СБУ. Когда я слышу о делах этого человека - мне противно. Мне также стыдно за свою неопытность и политическую близорукость в 2014-2016 годах. Но еще более мерзко - когда треплют имя нашего легендарного батальона, именем котором, милостью Петра Порошенко, давно паразитирует масса моральных уродов", - резюмировал Семенченко.

Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко 01
Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко 02
Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко 03

Как сообщалось ранее, 5 млн грн за отказ от участия в выборах президента Украины кандидату Юрию Тимошенко предлагали председатель "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко. Оба сейчас задержаны правоохранителями.

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломы йскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлией Владимировной Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко 04
Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко 05

Источник: https://censor.net.ua/n3115399
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это поворот. И кто в Украине клоун?
Эти дебилы из СБУ из кожи лезут, чтобы выгородить соевого марадера и подставить его конкурентов.
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Alex Nosov. Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 6529

На паРаше приняли закон о наказании за оскорбление власти.
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- Я на службе. Если решат, что вы - Мюнхгаузен, я паду вам на грудь. Если решат, что вы - Мюллер, посажу за решётку. Вот и всё, что я могу для вас сделать.
- Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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Чому "Семенченко" блокував АП Порошенка а не Х**ла ?
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Семєн класичний поп Гапон. Хоч зараз на сторінку підручника для провокаторів Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3923 .
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***** питає: "Чому "Семенченко" блокував АП Порошенка а не Х**ла ?" - тому, що порошенко є агентом того ж ху...ла. **********?
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а почему порохня как ты жирует а мы от жкх до жкх? Затриманий за хабар Юрію Тимошенку Тарас Костанчук заявив у суді, що є співробітником СБУ, це акторська гра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 1508
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На эту свиноматку уже й балаклава не налазит.
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Та ні, братєц Іванушка... Спостереження велося службою безпеки не один день . І в слідства є задокументовані ауді та відео матеріали прямих перемовин політиків-"замовників" з Юрієм Тимошенком про умови і розмір хабаря в сумі 5 млн.$.
А затримані були лише курьєрами.. Так що наступного разу слухай все ж таки свою сестричку Альонушку..😃
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Леонид Днепр - ну вы же видите...

Несравненного уже сливают все кто могут - и "свои" и чужие....
Отработанная тема....
Один к одному к яныку..... - все посыпалось.... - ОПГ ищет новую крышу...
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Мечта Х**ла - не допустить переизбрания Порошенка.
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Вот это поворот. И кто в Украине клоун?
Эти дебилы из СБУ из кожи лезут, чтобы выгородить соевого марадера и подставить его конкурентов.
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он и есть клоун, тока стрелки переводит на всех, может где поверят. А народ не ведется.. Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 6563
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Бездарная игра примитивов, Оскар за такую туфту не дают Юхгик
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ну надо же костя и тут свое рильце всунул
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Вообще муть какая-то. Зачем это делалось? Какой результат хотели получить? Чтобы действительно снялся? Это не выгодно Порошенко. Чтобы разоблачить как взяточника Юрия Тимошенко? А смысл? Чтобы повесить на Юлю дачу взятки? Ну так надо было нанимать кого-то из окружения Юли. Какой-то бред, если честно, который вообще непонятно кому и нахера нужен.
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Разве, чтобы подставить Порошенко. Но он и так уже наподставлялся сам настолько сильно, что это мелочь, не имеющая значения.
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Cкорее всего Тарас в очередной раз решил переметнуться, но чтобы его взяли, нужно было выполнить трудное задание. Он не выполнил.
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Может сниматься с выборов уже пора не Юре Тимошенко а Пете Порошенко? ... принесите ему конверт побольше, он возьмёт ...
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пете деваться некуда или опять на Банковую или на нары.
ситуация как в том старом фильме.
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Ну почему некуда ???????
МАЛЬДИВЫ НЕВЫДАЮТ СВОИХ ТУРИСТОВ, ПОКА ТЕ ПЛАТЯТ БАБЛО ЗА ОТДЫХ. 😂😅😂
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Максим и ты знаешь за что на нары? Так подай в суд. ****"бол.
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Сладенькие еще удивленные лица делают ,когда рейтинги публикуют.А оказывается не того называют клоуном ?
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А що Семенченко робив у парламенті "динири" у 2014, його фейс там є на фото.
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))) родимые пятна конторы. ещё один мишкин у чепиги. и это когда в руках новоконторских современные цифровые средства тотального мониторинга каждого, и такие косяки умудряются закашивать )))))
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В общем решил под идиота закосить... Нет уж, пусть дают реальный срок, как и рядовой агитаторше от тюльки -та явно не такие денжища раздавала, и не заставляла никого с выборов сниматься
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Да сразу было понятно что это постановка СБУ или Юрика Луценко, очень грубая работа с целью отвлечь внимание от скандала в оборонке.
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Порошенко боится Юлю так же как её боялся Кучма,Ющенко,Янукович
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семен семенченко той ще "істочнік" Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 3983
Якби СБУ планувало замутити провокацію то найняли б жулька.
За 10 баксів любий юльок продасть Жулю. Доведено портновими і пісяренками.
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Якщо хтось мені скаже, що Костанчук відстєгнул ті 5 лямів хабаря з власної кишені то нехай кине в себе камінь...😃😃😃
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Не понимаю грабли юли . У неё нет денег , чтобы красиво умереть под пальмой ? Из всего этого один вывод : Украина не настолько бедна , если эти "избранники" так ломятся к кормушке ?
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Кстати, насиння, а настоящие бойцы бат Донбасс говорят, что никто так не скурвился, как ты...))))
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семенченко полная мразь вместе со своей самонемочью!!! когда ПОРОШЕНКО переизберется на второй срок, то весь этот фсбэшный батальон донбасс будет чалится на нарах вместе с торнадо
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А что твоему барыге мешало это сделать до выборов?
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Игорь 31edd6d3 - они над тобой когда то надругались, да?

Нужно подать заявлению в полицию....
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Можна заявити все що завгодно, а на суді так взагалі потрібно вигороджувати себе. Наприклад, я заявляю, що працюю в Моссаді.
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это какой то пиз@ец! "костя гришин" уверен, что у биомассы память как у мухи дрозофилы-30 минут??? я, лично помню, как он по телевизору в августе 2014 призывал всех идти на иловайск- "мы нашли кощееву смерть, возьмем иловайск и это победа в войне!"-говорил он, а уже через неделю, когда начинался шухер, смылся, и не участвовал ни одном бою. так же оттуда смылся весь Азов, бросив товарищей!!! погибли и добробаты и десантники ВСУ спешившие им на помощь. а потом и тот и другие обвинили Муженко, что тот не оказал помощь. армии не было!!!она была распродана и разворована при премьере Тимошенко и министре Гриценко. с 2010 уже тупо добивали Лебедев и Соломатин. воистину--- все вверх ногами. аферист, трус и предатель "семенченко", рассуждает о чести и благородстве! народ, АУУУ, где мозги?
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Семенченко дерьмо то еще конечно, но определенная логика в его словах есть.
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А у мене версія, що це юля найняла Юрія Тимошенка, щоб підняти собі рейтинг.
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забрехалися соєві.
тепер вам не віритимуть, коли ви будете говорити навіть правду.
це вам як в тій притчі, про хлопчіка і вовка.
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Шукай соєвих, хлопчика, вовка...та ще червону шапочку. Пам'ятаєш чим закінчилася історія з Чевоною шапочкою? Тому для мене ви нецікавий Затриманий за хабар Юрію Тимошенку Тарас Костанчук заявив у суді, що є співробітником СБУ, це акторська гра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 1209
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По Костанчуку много чего интересного есть в Сети...
Затриманий за хабар Юрію Тимошенку Тарас Костанчук заявив у суді, що є співробітником СБУ, це акторська гра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 503
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А він служив усім до кого дотягнувся Затриманий за хабар Юрію Тимошенку Тарас Костанчук заявив у суді, що є співробітником СБУ, це акторська гра, - Семенченко - Цензор.НЕТ 9306
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Україна настільки бідна- наскільки багаті ті ,хто її грабує.І якщо все ще лізуть до влади, як таргани,значить ще є чим "поласувати".
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ну кто бы сомневался - спасибо СЕМЕН!!!!
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Прес-конференція затриманого на хабарі курьєра на найправдивішому бєніному телеканалі "1+1" в присутності не менш найправдивіших осіб можна вважати, як явку з повинною.. Шкода, що не всі відомі особи з числа кандидатів в президенти не змогли в силу своєї зайнятості взяти участь в цій прес-конференції 😃😃😃
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Большой Театр СБУ
им Шоколадного Барыги
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А все равно похоже, что подставляли всё- таки пороха. Уж ОЧЕНЬ топорно сделано. С кадрами у них плохо, во всякой мути участвует один и тот же Костанчук- Свинарчук.Похоже , мы скоро и следов его не найдём, каждый раз зашквар...
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Чому світо "проливається",тільки у випадку,якщо хтось "спалився"? Зразу з,являється купа інформації,включаючи фото і відео.Хіба про це не було відомо раніше?Складається враження,що у нас існує ринок компромату.А де ж тоді чесна журналістика?
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"Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.""
????? Напомним,,,которого власть зарегистрировала специально против нее????
Почему журналисты делают выводы вместо людей? Журналюги также как и при СССР навязывают свои мысли! И это не соответствует западным стандартам журналистики!!! Понятно, что это указания олигархов на которых они работают!!!
А часть Народного Фронта легла под Тимашенку, и что особенно растроило Яценюк!!!! Увы!!! 10 лет за него голосовал!!! Теперь для меня он умер!!!
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Мутная личность этот Костанчук, тесно связан одновременно с Бойко и БПП, в 2013 чуть не посадили за мошенничество с поддельной долговой распиской.
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Єдине прохання до спамерів - Дєвушкі, не ганьбіться ... " Берегите честь смолоду, а здорове под старость" ( А.С.Пушкин " Капитанская дочь")😃😃😃
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Власть решила подкупить кандидата, чтобы тот снялся с выборов, которого выдвинула власть техническим кандидатом. Я ничего не перепутал?
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Дурку тарас включил. И самое главное , действенную дурку.
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Вот и семенченко пёрднул,заявил о себе "солнечный мальчик" с переносицей дауна,может Вона заметит,и отблагодарит..Щас!
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Этож надо так себя в задницу клюнуть, вчера Генперегар заявляет о задержании лиц пытавшихся подкупить Тимошенко (мужского пола) с целью снятия его кандидатуры, кто может иметь такой мотив подкупа кроме Тимошенко (женского пола)? А сегодня выясняется что это "подкупал" агент СБУ, а они у нас известно под кем, как и Генперегар))
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А я і не знав, що телеканал 1+1 це власність есбеушника Бєні Кріка..😁😁😁
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мутная личность, а на мутных личностей всегда можно рассчитывать в некоторых делах...
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Як всі хочуть дискредитувати президента. Що не станеться, то зразу "соевие", "панамские", "бариги". Зібралися на плюсах і виконують завдання агресора свідомо, чи несвідомо, але виконують. Всі "мочать" президента, якого "мочить" президент-агресор. Для мене з цього є відповідь, що Порошенко і тільки Порошенко має бути президентом. На фронті вони нічого не можуть зробити, а час біжить, то вони вірішили пустити в план гнид. Робити зсередини.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко
 
 
 
 
 
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