 Задержанный за взятку Юрию Тимошенко Тарас Костанчук заявил в суде, что является сотрудником СБУ, это актерская игра, - Семенченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Прочитал только что в СМИ о задержании Тараса Костанчука (обвиняемого в попытке подкупа одного из кандидатов в Президенты). Я обычно не комментирую грустные истории о людях которые служили в батальоне "Донбасс", защищали Украину, но потом "скурвилися". За эти пять лет испытания деньгами и возможностями смогли пройти не много людей. Но это слишком печальные примеры. Это печальные примеры, касающиеся добровольческого батальона который я создал с собратьями в 2014 году. В котором воевало, выжило, погибло и было ранено очень много достойных людей. И когда я хочу прокомментировать недостойные действия бывших добробатовцев то все время думаю, что это будут читать родственники погибших. Погибших в то время, когда все были побратимами. А каждый доброволец - героем. Но сегодняшние сообщение я обязан прокомментировать по двум причинам. Трепают в прессе имя "Донбасса". Задержанный до 2016 года был моим помощником", - пояснил Семенченко.

"1. За "Донбасс". Костанчук действительно воевал в батальоне, которым я командовал. Около двух месяцев. Сержантом. Никакой штурмовой группы (должность "командира", которую он якобы занимал по мифологии олигархических СМИ) в штатном расписании Донбасса не существовало. Это фейк. 2. По работе моим помощником. В романтическом 2014 оформил Костанчука своим помощником на общественных началах, чтобы он мог более эффективно помогать ветеранам. С 2016 (сразу после выхода "Самопомочи" из правящей коалиции) Костанчук сразу перебежал в другой лагерь. А скорее всего он всегда там и был. Я тогда призвал ветеранов заблокировать АП и держать там Порошенко пока дело по Иловайску не будет передано в суд. Костанчук-вышел на пресс-конференцию с военным прокурором Матиосом и заявил две вещи. Он "от имени ветеранов" доверяет людям ведущим расследование по Иловайску и уверен что все будет хорошо. А Семенченко просто пиариться и слушать его не надо". После этого постоянной деятельностью Костанчука стало поливанием меня в СМИ дерьмом. А также выполнение заданий Банковой чтобы день памяти Илвайска был обычным днем "встречи ветеранов". И ни в коем случае не "днем наказания" авторов Иловайского котла - Муженко и Порошенко. Автопробеги, разговоры, гуляния по городу. А не так как у Семенченко - с блокировкой генпрокуратуры и другими "неконструктивными действиями". Потом это не ограничилось только Иловайском. Ветераны не должны представлять реальную угрозу для власти мародеров. Громкие заявления - да. Хождение вокруг столба с ночевкой - да. Реальные действия - нет. И роль попа Гапона для ветеранов вполне удавалась... Именно поэтому в 2018 (когда мы вышли с побратимами под парламент с требованиями суда над мародерами) Костанчук (в компании таких как он) выступал на пресс-конференциях рассказывая, какие мы мрази", - напомнил Семенченко.

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"3. По поводу нынешнего скандала со взяткой. Я думаю что это театральная постановка, в которой Костанчук привлечен Банковой в качестве актера. Мои аргументы - Костанчук называет себя оперативным сотрудником СБУ - причем давая официальные показания в суде. Очень плотно сотрудничает с главным военным прокурором Матиосом. В 2015 году во время выборов в Чернигове работал в интересах кандидата в депутаты от БПП Березенко (того самого). Во время задержания набитой деньгами машины Березенко заявил прессе о том что это все не Березенко, а его. Такое сотрудничество стало обязательным на каждых довыборах в Раду. В местную раду Вишневого он баллотировался уже не прячась - от Блока Петра Порошенко. И последнее. Его так называемая "Экономическая деятельность" плотно крышуется СБУ. Когда я слышу о делах этого человека - мне противно. Мне также стыдно за свою неопытность и политическую близорукость в 2014-2016 годах. Но еще более мерзко - когда треплют имя нашего легендарного батальона, именем котором, милостью Петра Порошенко, давно паразитирует масса моральных уродов", - резюмировал Семенченко.







Как сообщалось ранее, 5 млн грн за отказ от участия в выборах президента Украины кандидату Юрию Тимошенко предлагали председатель "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко. Оба сейчас задержаны правоохранителями.

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломы йскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлией Владимировной Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".



